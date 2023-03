Afscheid van een kanjer: Toby Alderweireld stopt als international

Toby Alderweireld zegt de Rode Duivels vaarwel. Vijf cruciale momenten in zijn carrière als international.

Toby Alderweireld is altijd van goudwaarde geweest voor de Rode Duivels: in zijn jongere jaren op rechtsachter, later als centrale verdediger. Zijn lange bal, kopbalsterkte en leiderschap waren kwaliteiten die in tal van wedstrijden van pas kwamen. De verdediger van Antwerp neemt nu afscheid van het nationale elftal. Hij wil naar eigen zeggen meer focussen op zijn gezin en op het clubvoetbal. Een stevige aderlating voor bondscoach Domenico Tedesco.

1. Debuut op de Kirin Cup

In 2009, 127 interlands geleden, debuteerde de toen 20-jarige Alderweireld tegen Chili op de Kirin Cup, een klein toernooi dat door Japan georganiseerd werd. Toenmalig bondscoach Franky Vercauteren had zijn oog laten vallen op de verdediger, die aan het doorbreken was bij Ajax. Hij mocht ook in de laatste wedstrijd aantreden tegen Japan, maar dat werd een 4-0 blamage.

Het werd de start van een lange carrière. Op dat moment fungeerde hij meestal nog als rechtsachter, vanwege de concurrentie centraal in de verdediging. Daar stonden toen mannen als Vincent Kompany, Daniel Van Buyten, Nicolas Lombaerts en Thomas Vermaelen. Alderweireld deed het goed en groeide uit tot basispion. Sindsdien is hij eigenlijk nooit echt meer uit de ploeg verdwenen.

Alderweireld maakte zijn debuut in 2009. Op de foto herkent u ook nog onder andere Kevin Roelandts, Faris Haroun en Gill Swerts. © Getty

2. Op de afspraak in Brazilië

In 2014 mochten de Rode Duivels voor het eerst sinds lang naar een groot toernooi: het WK in Brazilië. Onder leiding van coach Marc Wilmots brengt het nationale elftal het er niet slecht van af. Alderweireld speelt vier van de vijf wedstrijden en doet dat erg solide. Hij is op dat moment niet de leider die hij de voorbije jaren was, maar doet zijn job naar behoren.

Er wordt in de groepsfase gewonnen van Algerije, Rusland en Zuid-Korea. Niet zonder moeite, maar zo wordt België groepswinnaar. De verdediging staat pal, er wordt geen enkele veldgoal geslikt in die eerste drie wedstrijden. Keeper Thibaut Courtois moet zich slechts een keer omdraaien, na een penalty van Sofiane Feghouli tegen Algerije.

In de achtste finale tegen de Verenigde Staten regent het kansen voor de Rode Duivels. Ook Alderweireld doet zijn duit in het zakje: een gemeten voorzet belandt op het hoofd van Divock Origi, maar zijn kopbal eindigt op de dwarsligger. Het wordt uiteindelijk 2-1 en dat is dik verdiend.

In de volgende ronde staan de Belgen tegenover het Argentinië van Lionel Messi. De Argentijnse spits Gonzalo Higuaín zal het enige doelpunt scoren en zo zit het toernooi er voor de mannen van Wilmots op. Voor Alderweireld was het eerste WK een relatief succes.

3. Ban gebroken tegen Hongarije

Op het EK 2016 verloopt het iets minder. De eerste wedstrijd tegen de Italianen wordt verloren en de defensie wankelt. Na een zes op zes tegen Ierland en Zweden mogen de Belgen uiteindelijk toch naar de volgende ronde. En daar zal Alderweireld zijn waarde nog maar eens tonen.

In de wedstrijd tegen Hongarije op het EK 2016 kopte Alderweireld de openingsgoal tegen de netten. © Getty

Tegen Hongarije zijn de Rode Duivels de betere ploeg maar scoren lukt niet. Tot Mega Toby boven iedereen uitklimt op een vrije trap. Hij ramt de bal in doel en bevrijdt zo de natie. Het zou uiteindelijk nog 4-0 worden, een van de mooiste zeges van de Gouden Generatie.

De wedstrijd die daarop volgt, zou dan weer een van de zwartste passages zijn. Tegen Wales, een op papier haalbare kaart, spelen de Duivels met een vertimmerde defensie en dat zal zijn gevolgen hebben. Alderweireld is de enige vaste pion die speelklaar is. Naast hem nemen onder anderen Jason Denayer en Jordan Lukaku plaats. Het wordt een koude douche: de partij eindigt op 1-2. Voor België is het EK afgelopen.

4. De voetveeg tegen Engeland

Op het WK van 2018 in Rusland beleeft de Antwerpenaar misschien wel het mooiste moment in zijn loopbaan bij de nationale ploeg. Hij speelt een dijk van een toernooi en houdt zijn team meerdere malen recht.

Alderweireld redde op het WK in Rusland de meubelen in de match om het brons tegen Engeland. © Getty

Na de verloren halve finale tegen de Fransen moeten de Rode Duivels nog één match spelen. In de strijd om het brons wacht Engeland. De Belgen komen al snel op voorsprong, maar niet veel later lijkt daar al verandering in te komen. Engelandspeler Eric Dier wordt door de verdediging geloodst en probeert keeper Thibaut Courtois met een stiftertje te verschalken. Alderweireld is goed gevolgd en redt de bal op de lijn. Een vreugde-uitbarsting volgt, want de hele ploeg beseft hoe belangrijk die actie was. Het is van de redenen waarom het brons mee naar huis komt. Het beste resultaat ooit op een WK.

5. De enige assist in Qatar

Het WK van 2022 in Qatar wordt er eentje om snel te vergeten. De laatste dans van de Gouden Generatie mondt in een catastrofe uit. De groepsfase wordt het eindstation, iets wat weinig waarnemers hadden verwacht hadden. In geen enkele van de drie wedstrijden spelen de Rode Duivels op niveau. Er zijn momenten van opflakkering, maar dat blijkt uiteindelijk niet genoeg om door te stoten.

Alderweireld speelde zijn laatste wedstrijd voor de nationale ploeg tegen Kroatië op het WK in Qatar. © Getty

Alleen tegen Canada kan België scoren. In een eerste helft domineren de Canadezen, de Belgen komen er bijna niet aan te pas. De Duivels zijn zwak aan de bal en spelen bijna geen enkele kans bij elkaar. Dus besluit Alderweireld het eens over een andere boeg te gooien. Hij dropt een lange bal, zijn handelsmerk, achter de verdediging en bereikt spits Michy Batshuayi. Die werkt koeltjes af en maakt zo het enige doelpunt van het toernooi.

Qatar 2022 zou het laatste toernooi zijn van Alderweireld, wat toch jammer is. Heel wat analisten zijn het erover eens dat hij het niveau zeker nog aankan. De nationale ploeg zal hem missen.