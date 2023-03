Aan de vooravond van El Clasico: waarom Barcelona het even kwijt is

Morgenavond staat opnieuw een clasico op het programma. Barcelona en Real Madrid ontmoeten elkaar in de halve finale van de Copa del Rey. Barça kende geen al te beste voorbereiding.

Xavi Hernández zit met de handen in het haar. De coach van Barcelona zag zijn team uitgeschakeld worden in de Europa League door Manchester United, en de daaropvolgende competitiematch tegen Almeria werd ook verloren. Het werd 1-0, de tweede nederlaag van het seizoen in de competitie. Een dipje dus, en dat net voor de belangrijke clash met de rivalen uit Madrid.

Slechtste prestatie van het seizoen

Na afloop van de wedstrijd tegen Almeria was Xavi niet te spreken over zijn team. Geen creativiteit, geen dreiging, geen grinta, heette het. De kwalijkste statistiek: er werd amper één keer op doel geschoten. Barça blijft leider, maar de voorsprong krimpt tot zeven punten.

Een nonprestatie dus, maar er is wel een excuus. Barcelona moest het stellen zonder sterkhouders Pedri en Ousmane Dembele, die allebei in de lappenmand liggen. Aan de andere kant doet dat ook de vraag rijzen of de kern van Xavi wel voldoende diepte heeft. Het zou niet mogen dat zijn ploeg zo afhankelijk is van twee spelers om een resultaat te boeken tegen de nummer 15 van La Liga.

Xavi moest toezien hoe zijn team niet kon scoren tegen Almeria. © Getty

Eerder deze week volgde dan nog eens het nieuws dat ook topspits Robert Lewandowski de match tegen Real Madrid niet zal halen. Hij werd vervangen tegen Almeria door problemen met de hamstring. Na verder onderzoek bleek dat hij minstens twee weken aan de kant moet blijven. Xavi mist morgen dus drie van zijn beste pionnen.

Zijn er oplossingen?

Gelukkig straalt de verdediging dit jaar wél vertrouwen uit bij Barcelona. In de competitie slikte het maar acht goals. Een van de opties voor de clasico is dus om het in de heenwedstrijd wat geslotener te houden, rekening houdend met het feit dat er in Madrid wordt gespeeld én er een aanvallend probleem is. Vanzelfsprekend is een gelijkspel in Santiago Bernabéu nog altijd een uitstekende uitgangspositie voor de terugwedstrijd in Camp Nou. Tegen dan zouden ook enkele spelers weer inzetbaar moeten zijn.

Een sleutelfiguur om dat doel te bereiken is Ronald Araujo. De Uruguayaan is dit seizoen de rots in de branding en profileert zich steeds meer als de verdediger rond wie de defensie moet worden opgebouwd. In Spaanse media wordt de vergelijking met Barcelona-legende Carles Puyol gemaakt. Hij combineert een gezonde agressiviteit met sterk positiespel en is niet traag.

Ronald Araujo zal er moeten staan als Barcelona morgenavond resultaat wil boeken. © Getty

Ook Marc-André Ter Stegen zal een cruciale rol spelen. Het sluitstuk van de Catalanen keept een puik seizoen. Hij is een van de enige overblijvers van de ploeg die in 2015 de Champions League won en probeert zijn ervaring door te geven aan de jonge garde bij Barcelona. Dat Barcelona zo weinig doelpunten incasseert, heeft natuurlijk ook met hem te maken.

Wat zet Real daartegenover?

Een tegenstander met een vormdip en drie geblesseerde basisspelers, en zelf het thuisvoordeel? Alles lijkt samen te vallen voor Real Madrid. Dit is het uitgelezen moment om Barcelona tegen het canvas te slaan. Met een dikke overwinning zou de koninklijke een mokerslag uitdelen aan de rivaal, waardoor de titelstrijd misschien weer open komt te liggen.

Real komt al een tijd uitstekend voor de dag in bekercompetities. Coach Carlo Ancelotti weet als geen ander hoe hij zijn team moet klaarstomen voor die confrontaties. Vorig jaar was er de overwinning in de Champions League, na een gestoord parcours met tal van comebacks. Recent bewees hij het nog eens tegen Liverpool, ook in de Champions League. Mede door een flater van doelman Thibaut Courtois stond Madrid al snel 2-0 in het krijt, maar uiteindelijk werd het nog 2-5. Met Madrid ben je nooit klaar.

Karim Benzema was trefzeker in de wedstrijd tegen Liverpool in de Champions League. © Getty

Ook Ancelotti moet trouwens puzzelen om zijn team op te stellen. Rodrygo haalt het waarschijnlijk niet, en ook David Alaba en Ferland Mendy zijn geblesseerd. Alleen heeft de Italiaan veel meer opties om dat op te lossen. In het weekend kon hij tegen Atlético Madrid Luka Modrić, Aurélien Tchouaméni en Eduardo Camavinga allemaal op de bank laten starten. Een teken van weelde.

Real Madrid lijkt dus in het voordeel en wil maar wat graag profiteren van de minicrisis bij Barcelona.