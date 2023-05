F1: Verstappen verovert polepositie in Monaco na spannende kwalificatie

Max Verstappen (Red Bull) vertrekt zondag vanaf polepositie in de Grote Prijs Formule 1 van Monaco. Hij toonde zich zaterdag de snelste in de kwalificaties op het stratencircuit in Monte Carlo, al leek het er even op dat Fernando Alonso (Aston Martin) de beste tijd ging neerzetten.

De Nederlandse wereldkampioen en WK-leider zette met 1:11.365 de beste chrono neer (bij zijn laatste poging) voor de Spanjaard Fernando Alonso (Aston Martin), die tweede werd op amper 84 duizendsten. Op de tweede rij vertrekken thuisrijder Charles Leclerc (Ferrari) en de Fransman Esteban Ocon (Alpine). De Spanjaard Carlos Sainz (Ferrari) en de Brit Lewis Hamilton (Mercedes) bezetten de derde rij.

Eerste P1 in Monaco

Voor de 25-jarige Verstappen is het de derde pole van het seizoen (na Bahrein en Australië), en de 23ste uit zijn carrière. In Monaco stond hij evenwel nog nooit op ‘P1’.

De Mexicaan Sergio Perez, vorig jaar winnaar in Monaco, ging met zijn Red Bull uit de bocht tijdens het eerste deel van de kwalificatiesessie en moet daardoor zondag helemaal achterin starten. Dat is een groot nadeel in Monaco, waar inhalen erg moeilijk is. Perez is de nummer twee in de WK-tussenstand. Hij volgt op veertien punten van teamgenoot Verstappen.

De GP van Monaco is de zesde manche van het WK. Vorige week werd de GP van Emilia-Romagna op het circuit van Imola afgelast vanwege het noodweer in Italië. De wedstrijd begint zondag om 15 uur.