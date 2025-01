Waarom Wout van Aert alleen bezig was met zijn vrouw en de pasgeboren Georges, en toch Belgisch kampioen werd

In aanloop naar het WK veldrijden blikken we met Roger De Bie, de schoonvader van Wout van Aert en van 2013 tot 2019 een van zijn vaste mecaniciens in het veld, in vijf afleveringen terug op enkele memorabele kampioenschappen uit de carrière van de Kempenaar. Vandaag: het BK in Meulebeke, in 2021.

Roger De Bie: ‘Het jaar begon fantastisch. Daags na de cross in Hulst, op 4 januari, beviel Sarah van ons eerste kleinkind, Georges. Immens geluk. Maar meteen erna ook ongerustheid na een kort gesprek via facetime. Sarah zag er niet goed uit, heel bleekjes. Nog wat moe na de bevalling, dachten we.

‘Maar ’s avonds belde Wout terug: “Er zijn complicaties opgetreden.” Hij probeerde ons gerust te stellen, maar de dag erna weer telefoon: ‘Kunnen jullie naar ons huis komen?’ Samen met zijn ouders reden we naar ginder. Toen Wout ook aankwam, legde hij alles uit, op de oprit. Onze mond viel open, het was ernstig…

‘Ook de volgende dag werd Sarah niet beter. Ik ben zelfs naar huis moeten komen, kon het op het werk niet meer aan. Met Wouts ouders spraken we wel af om het te verzwijgen tegenover de buitenwereld, want anders zouden de gazetten de dag erna vol staan.

‘Ook voor Wout was het niet makkelijk, in de dagen voor het BK. ’s Nachts sliep hij zelfs bij Sarah en Georges in het ziekenhuis. Overdag probeerde hij tussendoor een beetje te trainen, maar zijn enige échte focus was zijn gezin.

‘Gelukkig werd Sarah richting het weekend wat beter en mocht ze naar huis gaan. En dus spraken Wout en ik op zaterdag af voor een laatste brommertraining, om de luchtwegen en de benen wat open te zetten. Na een paar sprintjes zei ik: ‘Ge zijt er klaar voor, Wout.’ Om hem extra vertrouwen te geven, want zijn voorbereiding was verre van ideaal.

‘Dat bleek ook op het BK: Wout reed wel weg van in het begin, maar na een half uur kwam hij zichzelf tegen. “Toon Aerts gaat hem nog inhalen”, vreesde ik. Maar puur op karakter hield Wout toch stand, met het snot tot achter zijn oren.’

Familieman

Roger De Bie: ‘Pas toen hij na de finish emotioneel in de armen van zijn verzorger Wesley Theunis viel, werd het voor iedereen duidelijk dat er meer aan de hand was. Thuis bij Sarah, waar we alles op tv hadden gevolgd, waren de emoties zowat nog heviger. Zeker toen Wout ’s avonds aankwam…

‘Mijn vrouw en ik wilden hem en Sarah tijd met Georges gunnen, maar Wout zei: “Ik heb het liefst dat jullie blijven voor het eten.” Typisch Wout: bovenal een familieman. Niet alleen een wereldkampioen in het veld, ook een olympisch kampioen als vader en als mens. Ik kan dat niet genoeg benadrukken. Hoe hij ondanks alle miserie zich sterk houdt en rustig blijft: eerst na die val in Pau in de Tour, dan de complicaties van Sarah…

‘Toch kan het ook voor Wout soms te veel worden. Dat zag je op het daaropvolgende WK in Oostende. Toen hij daar in het begin op kop reed en dan kreeg af te rekenen met een leegloper, was dat een mentale uppercut waarvan hij niet meer kon herstellen. Logisch na de hectiek van de weken ervoor. Zonder die lekke band was niet Van der Poel, maar Wout wereldkampioen geworden, daar ben ik nog altijd van overtuigd.’