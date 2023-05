Op Roland Garros valt 49,6 miljoen euro te verdienen

In de grandslamtoernooien van het tennis verdienen spelers en speelsters elk jaar meer én evenveel.

Je kunt er gif op innemen: elk jaar (behalve in coronatijden) maken de vier grandslamtoernooien in het tennis vooraf bekend dat de totale prijzenpot met x procent is gestegen in vergelijking met het jaar ervoor. Vorige week was Roland Garros aan de beurt, dat zondag in Parijs begint. Over alle competities (enkel, dubbel, gemengd dubbel, rolstoeltennis) zal er 49,6 miljoen euro te verdienen zijn, 12,3 procent meer dan in 2022.

Voornaamste boodschap van het bericht: vooral de enkelspelers die in de eerste drie rondes verliezen zullen daarvan profiteren. Zij krijgen 11 à 13 procent extra, terwijl de stijging voor de winnaar en winnares van het enkeltoernooi ‘slechts’ 4,5 procent bedraagt.

Roland Garros wil daarmee de inkomenskloof tussen de absolute topspelers en de mindere goden verkleinen. Al blijft het verschil groot: 2,3 miljoen voor de tennisser of tennisster die na zeven matchen de Coupe des Mousquetaires of de Coupe Suzanne Lenglen in de lucht mag steken, 69.000 euro voor diegenen die na de eerste ronde hun koffers moeten pakken.

Succesmodel

Het zijn veelbetekenende cijfers over het economische succesmodel van de grandslamtoernooien. Ze zijn te danken aan exploderende tv- en sponsorinkomsten, en toeschouwersaantallen die elk jaar aandikken. Vooral de Grote Drie bij de mannen – Roger Federer, Rafael Nadal en Novak Djokovic – en Serena Williams bij de vrouwen hebben de laatste twee decennia voor een boost gezorgd. De totale prijzenpot van Roland Garros is in die periode bijna verviervoudigd, van 12,9 miljoen in 2003 tot 49,6 miljoen euro in 2023. Dat was wellicht nog meer geweest zonder de inkomstendalingen tijdens de coronajaren.

Al even opvallend is dat geen enkele andere individuele sportcompetitie voor beide genders zo lucratief is. In het golf kunnen de mannen meer opstrijken in de vier majortoernooien – tot zo’n 3 miljoen euro – maar de vrouwen moeten met maximaal de goeie helft daarvan tevreden zijn. Ter vergelijking: op Roland Garros mogen de winnaar en de winnares van het enkeltoernooi al sinds 2006 hetzelfde bedrag op hun rekening schrijven. Het jaar erna schakelde Wimbledon, als laatste grand slam, die prijzengelden gelijk.

In andere, kleinere tennistoernooien met zowel een mannen- als een vrouwencompetitie is dat niet altijd het geval. Bijvoorbeeld in het Masters 1000-event in Rome afgelopen week: 1,1 miljoen euro voor de beste tennisser versus 500.000 euro voor de beste tennisster. Het protest daartegen groeit, maar het zal, zoals in alle andere sporten, nog een tijd duren voordat die kloof wordt gedicht.