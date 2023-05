‘Je denkt altijd dat je alles gezien hebt, en dan komt er zo’n Wembanyama langs.’

LeBron James en Stephen Curry zijn gek op hem. Victor Wembanyama geldt als het grootste basketbaltalent van de laatste twintig jaar. Volgend seizoen trekt hij naar de Amerikaanse NBA.

Dirk Nowitzki wordt beschouwd als de beste Europeaan die ooit in de NBA- competitie gespeeld heeft. De Duitser won de MVP-titel als meest waardevolle speler van het seizoen, werd veertien keer geselecteerd voor het All Star Team en leidde de Dallas Mavericks in 2011 naar hun voorlopig enige NBA-titel. Nowitzki heeft in zijn lange carrière tegen tal van legenden gespeeld. Hij stond op het terrein tegenover Michael Jordan, vocht epische duels uit met LeBron James en nam het 53 keer op tegen Kobe Bryant. En toch verbaast zelfs Nowitzki zich nog af en toe. ‘Je denkt altijd dat je alles al gezien hebt,’ zei hij onlangs, ‘en dan komt er zo’n Wembanyama langs.’

Victor Wembanyama, geboren op 4 januari 2004 in Le Chesnay, ten westen van Parijs, brengt de basketbalwereld in vervoering. Hij wordt de grootste belofte sinds LeBron James genoemd – die laatste deed in 2003 zijn intrede in de NBA. Zelfs James bestempelde Wembanyama als een ‘alien’. Zo buitenaards goed is de Fransman.

Vorige week werd in Chicago beslist voor welk NBA-team hij het komende seizoen hoogstwaarschijnlijk zal spelen. In de zogenaamde draft lottery werd uitgemaakt in welke volgorde de teams op 22 juni zullen mogen kiezen bij de draft van de meest talentrijke jonge spelers. En het lijdt geen twijfel: het team dat als eerste mag kiezen, neemt Wembanyama.

Hall Of Fame

De ploegen die het slechtst gepresteerd hebben in het voorbije seizoen maken de grootste kans op de jackpot. Om zo laag mogelijk te eindigen in de rangschikking incasseerden ze soms opzettelijk nederlagen. Dit jaar hadden de Detroit Pistons, de Houston Rockets en de San Antonio Spurs elk zo’n 14 procent kans op de eerste keuze. En het waren de Spurs die vorige week dinsdag mochten juichen.

Wembanyama volgde de loterij live in hoofdkwartier van Nike op de Champs Elysées, samen met zijn ouders, vrienden, teamgenoten en coaches. Toen uit de voorlaatste enveloppe het logo van de Charlotte Hornets opdook, barstte de zaal uit in applaus. Dan al was het duidelijk dat de laatste enveloppe, die eind juni recht geeft op de eerste keus, die van de San Antonio Spurs was. Ook al had Wembanyama de hele tijd aangegeven dat hij geen bepaalde voorkeur had, toch was iedereen zichtbaar tevreden met de uitkomst. De Spurs zijn een populair team bij onze zuiderburen, omdat de legendarische Franse internationals Boris Diaw en Tony Parker titels wonnen in San Antonio.

Volgens NBA-vedette Stephen Curry is Victor Wembanyama een speler zoals je die in een videogame zelf zou samenstellen.

Ook voor de Spurs zelf is het een geweldige meevaller, die op het goede moment komt. In drie decennia, tussen 1990 en 2019, hadden ze maar één keer de play-offs gemist, maar de afgelopen vier jaar waren ze er nooit meer bij. Twee keer eerder in hun geschiedenis wonnen ze de draft lottery voor de eerste keus. Bij de draft van 1987 kozen ze met dat voorrecht David Robinson, in 1997 Tim Duncan. Beide spelers zouden later hun plaats verwerven in de Hall Of Fame van de NBA.

Half miljard dollar

Maar of het nu San Antonio of toch nog een andere ploeg is die Wembanyama inlijft – de draft gebeurt tenslotte pas op donderdag 22 juni – hij zal sowieso voor een geweldige hype zorgen. De verwachting is dat de negentienjarige zijn team meteen naar de play-offs zal leiden en wie weet er zelfs een titelkandidaat van zal maken. Experts schatten dat hij de waarde van zijn club of franchise in één klap met een half miljard dollar zal doen stijgen.

Veel toptalenten zijn al onder dergelijke druk bezweken. Greg Oden, de eerste keus van 2007, was om de haverklap geblesseerd en kwam aan amper 105 wedstrijden. Markelle Fultz, het toptalent van 2017, raakte in zijn eerste NBA-seizoen zijn scorend vermogen helemaal kwijt en wist nooit door te breken. Maar Wembanyama is anders. De voorbije maanden, toen de buzz rond hem almaar groter werd, heeft hij al bewezen dat hij het hoofd koel kan houden. ‘Onder druk wordt steenkool diamant’, zei Tom Boonen ooit. Ook Wembanyama lijkt alleen maar beter te worden door de druk. Als de inzet het hoogst is, is hij op zijn best. ‘Dat heeft altijd al in mij gezeten’, vertelde hij in oktober tussen twee exhibitiewedstrijden in Las Vegas, waarmee hij aan het Amerikaanse publiek werd voorgesteld. ‘Of het nu om basketbal of een kaartspel gaat, als ik onder druk sta, word ik dubbel zo goed.’

Met zijn 2,21 meter legt Victor Wembanyama de ballen moeiteloos in de korf. © getty images

Wembanyama moet dus in staat zijn om de torenhoge verwachtingen in te lossen. Voor de Franse competitie, waarin hij momenteel voor de Parijse Metropolitans 92 speelt, is hij allang te groot geworden, niet alleen fysiek.

