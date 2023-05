F1: Max Verstappen rijdt in Monaco probleemloos naar vierde seizoenszege

Max Verstappen (Red Bull) heeft zondag de Grote Prijs Formule 1 van Monaco gewonnen, de zesde manche van het WK. De Nederlandse tweevoudig wereldkampioen reed van start tot finish aan de leiding op het stratencircuit in Monte Carlo en won met bijna 28 seconden voorsprong op de Spanjaard Fernando Alonso (Aston Martin). De Fransman Esteban Ocon (Alpine) werd op bijna 37 seconden derde.

Het is voor Verstappen zijn vierde seizoenszege, na eerdere zeges in Bahrein, Australië en Miami. Daarmee verstevigt hij zijn leidersplaats in de WK-stand. In Monaco won hij voor de tweede keer, in totaal staan er nu 39 GP-zeges op zijn erelijst. Lewis Hamilton (Mercedes) en zijn ploegmaat George Russell vervolledigden de top vijf, Charles Leclerc (Ferrari) reed in zijn thuisrace naar een zesde plaats.

Pech voor Perez

Sergio Perez, de ploegmaat van Verstappen bij Red Bull, kende geen al te beste namiddag. De 33-jarige Mexicaan moest in het prinsdom na een crash in de kwalificaties als laatste van start en zat lange tijd achteraan de grid vast. In een poging om plaatsen goed te maken verloor Perez bij overmaat van ramp zijn voorvleugel bij een aanrijding met Lance Stroll (Aston Martin).

Uiteindelijk reed de Mexicaan, die zelfs tweemaal gedubbeld werd door zijn ploegmaat, naar een zestiende plaats, waardoor hij geen WK-punten sprokkelde. Daardoor vergroot Verstappen in de WK-tussenstand zijn voorsprong op eerste achtervolger Perez tot 39 punten.

De volgende Grote Prijs vindt op 4 juni plaats, met de GP van Spanje op het Circuit de Barcelona-Catalunya.