Olympische Spelen: India wil de Spelen van 2036 binnen halen

In de aanloop naar de verkiezing van de nieuwe IOC-voorzitter werpt India zich op als de topkandidaat om in 2036 de Olympische Spelen te organiseren.

Op 30 januari stellen de zeven kandidaten voor het voorzitterschap van het Internationaal Olympisch Comité achter gesloten deuren hun programma voor aan de IOC-leden. Een cruciale mijlpaal in het kiesproces dat op 20 maart tijdens de IOC-sessie in Griekenland zal eindigen. Dan zullen we de opvolg(st)er kennen van de huidige IOC-voorzitter, Thomas Bach.

In een samenvattend document hebben de zeven kandidaten hun voornaamste beleidslijnen al gepubliceerd. Het meest radicale idee kwam van de Japanner Morinari Watanabe, de voorzitter van de Internationale Gymfederatie. Hij wil in de toekomst een editie van de Olympische Spelen telkens verdelen over vijf verschillende steden op vijf verschillende continenten. Onhaalbaar, maar zo valt Watanabe wel op.

Een andere kandidaat, David Lappartient, hoopt om ‘in de toekomst de Spelen in Afrika te organiseren’. Een strategische zet van de voorzitter van de Internationale Wielerunie, die dit jaar het WK wielrennen voor het eerst naar Afrika (Rwanda) zal brengen. Hij hoopt om stemmen van de Afrikaanse IOC-leden voor zich te winnen.

Toewijzingsprocedure aangepast

De andere vijf kandidaten bleven vaag of vermeldden niets over toewijzingen van toekomstige Olympische Spelen. De nieuwe IOC-voorzitter zal daarin een cruciale rol spelen. In tegenstelling tot vroeger, toen de IOC-leden stemden voor hun voorkeursstad, kiest het uitvoerend comité van het IOC nu de organisator. Het doel: kostelijke campagnes van kandidaat-steden vermijden en corruptie tegengaan. Vorige bidprocessen werden daardoor besmeurd. Critici wijzen echter ook op het huidige weinig transparante proces. Zo kreeg Brisbane al in 2021 de Zomerspelen van 2032 toegewezen. Vorig jaar koos het IOC de Franse Alpen en Salt Lake City als de organiserende regio/stad voor de Winterspelen van 2030 en 2034.

Over de gaststad van de Zomerspelen van 2036 zal naar verwachting na de verkiezing van de IOC-voorzitter een beslissing vallen, na maart dit jaar dus, of uiterlijk in 2026. Terwijl voor de edities van 2024 en 2028 alleen Parijs en Los Angeles overbleven als kandidaten, is de belangstelling voor 2036 én voor 2040 groot. Verschillende steden/landen wierpen zich al op als mogelijke organisator: het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Hongarije, Spanje, Chili, Mexico, India, Indonesië, Turkije, Saudi-Arabië, Qatar, Egypte en Zuid-Afrika.

Grootste hinderpaal zijn de ruzies tussen de Indiase regering en het nationaal olympisch comité.

Voor veel waarnemers is één land topfavoriet om de Spelen van 2036 binnen te halen: India. Dat Sebastian Coe, de topfavoriet om Thomas Bach op te volgen, vorig najaar naar ginder vloog om er de ministers van Sport en leden van de zeer machtige Ambani-familie te ontmoeten, was geen toeval. De Ambani’s hebben een goede relatie met Thomas Bach, en diens gedroomde opvolgster Kirsty Coventry, de enige vrouwelijke kandidate voor het IOC-voorzitterschap.

Grote afzetmarkt

India diende in november 2024 al officieel zijn kandidatuur in bij het IOC. Commerciële en financiële aspecten spelen daarin een belangrijke rol: geen land ter wereld telt meer inwoners (1,45 miljard). India heeft bovendien een zeer snel groeiende economie. Die gigantische afzetmarkt heeft het IOC nog niet helemaal ontgonnen. De Indiase mediarechten van de vorige olympische cyclus bedroegen slechts 20 miljoen dollar. Peanuts in vergelijking met andere grote, westerse landen. Dat het IOC cricket aan het programma van de Spelen van 2028 toevoegde, was al een eerste zet. Die sport is in India bijzonder populair.

India heeft de grote lijnen van zijn olympisch dossier al vastgelegd. Het wil de Spelen centraliseren in Ahmedabad, de belangrijkste stad in de deelstaat Gujarat, maar veel sporten zouden plaatsvinden in andere steden: hockey bijvoorbeeld in Odisha. Grootste hinderpaal voor de kandidatuur zijn de aanhoudende ruzies tussen de Indiase regering en het nationaal olympisch comité over geld en bevoegdheden. Die plooien zullen gladgestreken moeten worden. Als dat gebeurt, ligt de weg open.