Vaak lijkt hij over de court te zweven, zo lichtvoetig fladdert hij met zijn dunne benen van de ene kant naar de andere.

Victor Wembanyama meet 2,21 meter, volgens sommige bronnen zelfs 2,23 meter. Hij heeft een spanwijdte van 2,24 meter. Zelfs voor de NBA zijn dat indrukwekkende cijfers. Moeiteloos blokt hij pogingen van de tegenstander af of legt hij zelf de ballen in de korf. Er lopen in de NBA veel grote spelers rond, maar niemand zoals Wembanyama.

Vaak lijkt hij over de court te zweven, zo lichtvoetig fladdert hij met zijn dunne benen van de ene kant naar de andere. Hij dribbelt zonder de bal nonchalant te verliezen. Hij heeft niet alleen het overzicht om zijn beter gepositioneerde medespelers op te merken, hij slaagt er ook in om ze goed aan te spelen. Hij treft doel van dichtbij en van achter de driemeterlijn. NBA-vedette Stephen Curry zegt dat Wembanyama een speler is zoals je die in een videogame zelf zou samenstellen. Kortom, de Fransman is een reus die bijna alles kan. Zijn bijnaam in de Verenigde Staten is nu al Unicorn, omdat je een speler zoals hij even zelden ziet als een eenhoorn.

Hij weet zelf ook hoe bijzonder hij is. ‘Ik had altijd al het gevoel dat ik op een ander niveau speelde’, zei hij vorig jaar in The New York Times. ‘Ik heb altijd geprobeerd om bij alles wat ik doe origineel uit de hoek te komen. Dat is echt iets wat ik in mijn hart draag: wees origineel. Ik denk dat ik daarmee geboren ben.’

Biologisch eten

Als tienjarige speelde Wembanyama bij het jeugdteam van de club in zijn woonplaats Le Chesnay. Michaël Allard, trainer bij JSF Nanterre, merkte hem tijdens een wedstrijd op. Hij vertelde later dat hij eerst dacht dat Wembanyama de assistent-coach was, zo sterk was hij toen al.

De jonge Victor groeide op als middelste kind in een echt basketbalgezin. Zijn oudere zus Eve (1,86 meter groot) is Frans international. Ook zijn jongere broer Oscar (2,01 meter) beoefent de sport. Laten we het maar genetische voorbestemming noemen, want ook moeder Elodie (1,92 meter) speelde professioneel basketbal. Vader Felix was dan weer een verspringer en atletiekcoach, maar ook ruim twee meter groot. En de Congolese betovergrootvader van Victor torende volgens de overlevering 2,15 meter boven de grond uit. Al heeft het niet alleen met genen te maken, verzekert Elodie. Ze gaf haar kinderen elke dag training en vooral – ze herhaalt het steevast vol trots – gaf ze hen biologisch eten en bereidde ze nooit twee keer dezelfde maaltijd. ‘Maar dat is misschien een lichte overdrijving van haar’, bekende Victor met een brede glimlach tegenover sportzender ESPN.

Allard haalde de getalenteerde jongen naar Nanterre. Op zijn dertiende won Victor Wembanyama zijn eerste jeugdkampioenschap. Al snel werd hij een hype. Elodie en Felix probeerden wel om hun zoon zo goed mogelijk van de buitenwereld af te schermen, maar het leven van Victor zou nooit meer normaal worden.

Een diëtist ontwierp voor zijn snel groeiende lichaam een aangepast voedingsschema. Op zijn school deed iedereen er zijn best voor dat de superster een opleiding zou krijgen zonder daarbij zijn sportieve carrière te belemmeren. In Nanterre waren ongeveer vijfentwintig mensen afwisselend in de weer voor Wembanyama.

In 2020 werd de tiener een internetsensatie toen hij tijdens een training moeiteloos de Franse international Rudy Gobert uitspeelde, een 2,16 meter grote center die drie keer tot beste verdedigende speler van de NBA werd verkozen.

Na zijn middelbareschooltijd trok hij eerst naar ASVEL Lyon-Villeurbanne en vervolgens terug naar Parijs, om dichter bij zijn gezin te zijn. Eind vorig jaar speelde hij twee testwedstrijden tegen het G-Leagueteam Ignite. De G-League is de jeugdcompetitie van de NBA. De Metropolitans 92 verloren een keer en wonnen een keer. Wembanyama was ontketend in die wedstrijden en scoorde in totaal 73 punten.

Vanaf dan kende de hype geen grenzen meer. De NBA zond sindsdien alle wedstrijden van de Metropolitans 92 live uit via het internet.

Sterallures heeft Wembanyama nochtans niet. Naar verluidt is hij vlijtig en leest hij geregeld een boek. En hij is een beetje speciaal, zoals zijn jeugdtrainer aan The New York Times vertelde. De coach vroeg een keer aan zijn spelers om een woord te noemen dat hen kenmerkte en dat met dezelfde letter begon als hun eigen voornaam. De zestienjarige Wembanyama antwoordde: ‘V betekent vijf in de Romeinse cijfers. Mijn naam is Victor omdat ik op alle vijf de posities kan spelen.’

Dat bleek dit seizoen nogmaals bij de Parijse Mets. Hij haalde een wedstrijdgemiddelde van 22 punten, 11 rebounds en 3 blocks. In elk van die klassementen staat hij bovenaan in de rankings van de Franse liga.

Als hij ook de komende seizoenen bij de San Antonio Spurs alle beloftes inlost, kan hij Dirk Nowitzki aflossen als beste Europeaan aller tijden in de geschiedenis van de NBA.