Hoe de Grand Prix van Australië Mercedes-fans opnieuw deed watertanden

Hoewel Max Verstappen zondag de GP van Australië won, is Mercedes voor de buitenwereld de grote winnaar. Lewis Hamilton werd er tweede, zijn beste resultaat dit seizoen. Is er een ommekeer in de maak voor Mercedes?

De Grand Prix van Australië is nog maar de derde race op de formule 1-kalender van 2023. Toch blijkt het bij de start van het seizoen voor vrijwel iedereen al belangrijk om in het spoor te blijven van het superieure Red Bull. Hun razendsnelle bolide, de RB19, moet Max Verstappen dit seizoen aan een derde wereldtitel helpen. Tot nu toe won het team alle races van het F1-seizoen en kon niemand Red Bull het vuur aan de schenen leggen. Alleen Mercedes waagde dit weekend een aardige poging.

Sinds het verloren titelgevecht tussen Hamilton en Verstappen in het seizoen 2021 ging het alleen maar bergaf voor Mercedes. Na een inkrimping van het budget dat de teams mogen spenderen aan de bouw van hun wagen – een regel waarmee de Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) de competitiviteit van kleinere teams wou verhogen – slaagde Mercedes er in 2022 niet in een competitieve wagen op de startgrid te zetten.

In 2023 waren de verwachtingen dan ook hooggespannen. Vele fans, maar ook coureurs Lewis Hamilton, George Russell en teambaas Toto Wolff, hoopten met de nieuwe W14-wagen weer het titelgevecht aan te kunnen gaan. Het bleek in de eerste twee GP’s van 2023 geen succes.

In Australië verraste Mercedes wel vriend en vijand. Russell kon Verstappen tijdens de kwalificaties eindelijk eens onder druk zetten en eindigde als tweede. Zo had Mercedes voor het eerst in lange tijd nog eens een wagen op de eerste rij van de startgrid. Hamilton vervolledigde de top drie én finishte als tweede tijdens de race.

Nieuwe ‘schoepen’

De prestaties van het team leidde tot heel wat euforie bij hun fans. Hoe Mercedes dat klaarspeelde? Mede dankzij Andrew Shovlin, de technisch directeur van het team die als ingenieur verantwoordelijk is voor de afstelling van de Mercedes-bolides. Doorheen het seizoen mogen de teams vier varianten van hun wagen gebruiken, waardoor het mogelijk is licht aangepaste versies te gebruiken op maat van het circuit waar de race plaatsvindt.

Voor de GP in Australië startte Mercedes met ‘schoepen’ onderaan de wagen voor een betere luchtdoorstroom. Verder zat het verschil voornamelijk in de afstelling van de wagen in combinatie met het circuit en het asfalt.

De aangepaste ’schoepen’ onderaan de voorvleugel van de W14. © Getty

Die combinatie was erg gunstig voor de slijtage van de banden en leverde Mercedes een voordeel op. Al bleef Toto Wolff tijdens een interview aan F1 TV na de race in Melbourne enorm bescheiden over de vooruitgang die het team had geboekt: ‘Ik denk dat het sowieso aan het circuit ligt, waardoor het lijkt dat we beter zijn dan tevoren.’

Meer verbeteringen op komst

Hoewel Mercedes in Melbourne met een podium een meer dan degelijk resultaat neerzette, komen er nog meer upgrades aan voor de wagen. De meest ervaren coureur van het team, Lewis Hamilton, gaf na de race in Saoedi-Arabië aan dat de wagen nog zeer onwennig is. ’Ik voel me nog altijd ongemakkelijk in de auto. Ik voel me er niet mee verbonden’, vertelde hij aan motorsport.com.

Hoewel collega George Russell de GP in Australië niet kon uitrijden door motorproblemen, voelt hij zich wel best goed bij het resultaat. ‘We hebben de auto veel verbeterd, ook al hebben we geen upgrades gedaan. We moeten tevreden zijn met het feit dat we dit weekend duidelijk het op één na snelste team waren.’

Zowel Wolff als Shovlin gaf meermaals aan dat er nog veranderingen op komst zijn voor de W14. Critici keken tot nu toe vooral naar de sidepods (de zijkant van de wagen) die zomaar gekopieerd werden van het vorige model.

Ook de aerodynamica van de W14 bleek tijdens de testdagen aan het begin van het seizoen een pak minder te zijn dan bij concurrenten Red Bull en Aston Martin, de twee ploegen die Mercedes voorafgaan in het constructeursklassement. Er lijkt dus nog heel wat ruimte voor verbetering.

Mercedes heeft tot 28 april om zijn wagens klaar te stomen voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. Het blijft dus de vraag of het team van sir Lewis Hamilton daar zal kunnen bevestigen.