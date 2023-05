Darts voor dummies: uw abc voor de Belgian Open

Dit weekend vindt in Wieze voor de tweede keer de Belgian Darts Open plaats. Drie dagen lang zal dartsminnend België het over niets anders hebben. En dankzij dit dartsalfabet zal zelf de grootste leek zich in de gesprekken kunnen mengen.

De absolute top van het darts, onder wie wereldkampioen Michael Smith, zorgt van vrijdag tot en met zondag voor alle spektakel dat bij een avondje darts hoort. In de Oktoberhallen in Wieze doen ook de Belgen Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts een poging om het zevende toernooi van de PDC Pro Tour op hun palmares te schrijven.

De essentie van darts is simpel. Spelers beginnen met 501 punten en moeten zo snel mogelijk een nulscore bereiken. Eindigen of ‘uitwerpen’ is alleen mogelijk door te mikken in de dubbels of de bull’s eye, de binnenste roos van het dartbord. De score naar beneden werken gaat het snelst door triples te gooien. Wie de meeste legs en sets wint, is de winnaar. De uitkomst van de Belgian Darts Open telt ook mee voor de Order of Merit-ranking, die wordt bepaald door het prijzengeld dat spelers al gewonnen hebben.

Wij maakten een dartsalfabet, zodat u dit weekend qua kennis niet hoeft onder te doen voor uw dartsgekke vrienden. Bij elke vermelde speler wordt telkens de PDC-ranking meegegeven. Die geeft aan hoe goed hij is. In totaal staan er 171 namen op die ranking.

A

Andrew Gilding. Gilding of ‘Goldfinger’ (24) is een van de finalisten van de Belgian Darts Open van vorig jaar. Toen verloor hij de finale tegen zijn landgenoot Dave ‘Chizzy’ Chisnall (13).

B

Bullseye. De bull’s eye, het kleine rode mikpunt in het midden van het dartsbord, is goed voor 50 punten. Rond de bull’s eye ligt de groene bull, die goed is voor 25 punten.

C

Champagne breakfast. De snelste weg naar winst is voortdurend triple 20 gooien. Als een speler daar niet in slaagt en ook een pijl in de triple 1 en de triple 5 werpt, die vlak naast de triple 20 liggen, spreekt men van een champagne breakfast. Als geen enkele pijl in een triple belandt, maakt de speler een trebleless visit.

Champagne breakfast. © Tom Verpaelst

D

Dancing Dimi. Dimitri Van den Bergh (10), ook wel bekend als ‘Dancing Dimi’ of ‘The Dream Maker’, is de beste Belgische darter op dit moment. Hij bereikte dit jaar de halve finales van het WK darts.

E

Erik Clarys. Ook wel ‘The Sheriff’ genoemd. Clarys is een voormalig Belgisch darter die zijn carrière in duigen zag vallen na een werkongeval. Hij heet een rekenwonder te zijn. In het darts is dat een voordeel want zo kun je snel de mogelijke check-outs berekenen. Clarys is cocommentator bij wedstrijden op de VTM-zenders.

F

Finish. Om te winnen moet je als eerste op nul staan. Zodra een speler een finish of check-out bereikt, kan hij of zij uitwerpen. Daarvoor moet de laatste worp een dubbel zijn: een pijl in de buitenste ring van het dartsbord.

G

Gewicht. Er zijn dartspijlen in alle mogelijke vormen en gewichten. De spelers mogen zelf beslissen met welke pijlen ze werpen. Zo gooit onze ‘Dancing Dimi’ met pijlen van 23 gram, terwijl Kim Huybrechts (29) pijlen van 25 gram verkiest.

H

Hendrik VIII. De precieze oorsprong van het darts is niet bekend. Maar het is wel bewezen dat de Engelse koning Hendrik VIII in de zestiende eeuw dartte, vermoedelijk nadat enkele boogschutters voor de grap met gebroken pijlen hadden gegooid.

