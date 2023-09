De Ryder Cup golf een miljoenenbusiness? De échte hoofdprijs blijft de eer

De Ryder Cup golf, die vrijdag begint, is een van de meest prestigieuze sportevenementen ter wereld. Toch krijgen de winnaars (officieel) nul euro prijzengeld.

Twaalf Amerikaanse topgolfers die het om de twee jaar opnemen tegen twaalf Europese topgolfers, afwisselend in de VS en in Europa. De 96 jaar oude formule van de Ryder Cup, in 1927 uitgevonden door de Engelse zakenman Samuel Ryder, werkt nog altijd, zowel op sportief als op commercieel vlak.

Sportief niet alleen door de clash tussen de beste golfers ter wereld, maar ook door het extra pigment dat de Ryder Cup zo kleurrijk maakt: het thuisvoordeel. De thuisploeg kan rekenen op de steun van vele tienduizenden toeschouwers, die vaak een unieke sfeer creëren. Dat voordeel is, zeker sinds eind vorige eeuw, geen mythe: het Europese team verloor sinds 1997 geen enkele van de zes edities die in Europa werden gehouden. Team USA scoorde vier op zes sinds 1997.

De kaarten voor de komende editie liggen dus goed voor Europa, want de 44e Ryder Cup vindt plaats in de Marco Simone Golf & Country Club, net buiten Rome. Het land en de locatie worden doorgaans lang van tevoren gekozen. Italië was al eind 2015 verzekerd van de organisatie van de Ryder Cup in 2023, en nu al liggen de golfbanen vast voor de edities van 2025 (Farmingdale, VS), 2027 (Adare, Ierland), 2029 (Chaska, VS) én 2033 (San Francisco, VS).

De reden is simpel: de Ryder Cup levert voor de stad/streek een gigantische economische return op. In 2018 werd die voor Saint-Quentin-en-Yvelines, in de buurt van Parijs, op 235 miljoen euro geschat. Afhankelijk van de locatie dagen er over de drie competitiedagen tussen de 150.000 en 300.000 toeschouwers op.

Ook de Ryder Cup op zich is een miljoenenbusiness, met vele multinationals als hoofdsponsors. Het toernooi wordt beheerd door de Professional Golfers’ Association of America (PGA) en Ryder Cup Europe (waarvan de European Tour Group met 60 procent de grootste aandeelhouder is). De verdeelsleutel van de winst van elke Ryder Cup verschilt wel van de locatie. In de VS gaat 84 procent naar de PGA en 16 procent naar Ryder Cup Europe. In Europa is de verhouding 60 procent voor Ryder Cup Europe tegenover 40 procent voor de PGA. Een groot deel van de tv-rechten wordt immers betaald door de Amerikaanse tv-stations.

Onkosten

Opmerkelijk: van de geschatte 100 tot 150 miljoen euro omzet gaat er geen euro prijzengeld naar de spelers. Zij strijden voor de eer. Dat staat in fel contrast met de majors, de vier grootste golftoernooien van het jaar, waar de winnaar bij de mannen dit jaar telkens 2,8 à 3,3 miljoen euro verdiende. Liefst dertig golfers hebben dit jaar ook de kaap van 5 miljoen euro prijzengeld gerond. De teller van topverdiener Scottie Scheffler staat zelfs op 19,4 miljoen euro.

Krijgen de 24 deelnemers aan de Ryder Cup dan helemaal niets? Jawel, sinds Tiger Woods na de editie van 1999 een deeltje van de koek eiste, werd een compromis bereikt. Voortaan kon elke Amerikaanse golfer 100.000 dollar doneren aan een goed doel van zijn keuze (vaak een eigen foundation), en zou de PGA nog eens 100.000 dollar schenken aan opleidingsprogramma’s voor jonge golfers. Bij Team Europe krijgt elk lid een duur cadeau van de teamkapitein. Die traditie voerde kapitein Tony Jacklin al in 1983 in.

Daarnaast geeft sponsor Rolex aan elke deelnemer een gepersonaliseerd Ryder Cuphorloge. Elk van de 24 deelnemers ontvangt ook twintig tickets om aan vrienden of familie te schenken, een kostenvergoeding (in 2021 van 30.000 dollar) om reiskosten te dekken en om de chique galakledij, inclusief die van de partner, voor het traditionele welcome dinner en de openingsceremonie te betalen. Winst in de Ryder Cup kan ook een premie van de privésponsor opleveren, of op langere termijn betere sponsorcontracten. Maar de échte hoofdprijs blijft dus de eer.