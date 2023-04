BK zwemmen in Antwerpen: ‘Alle ogen op Roos Vanotterdijk gericht’

De 18-jarige Roos Vanotterdijk houdt het Belgische zwemmen boven water. ‘Ze laat zich niet snel gek maken.’

In het Antwerpse Wezenbergbad vinden van vrijdag tot zondag de Open Belgische Kampioenschappen plaats. Een belangrijke afspraak voor de nog maar pas meerderjarige Roos Vanotterdijk: het BK geldt als kwalificatietornooi voor het wereldkampioenschap deze zomer in Fukuoka. Volgens Kimberly Buys is de hype rond de nieuwe, jonge ster van het Belgische zwemmen volkomen terecht. ‘De tijden die zij nu zwemt, zijn voor een meisje van haar leeftijd ongezien in België’, vertelt Buys. De vlinderslagspecialiste beëindigde haar carrière in 2021 en doet nu klinisch onderzoek bij het UZ Antwerpen.

In februari zwom Vanotterdijk negen Belgische records van de tabellen, waaronder het record op de 100 meter vlinderslag van Buys. ‘Toen ik stopte, had ik nooit gedacht dat die tijd zo snel zou worden verbroken. Ik zwom hem op de Spelen van Rio 2016, toen ik top was. Roos doet als tiener al beter. Heel straf.’

17, 18 en 19 zijn in veel sporten bepalende jaren. Sommige atleten groeien door, andere niet.

Kimberly Buys: In zwemmen is dat ook zo. Vanotterdijk heeft de laatste maanden reuzenstappen gezet: op de 100 meter rugslag deed ze in één klap een seconde af van haar persoonlijk record. In dat tempo zal ze niet blijven evolueren, maar met haar huidige tijden kan ze al de halve finale halen op pakweg het EK. Dan is de vraag: slaagt ze erin die paar details bij te schaven om bij de wereldtop aan te sluiten?

Er valt weinig goed nieuws te rapen in het Belgische zwemmen. Vanotterdijk is het enige lichtpunt.

Buys: In mijn generatie had je Pieter Timmers, Louis Croenen, Fanny Lecluyse… We konden de druk verdelen en daar hebben we allemaal baat bij gehad. Nu zijn alle ogen op Roos gericht en dat is een groot nadeel. ’t Is te hopen voor het Belgische zwemmen in zijn geheel, maar ook voor Roos zelf, dat er nog andere jonge Belgen opstaan.

Met de tijden die zij zwemt, is het logisch dat er veel wordt verwacht van Vanotterdijk. Ongetwijfeld heeft zij zelf ook hoge verwachtingen, al is ze wel zo slim om die voor zich te houden.

Zwemt ze op de Olympische Spelen van 2024 al een finale?

Buys: Op haar eerste Spelen mag je dat niet eisen. Roos is amper 19 in Parijs. Op die leeftijd mag je zo’n toernooi aanvatten zonder druk, louter om te leren.

We hebben één jaar samen getraind onder Ronald Gaastra: ik in mijn laatste seizoen en zij als opkomend jeugdtalent dat mocht proeven van het regime bij de profs. Roos is een rustig type, dat zich niet snel gek laat maken. Alles lijkt aanwezig voor een grote carrière, al heeft ze natuurlijk nog werk voor de boeg.

Een aantal piepjonge atleten zijn knaltijden aan het zwemmen, zoals de Roemeen David Popovici en de Canadese Summer McIntosh.

Buys: (knikt) Tieners die wereldrecords breken alsof het niets voorstelt. De sterren van morgen hebben zich al gemanifesteerd. Hoe Roos zich zal positioneren binnen die generatiewissel valt vandaag niet te zeggen.