Red Panthers verslaan Australië met 2-1

De Belgische hockeyvrouwen hebben vrijdag (lokale tijd) hun zesde wedstrijd van het seizoen in de Pro League gewonnen. De Red Panthers (FIH 3) hebben in het Argentijnse Santiago del Estero gewonnen tegen Australië (FIH 4) met 2-1.

De Red Panthers begonnen dit Pro League-seizoen afgelopen najaar in het Chinese Hangzhou. Ze wonnen toen twee keer (2-1 tegen China en 8-2 tegen Engeland), speelden een keer gelijk (2-2 tegen China, verlies van shoot-outs) en verloren een keer (3-1 tegen Engeland). In de eerste wedstrijd van het vierluik in Santiago del Estero versloegen ze eerder deze week Argentinië voor eigen volk met 3-2. Dat was overigens de eerste wedstrijd onder leiding van de nieuwe bondscoach Rein van Eijk. De Red Panthers staan in de stand voorlopig op de drde plaats met dertien punten.

Zaterdag en maandag volgen nieuwe confrontaties met respectievelijk Argentinië en Australië. Vanaf juni spelen de Belgische hockeyvrouwen het vervolg van de Pro League in eigen land in Antwerpen. (Belga)