Simone Biles ‘overweldigd’ door de steun: de comeback van een turnicoon

Simone Biles (26) maakt zaterdag haar comeback, bijna twee jaar nadat ze op de Olympische Spelen van Tokio moest afhaken wegens mentale problemen.

Simone Biles moest in de Japanse hoofdstad een van de grootste vedetten van de Olympische Spelen worden. Nog voor de start van de turncompetitie werd ze al beschouwd als de beste gymnaste ooit. Op haar palmares stonden 25 WK-medailles, waarvan 19 wereldtitels, en zes olympische plakken, waarvan vier gouden. De Amerikaanse had de grenzen van de sport verlegd met extreem moeilijke, nieuwe bewegingen op de sprong, de balk en op de vloer. Vier bewegingen werden zelfs naar haar vernoemd.

Biles wilde in Tokio haar iconische status kracht bijzetten door op de vijf turnonderdelen een medaille te winnen, het liefst een gouden. Maar tijdens de finale voor landenteams trok ze zich plots terug wegens mentale problemen. Ze had naar eigen zeggen last van ‘twisties’, een desoriënterend gevoel dat gevaarlijk kan zijn bij het uitvoeren van salto’s. ‘Alsof er draadjes in mijn hersenen zijn doorgeknipt en ik niet eens weet of ik op mijn voeten zal belanden’, verklaarde Biles.

Seksueel misbruik

Ze stond nochtans bekend voor haar grote stressbestendigheid, maar nu leidde een posttraumatische stressstoornis tot een fysiek probleem. Biles was een van de slachtoffers van het massale en langdurige seksuele misbruik door Larry Nassar, de voormalige dokter van de Amerikaanse turnbond. Jarenlang had ze die verschrikkelijke herinneringen proberen te onderdrukken, maar onder de grote druk van de Spelen kwamen ze bovendrijven.

Biles zegde af voor alle onderdelen en turnde in Tokio in haar eentje voort in een afgelegen sporthal. Ze kwam uiteindelijk nog uit op de evenwichtsbalk, waar ze met een aangepaste oefening (om twisties te vermijden) olympisch brons veroverde. Een magere sportieve balans, maar de saga rond de turnster legde wel de focus op de mentale gezondheid van atleten.

Biles tweette dat ze ‘overweldigd’ was door de steun van haar fans en ‘enthousiast’ was om terug te keren.

Biles kreeg, zeker in de VS, groot applaus voor de moed die ze had getoond. Na de Spelen moedigde ze mensen aan om hun psychologische problemen niet meer te verstoppen. Het turnicoon werd als Chief Impact Officer ook het uithangbord van Cerebral, een online servicebedrijf dat ‘een oplossing op maat voor psychologische noden’ bood. Mede dankzij Biles genereerde de start-up in het najaar van 2021 300 miljoen dollar aan durfkapitaal. Daardoor werd Cerebral gewaardeerd op liefst 4,8 miljard dollar. Oprichter en ceo Kyle Robertson raakte daarna in opspraak voor overtredingen van de drugswetgeving. Biles nam pas maanden later afscheid van haar zakenpartner, die ze eerder in advertenties met verve had geprezen. Commentaar op de hele zaak heeft ze nooit gegeven.

WK in Antwerpen

Biles kwam daarna sporadisch in het nieuws, afgelopen voorjaar onder meer door haar huwelijk met Jonathan Owens, een Americanfootballspeler. Van een comeback was geen sprake. Tot de Amerikaanse turnbond in juni plots bekendmaakte dat Biles op 5 augustus zou deelnemen aan de US Classics, een kleine turncompetitie in Chicago. Breaking news in de VS, maar meer uitleg werd er niet gegeven. Biles tweette alleen dat ze ‘overweldigd’ was door de steun van haar fans en ‘enthousiast’ was om terug te keren. Op Instagram vertelde ze dat ze nog altijd twee uur per week langsgaat bij een psycholoog om haar mentale trauma’s te verwerken.

Het was tot vorige week niet duidelijk welke onderdelen Biles zal turnen in de US Classics, of welk niveau ze nu bereikt. Ook naar een mogelijke deelname aan het WK in Antwerpen, in september, en vooral aan de Olympische Spelen van Parijs 2024, blijft het gissen. Voor de Spelen van Tokio had Biles dat nog in het midden gelaten. Ze zou in Parijs ‘zeker aanwezig’ zijn, maar ‘evengoed als toeschouwster’. Gezien de timing van haar comeback heeft de nu 26-jarige Amerikaanse de deur opengezet om present te tekenen als gymnaste. Zaterdag, na de US Classics, zal blijken hoe groot die opening is.