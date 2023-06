Waarom Brusselaar Toumani Camara zijn NBA-droom misschien zal kunnen realiseren

De 23-jarige Brusselaar Toumani Camara werd afgelopen nacht als tweede Belg ooit gedraft door een NBA-ploeg, de Phoenix Suns. Dat garandeert hem geen contract, maar de kans is niet onrealistisch dat zijn NBA-droom in vervulling gaat. Vijf antwoorden op evenveel vragen.

1. Wie is Toumani Camara?

Toumani Camara werd op 8 mei 2000 geboren in Brussel, als zoon van een Belgische moeder van Haïtiaanse afkomst en van een Malinese vader. Vanaf zijn vijfde levensjaar werden hij en zijn oudere broer alleen opgevoed door hun moeder. Zij deed dat voortreffelijk en gaf haar zonen de juiste waarden mee.

Camara begon basketbal te spelen op zijn zesde en sloot zich later aan bij ASA Saint-Hubert Boitsfort, een club uit Watermaal-Bosvoorde. Daarna, vanaf zijn twaalfde, was hij vier jaar aan de slag bij United Basket Woluwe. Hij werd toen ook geselecteerd voor de nationale U16-ploeg, die op het EK van 2016 actief was.

Op zijn zestiende vertrok Camara naar de Verenigde Staten, waar hij in 2017 lid werd van het basketbalteam van de Chaminade-Madonna College Preparatory in Hollywood, Florida. Een gecontesteerde keuze, op die leeftijd, maar de Brusselse tiener was vastbesloten om zijn American dream waar te maken.

In zijn vier jaar bij Chaminade-Madonna dreef zijn basketbaltalent boven. Zodra hij was afgestudeerd, had hij de keuze uit een 25 colleges. Camara koos voor de Universiteit van Georgia, waar hij twee seizoenen voor de Bulldogs speelde (2019/21). Daarna verkaste hij naar de Dayton Flyers (2021/23), waar hij zijn laatste twee jaren afwerkte.

Eind april kondigde Camara op Instagram aan dat hij prof zou worden en zich zou inschrijven voor de NBA Draft. Daarna volgden achttien trainingen bij zestien NBA-teams. De Brusselaar kreeg ook een uitnodiging voor de Draft Combine, waarbij een zeventigtal spelers zich kunnen bewijzen voor een leger NBA-scouts. Niet zonder resultaat, zou later blijken.

2. Wat is de NBA Draft?

Elk jaar mogen NBA-teams kiezen uit een pool van jonge talenten uit de Verenigde Staten of de rest van de wereld. De veertien ploegen die het afgelopen seizoen de play-off misten en dus het slechtst hebben gepresteerd, mogen als eersten kiezen. Die volgorde wordt bepaald door een loting.

De volgorde van de rest van de picks, van plaats vijftien tot zestig, wordt ook bepaald door de resultaten van het voorbije reguliere seizoen. Een draft bestaat uit twee ronden van elk dertig spelers.

Wanneer een speler wordt gekozen, krijgt het team dat hem heeft gedraft voor één jaar de exclusieve rechten om met de speler over een contract te onderhandelen. Het is evenwel niet verplicht om de speler een contract te geven. Hij kan ook bij de satellietploeg in de lagere G-League geplaatst worden.

Ook de speler is niet verplicht om bij het team dat hem heeft gedraft te tekenen, maar dan kan hij wel geen verbintenis aangaan met een andere NBA-club.

3. Een Belg die gedraft wordt door een NBA-ploeg, hoe uitzonderlijk is dat?

Toumani Camara werd gekozen door de Phoenix Suns, in de tweede ronde, met de 52e pick. Hij is pas de tweede Belg ooit die wordt opgepikt in NBA de Draft, na Axel Hervelle in 2005. Die werd toen gedraft door de Denver Nuggets, toevallig ook als de 52e pick. Hervelle speelde evenwel nooit voor de Nuggets of een andere NBA-ploeg. Hij bouwde aan een carrière bij Spaanse topteams als Real Madrid en Bilbao.

Als Camara wel een contract tekent bij de Suns, dan wordt hij de tweede Belg ooit die in de NBA aan de slag gaat. De eerste was Didier Mbenga, een Belg van Congolese afkomst. Hij werd nooit gedraft, maar kreeg in 2004 een contract als free agent bij de Dallas Mavericks. Mbenga speelde tot 2011 in de NBA en werd twee keer kampioen met de LA Lakers.

4. Welk contract kan Camara tekenen bij Phoenix?

Als speler die in de tweede ronde werd gedraft, is Camara’s mogelijke contract niet onderworpen aan een bepaalde limiet, zoals dat het geval is voor spelers die in de eerste ronde werden gekozen. Meestal krijgen die second round draft picks niet meer dan een minimumcontract. Voor volgend jaar zal dat zo’n 1,12 miljoen dollar (1,03 miljoen euro) bedragen.

