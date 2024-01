Grand prix in Saudi-Arabië: waarom formule E spannender is dan formule 1

Het tiende seizoen van de formule E krijgt komend weekend een vervolg in Saudi-Arabië. De oliestaat blijft inzetten op de stijgende populariteit van de hoogste autoklasse met elektrische wagens. De fanbasis groeide in 2023 zelfs met 17 procent, tot 344 miljoen. In totaal keken 225 miljoen mensen live naar de zestien grand prixs, een stijging met 4 procent in vergelijking met het seizoen ervoor. Cijfers waarmee de Internationale Automobielfederatie (FIA) graag uitpakt, maar die je met een paar korrels zout moet nemen. Gecumuleerde kijkcijferaantallen geven niet altijd de reële aantallen van échte kijkers weer. Vaak is één minuut live kijken al genoeg om meegeteld te worden.

Wel een feit: het formule E-seizoen was vorig jaar bijzonder onderhoudend. De 16 races kregen 7 verschillende winnaars over 6 verschillende teams, en 18 van de in totaal 25 rijders leidden minstens één ronde in een race. De uiteindelijke wereldkampioen, Jake Dennis, won zelfs amper twee wedstrijden. Minder dan de nummers twee en drie in het eindklassement, de Nieuw-Zeelanders Nick Cassidy en Mitch Evans, die elk vier GP-zeges op zak staken, maar ook onregelmatiger presteerden. Ook de races op zich waren spannend: nagenoeg elke keer finishten de nummers een en twee, en soms ook de nummers drie en vier, binnen de vijf seconden. Soms eindigde de tweede zelfs binnen de seconde. De eerste grand prix van dit jaar, in Mexico, leverde hetzelfde beeld op: de Duitser Pascal Wehrlein won voor Sébastien Buemi met 1,1 seconde voorsprong.

Het verleidde wereldkampioen Jake Dennis al tot de uitspraak dat de verpletterende dominantie van Max Verstappen en zijn renstal Red Bull in de formule 1 het kleine broertje formule E meer kijkers oplevert, als aantrekkelijker sportief alternatief. In de grootste autosportklasse was in 2023 van spanning geen sprake: Verstappen won 19 van de 22 grand prixs, eindigde twee keer als tweede en éénmaal als vijfde. In de F1 is het aandeel van de beste auto dan ook een stuk groter dan in de formule E, waar elk team over dezelfde batterij en carrosserie en hetzelfde chassis beschikt. De fabrieksteams kunnen wel hun eigen krachtbron ontwerpen en produceren. Het levert meer spanning op, maar bijlange na niet de kijkcijfers van de traditierijke formule 1. Die had in 2022 een gecumuleerd tv-bereik van 1,5 miljard, ruim zesmaal meer dan in de formule E. Al moet je wat die cijfers betreft ook het pak zout ter hand nemen.