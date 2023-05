AC Milan-Inter Milan: vuurwerk voorspeld in halve finale Champions League

Achttien jaar na hun bewogen laatste Europese confrontatie strijden stadsgenoten AC Milan en FC Internazionale Milano om een plaats in de finale van de Champions League. Vuur op en naast het veld verzekerd.

Onze landgenoten Alexis Saelemaekers, Charles De Ketelaere, Divock Origi, Aster Vranckx (allen AC Milan) en Romelu ‘Big Rom‘ Lukaku (Internazionale) staan twee belangrijke wedstrijden te wachten. Vanavond ontvangt AC Milan stadsrivaal Internazionale. De terugwedstrijd volgt op dinsdag 16 mei. De inzet: een plaats in de finale van de Champions League.

Een tifo van AC Milan in San Siro. © Getty

In de aanloop naar de halve finales is de voetbalgekte in de Noord-Italiaanse stad aanzienlijk. De historische affiche resulteerde in ruim twee miljoen aanvragen voor een ticket voor de heenwedstrijd. Het stadion biedt plaats aan zo’n tachtigduizend supporters.

Madonnaderby

‘Derby della Madonnina’ (derby van de kleine Madonna), zo wordt de stadsderby in Milaan genoemd, een verwijziging naar het Mariabeeldje dat boven op de Dom staat. De wedstrijd vindt plaats in de thuishaven van beide ploegen: San Siro, officieel het Stadio Giuseppe Meazza, vernoemd naar een speler die voor beide clubs uitkwam. Als je de spelerstunnel uitstapt, heb je aan de linkerkant de Curva Nord van Internazionale en rechts de Rosso-tribune, waar de harde kern van AC Milan plaatsneemt. ‘San Siro is het heiligdom van het Italiaanse voetbal’, zegt Willem Haak, kenner van het Italiaanse voetbal. ‘En misschien wel van het Europese voetbal. In het stadion heerst altijd een ongelofelijke sfeer.’

In hun gloriedagen waren AC Milan en Internazionale Europese grootmachten. Dat maakt hun eerste confrontatie op het kampioenenbal in achttien jaar nog specialer. Al liep het de vorige keer niet goed af. Op 12 april 2005 speelde Internazionale de terugwedstrijd van de kwartfinales van de Champions League tegen de stadsrivaal. Toen Inter-supporters vuurpijlen op het veld gooiden en een ervan Milan-doelman Dida trof, werd de wedstrijd vroegtijdig afgefloten. Resultaat: een overwinning voor AC Milan, dat zo een vrijgeleide kreeg voor de halve finale.

Willem Haak wil in de eerste plaats benadrukken hoe mooi de rivaliteit tussen de Milanese clubs kan zijn, met twee erg fanatieke supportersgroepen die elkaar vooral bestrijden met spandoeken en gezangen. ‘Milan-Inter is een gigantisch mooie stadsstrijd. Helemaal niet agressief. Je kunt in San Siro perfect naast een supporter van de andere ploeg zitten en samen juichen.’

Gloriedagen

In de eigen competitie, de Serie A, domineert een andere ploeg uit het noorden van het land: recordkampioen Juventus FC. Maar Europees hoeven de Milanese clubs niet onder te doen. Ze zijn samen goed voor tien eindzeges in Europacup 1 of Champions League: drie voor Internazionale en zeven voor AC Milan.

Internazionale kende in de jaren 1960 Europese gloriedagen, met twee Europacup 1-zeges. Daarna moesten de Nerazzurri lang wachten op een nieuwe Europese triomf. Met de eeuwwisseling in zicht keerden ze terug: in 1998 wonnen ze met onder anderen clublegende Javier Zanetti, Diego Simeone en het Braziliaanse wonderkind Ronaldo de UEFA Cup. Tussen 2006 en 2010 behaalde Inter maar liefst 5 landstitels. Als kers op de taart won de club in 2010 de Champions League, onder leiding van de Portugese coach José Mourinho.

Het Europese succesverhaal van AC Milan werd vanaf eind jaren 1980 geschreven. Nadat de club in 1980 nog naar de Serie B was verwezen vanwege een omkoopschandaal, kwam ze in handen van mediamagnaat Silvio Berlusconi, die later premier van Italië zou worden. Met spelers als Ruud Gullit, Marco van Basten, Frank Rijkaard en Paolo Maldini begonnen de Rossoneri aan hun wederopstanding. Tussen 1989 en 2007 wonnen ze maar liefst vijf keer de Champions League.

De dubbele confrontatie tussen AC Milan en Internazionale belooft dus niet alleen twee spectaculaire stadsderby’s op te leveren. Het wordt ook een strijd tussen twee Europese grootheden.

Het Stadio Giuseppe Meazza, vernoemd naar een voormalige speler van AC Milan én Internazionale. © Getty