I

Iron man. Een speler gooit een iron man wanneer hij eindigt met twee pijlen in dezelfde dubbel. Wanneer er bijvoorbeeld nog honderd overblijft, moet de speler één keer 20 en twee keer dubbel 20 gooien.

Iron man. © Tom Verpaelst

J

Jonny Clayton (7). Won in 2020 voor Wales het wereldkampioenschap voor landen, samen met Gerwyn ‘The Iceman’ Price (4). Price won het jaar daarop het individuele wereldkampioenschap.

K

Kim Huybrechts (29) of The Hurricane. Een Belgische darter die ooit samen met zijn broer het Belgische team vormde op het landenkampioenschap. Hij is een van de beste Belgische dartspelers.

L

Leg. Een dartsspel is opgedeeld in verschillende legs en sets. Wanneer er bijvoorbeeld om negen legs wordt gespeeld, wint degene die de eerste vijf legs binnenhaalt de set. Wie de meeste sets wint, wint (net zoals in het tennis) de wedstrijd. Een speler begint altijd met een licht voordeel aan zijn eigen leg, aangezien hij of zij dan vaak de eerste kans krijgt om uit te gooien.

M

Michael Smith (1). Hij won dit jaar zijn eerste wereldkampioenschap en mag zich dus een jaar lang de beste van de wereld noemen.

N

Nine darter. De snelste manier om een spel naar zich toe te trekken, is in negen worpen uitwerpen. Er zijn maar liefst 3944 manieren om dat te doen. De populairste manier is zes keer triple 20 gooien en in de laatste beurt triple 20, triple 19 en dubbel 12.

O

One-hundred-and-eighty. De hoogste score die men in één beurt (3 pijlen) kan gooien: drie keer in de triple 20.

One-hundred-and-eighty. © Tom Verpaelst

P

PDC. De Professional Darts Corporation is de grootste dartsorganisatie. Ook de Belgian Darts Open in Wieze behoort tot een PDC Tour. De PDC organiseert alle prestigieuze toernooien, waaronder ook de Premier League Darts, het wereldkampioenschap.

Q

Quadro dartbord. Vooral bekend uit de jaren negentig vanwege een extra reeks vakjes op het bord. Tussen de triples en de bull’s eye bevond er zich op dit bord nog een vakje: quadruple. Vandaag de dag is het niet meer in gebruik in het professionele darts.

R

Robin Hood. Zit je pijl vast in het uiteinde (de flight) van een pijl die je eerder hebt gegooid, dan heb je te maken met een Robin Hood.

S

Shanghai finish. Wanneer 120 wordt uitgegooid door zowel in de enkele 20, de triple 20 en de dubbel 20 te werpen.

Shanghai finish. © Tom Verpaelst

T

Twee meter en 37 centimeter. De afstand van waarop de spelers naar het bord werpen. Het bord hangt 173 centimeter boven de grond.

U

Upstairs. De bovenste helft van een dartsbord.

V

Van Gerwen, Michael (3). Veruit de beste dartspeler van onze noorderburen en de jongste wereldkampioen ooit in het darts.

W

Whitewash. Wanneer je je tegenstander verslaat zonder één leg te verliezen. Al komt dat zelden voor.

X

XO1. De klassieke en frequentste spelvorm. Spelers beginnen met een score van 301, 501, 701 of 1001 en moeten zo snel mogelijk bij nul raken. In de PDC-competities is vanaf 501 en met een dubbel getal uitgooien de standaard.

Y

Youth Championship PDC. Roemrijk dartstoernooi voor jonge spelers van 16 tot 23 jaar. Met twee eindzeges is onze landgenoot Dimitri Van den Bergh alleen recordhouder.

Z

Zeven. Het recordaantal titels van Michael van Gerwen in de Players Championship Finals. Dat is een toernooi waarin de 64 beste spelers van de PDC Order of Merit mogen uitmaken wie de beste is. De Order of Merit is een rangschikking volgens het prijzengeld dat spelers al gewonnen hebben.