Die spelers kunnen een contract voor één of meerdere jaren tekenen. Ook een two-way contract is mogelijk. Daarmee kan de speler uitkomen voor het NBA-team of voor een satellietploeg in de G-League. Camara zou zo als zestiende of zeventiende speler aan het roster van vijftien spelers toegevoegd kunnen worden, maar mag met zo’n contract wel in maximaal vijftig matchen aantreden. Spelers met een two-way contract kunnen ook slechts de helft van het minimumsalaris voor rookies verdienen.

5. Hoe groot is de kans dat de Phoenix Suns Toumani Camara een contract geven?

Gedraft worden is geen garantie op een NBA-contract. Toch is de kans niet onrealistisch dat Phoenix Toumani Camara aan boord zal halen. De veelbesproken trades die de Suns de voorbije maanden hebben gerealiseerd, spelen daar een belangrijke rol in. Ze trokken zo grote sterren aan, zoals Kevin Durant (in een ruildeal met de Brooklyn Nets) en Bradley Beal (in een trade met de Washington Wizards).

Als de trade met Beal helemaal afgerond wordt, zullen de Suns op dat moment slechts zes spelers volledig onder contract hebben staan. De som van hun salarissen bedraagt al zo’n 166 miljoen dollar, net iets meer dan de luxury tax-limiet voor volgend seizoen. Als teams die overschrijden, moeten ze zo’n luxetaks betalen.

Phoenix zal zijn kern dus moeten vervolledigen met oudere spelers die een minimumcontract verdienen, of met jonge spelers/rookies met een nog lager salaris. Aangezien de Suns veel potentiële draftkeuzes voor de komende jaren hebben afgestaan om Durant en Beal binnen te halen, zullen ze dat via die weg moeilijker kunnen doen. Camara zou als gedrafte speler met een minimumloon dus van pas kunnen komen om het roster van vijftien spelers aan te vullen en om zo weinig mogelijk taks te moeten betalen.

Ook zijn profiel als speler kan belangrijk worden. De zogenaamde Big Three van Phoenix, met Durant, Beal en ook Devin Booker, kan offensief gensters slaan, maar analisten vragen zich af wie van hen zal verdedigen. Zeker als de Suns Deandre Ayton, hun grote centerspeler, nog zouden traden.

Camara zou die defensieve leemte voor een stukje kunnen opvullen. Volgens goed ingelichte NBA-bronnen hebben de Suns hem daar ook specifiek voor gedraft. De nieuwe coach van de Suns, Frank Vogel, staat immers bekend als een ‘defense-minded’ coach. Dat was een van de hoofdredenen waarom de LA Lakers in 2020, onder zijn hoede, NBA-kampioen werden. Ook Vogels nieuwe assistent-coach, David Fizdale, plaatst achter het woord defense altijd een groot uitroepteken.

Verdedigen is een van de grootste kwaliteiten van Toumani Camara.

Naast rebouden is verdedigen de grootste kwaliteit van Camara. De forward is 2m03 groot, weegt 99 kilogram, heeft een spanwijdte van liefst 2m14 en beschikt over een grote sprongkracht en veel fysieke power. Hij kan op zowel kleinere guards als op grotere forwards verdedigen, en makkelijk switchen. In de NBA van vandaag wordt daar veel belang aan gehecht.

Camara is bovendien een slimme en energieke teamspeler met een voorbeeldige werkethiek. En, niet onbelangrijk, met vier jaar ervaring in college basketball. Als zogenaamde ‘role player’ met een beperkte speeltijd zou hij in veel spelsystemen ingepast kunnen worden.

Grootste werkpunt is zijn driepuntshot. Hoewel dat de laatste twee jaar sterk is verbeterd (tot een afwerkingspercentage van 36 procent in zijn laatste college-seizoen), zetten analisten er vraagtekens bij. Ook zijn afwerking op de vrijworplijn is laag (67 procent). Camara lijdt ook te vaak balverlies.

De Brusselaar zal zich in de komende Summer League in Las Vegas, die op 7 juli start, en eventueel in de oefenwedstrijden voor het reguliere seizoen moeten bewijzen. Pas als dat lukt, zal hij misschien een contract bij de Suns kunnen tekenen. Maar zelfs als dat gebeurt, is dat geen garantie op (veel) speelminuten of een lang verblijf in Phoenix. De Belg kan later, via een trade, ook naar een ander team worden verkast.

Het is dus te vroeg om te zeggen dat Toumani Camara de tweede Belg ooit in de NBA wordt. Maar dat hij gedraft werd, is al een grote verwezenlijking op zich. En een mijlpaal in de Belgische basketbalgeschiedenis.