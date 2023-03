Arrivederci Antonio: Hoe Conte zijn eigen ontslag bij Tottenham voorbereidde

Antonio Conte is niet langer de manager van Tottenham. De Italiaan ging nogal tekeer tijdens de laatste persconferentie voor de interlandbreak, na een zoveelste ondermaatse prestatie, en werkte zo zijn vertrek in de hand. Analyse van zijn opmerkelijke exit bij The Spurs.

Wat al langer in de lucht hing, is nu officieel: Antonio Conte en Tottenham hebben in onderling overleg beslist om niet meer met elkaar verder te gaan. Dat viel te lezen in een statement op de website van de Londense club. Of beide partijen effectief als vrienden uit elkaar gaan is nog maar de vraag, want Conte liet geen spaander heel van zijn spelers, het bestuur en de werking van de Spurs.

Merkwaardig kijkstuk

Voor de interlandbreak speelde Tottenham 3-3 gelijk tegen Southampton, de hekkensluiter in de Premier League. Een povere prestatie die tot heel wat consternatie leidde. In de persconferentie achteraf ontplofte Antonio Conte. Er volgde een tirade van jewelste.

Bij een vraag of zijn contractsituatie (Conte en Tottenham waren het nog niet eens geraakt over een verlenging) geen invloed had op het team, trok hij van leer: ‘Waarom leggen jullie nooit de fout bij de spelers? Jullie blijven hen een alibi geven voor de slechte wedstrijden. Het zijn profs, de club betaalt hen rijkelijk om te presteren, niet om excuses te zoeken. Zij moeten hun verantwoordelijkheid opnemen.’ Duidelijke taal van de Italiaan, die zo openlijk in de clinch ging met zijn spelers.

Even later kreeg Conte de vraag waarom de spelers dan niet doen wat er van hen verwacht wordt: ‘Zo werkt het hier nu eenmaal. Dit is het verhaal van Tottenham. Al 20 jaar heeft de eigenaar niets gewonnen, simpelweg omdat de spelers geen winnaarsmentaliteit hebben. Ze kunnen niet om met druk en spelen niet om te winnen. De lijst met managers die hier al voor de dug-out stonden, en met een besmeurd imago zijn vertrokken, is vrij lang. Denk je dat dat elke keer aan hen lag? De spelers hier worden te veel beschermd.’

De aanwezige journalisten wisten niet wat ze hoorden. Een trainer die zo zijn eigen club aanvalt, dat is ongezien. Conte solliciteerde naar zijn ontslag en deed dat met een portie Italiaanse dramatiek.

Hand in eigen boezem

Is het echt zo dat Tottenham gewoon slecht geleid wordt? Of moet de Italiaanse coach ook eens in de spiegel kijken? Zoals wel vaker ligt het antwoord ergens in het midden. Het klopt dat het voor Conte enorm moeilijk is om mee te doen met de grote clubs in Engeland als je puur naar de kwaliteit van de kernen kijkt. Harry Kane en Heung-min Son dragen al een paar jaren het gewicht van de ploeg, want veel materiaal is er niet bij gekomen. Ieder seizoen komt er wel wat versterking, maar doorgaans zijn dat spelers die enkele treden lager staan dan wat er bij de andere clubs gehaald wordt. Het recentste voorbeeld is Ivan Perisic. De ervaren Kroaat kan nog een aardig potje voetballen, maar zou bij pakweg Manchester City nauwelijks aan de bak komen.

Antonio Conte zag hoe zijn team ten onder ging in de 8ste finale van de Champions League. © Getty

Langs de andere kant is Conte er ook niet in geslaagd om zijn stempel te drukken op het team. Hij kon zijn focus gelegd hebben op een aantal doelen, los van de reguliere competitie. Het is alom bekend dat Tottenham al lang snakt naar een prijs. Toch kon hij in geen enkele bekercompetitie zijn team naar de eindoverwinning leiden. Ook recent nog in de Champions League: in de 8ste finales was Milan te sterk, wat toch een van de mindere ploegen was die nog overbleef na de groepsfase. In de terugwedstrijd moest er gewonnen worden, maar toch besliste Conte om in de slotfase bij 0-0 een defensieve wissel door te voeren. Die beslissing kreeg meer dan terecht heel wat kritiek. Enige vorm van introspectie is dus ook wel aan de orde.

Want juist zijn stokpaardje kon hij niet overbrengen op zijn spelers. Bij alle clubs waar Conte al aan de slag ging, was er sprake van een enorme drive. Werklust, passie en tot het gaatje gaan. Daar staat hij voor. Dan is het frappant dat daar net het schoentje wringt.

Hoe moet het nu verder?

De timing van het ontslag is niet optimaal. Het einde van het seizoen is in zicht en Tottenham is nog volop in de strijd voor de Europese plaatsen. Het staat momenteel vierde, maar heeft twee matchen meer gespeeld dan de rechtstreekse concurrenten. Er staat dus wel degelijk nog wat op het spel.

Niet alleen het vertrek van de coach maar vooral ook zijn woorden zullen een impact hebben. De spelers zullen zeker te horen hebben gekregen wat hun coach over hen te zeggen had. Echt veel vertrouwen zullen ze daar niet uit putten.

Cristian Stellini (links naast Conte) neemt voorlopig over. Dat deed hij ook toen Conte enkele weken in Italië moest verblijven voor een medische ingreep. © Getty

Ook het bestuur van de Spurs likt zijn wonden. Welke trainer staat nu te springen om het van Conte over te nemen? De Italiaan mag dan misschien wat overdreven hebben in zijn uitlatingen, het beeld dat hij schetst van de club is zeer negatief. In die mate dat het lijkt alsof Tottenham op sterven na dood is. Een kern zonder motivatie, te weinig geld om de nodige versterkingen te doen en geen garantie op Europees voetbal. Probeer dan maar eens iemand warm te maken voor je project.

Volgende week maandag gaat het team uit Noord-Londen op bezoek bij het Everton van Sean Dyche. Een moeilijke verplaatsing, waarin T2 Christian Stellini als interim-coach zal fungeren. Om deze pijnlijke periode af te sluiten is een zege een must.