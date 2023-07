Wie is Adrian Newey, de sterke man achter Red Bulls succesverhaal in formule 1?

Jonas Creteur gaat op zoek naar een markant cijfer van de sportweek.

Toen Max Verstappen (25) de jongste grand prix formule 1 van Canada won, berichtten alle media dat de Nederlander met zijn 41 GP-zeges de legendarische Braziliaan Ayrton Senna had geëvenaard. Een symbolische overwinning ook voor zijn renstal Red Bull Racing, want dat vierde de 100e GP-overwinning sinds de oprichting van het team in 2005. De huidige dominantie werd zo extra in de verf gezet, want Verstappen en zijn ploeggenoot Sergio Pérez konden na alle acht grand prixs van dit seizoen de champagnekurken laten knallen.

Minder in de spotlights was de man die in Canada naast Verstappen het podium mocht betreden: Adrian Newey. De Brit is de chief technical officer van Red Bull en heeft een minstens even groot aandeel in het succes van het team als de Nederlander. Newey ontwierp immers de RB19-wagen waarmee Verstappen zijn sublieme stuurvaardigheid kan laten renderen. Hij wordt zelfs als ‘the greatest design mind’ in de F1-geschiedenis beschouwd. Zijn palmares spreekt voor zich: Verstappens zege in Canada was voor Newey de 200e in zijn carrière. In 1991 won Nigel Mansell de eerste grand prix met een wagen die hij had ontworpen, toen voor Williams-Renault. De auto’s die de Brit in de volgende decennia creëerde (voor Williams, McLaren en Red Bull) waren goed voor liefst twaalf individuele F1-titels en elf constructeurstitels. Daar komen dit seizoen ongetwijfeld nog twee titels bij.

Het mooie aan dat succesverhaal bij Red Bull is dat Newey er al sinds 2006 bij is. Het was een opmerkelijke stap voor de designer, om na zijn eerdere successen bij Williams en McLaren naar het jonge Red Bull Racing te verkassen. In het eerste seizoen (2005) brak de renstal weinig potten en had het zelfs een reputatie als ‘feestteam’. David Coulthard, de F1-coureur van Red Bull die Newey goed kende van hun tijd bij Williams en McLaren, overtuigde het technische genie dat er aan een goed gefinancierd en ambitieus team werd gebouwd. Ook de prille relatie met grote baas Christian Horner speelde een rol. Die liep in 2005 de paddock binnen telkens wanneer Newey er aanwezig was. In de overtuiging dat de Brit dé man was die Red Bull naar het succes kon leiden. Achttien jaar, zes F1-titels en 100 GP-zeges later is Horners wens meer dan uitgekomen. En het verhaal is nog niet ten einde, want de 64-jarige Newey heeft onlangs zijn contract verlengd, voor onbepaalde duur.