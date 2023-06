EK basketbal: Belgian Cats schrijven geschiedenis met finaleplaats

De Belgian Cats hebben zaterdagavond hun afspraak met de geschiedenis niet gemist in hun halve finale op het EK vrouwenbasketbal tegen Frankrijk, dat afdroop met 67-63 (rust: 44-30) na een bloedstollende ontknoping.

Onder aanvoering van Emma Meesseman leidden de Cats na het eerste kwart met 18-8. Meesseman nam daarin 12 punten voor haar rekening. In het tweede kwart was ook de motor van Julie Vanloo warmgedraaid. Ze scoorde liefst vier driepunters en had zo een groot aandeel in de 44-30 ruststand.

Het derde kwart ging naar les Bleues met 10-16, waardoor de kloof met nog 10 minuten te gaan slonk tot 8 eenheden. Vanloo leek de hoop op een remonte bij Frankrijk, bij aanvang van het vierde en laatste kwart genaderd tot op 5 punten, meteen in de kiem te smoren met een volgende driepunter, maar de Françaises keerden op zo’n anderhalve minuut van het einde plots nog terug tot op 2 eenheden. België bleef uiteindelijk bibberend overeind.

Meesseman vertolkte andermaal een glansrol met een totaal van 24 punten, 6 rebounds en 5 assists, Vanloo realiseerde 18 punten, 5 rebounds en 4 assists. Aan de overzijde klokte Sandrine Gruda af op 17 punten, 4 rebounds en 2 assists. België heeft zo haar revanche voor de verloren kwartfinale op het EK van 2019 beet. Destijds delfden de Cats na verlengingen het onderspit in Belgrado met 84-80.

In de strijd om de gouden medaille wordt Spanje zondag de opponent. La Roja plaatste zich eerder op de dag ten koste van Hongarije met 69-60 als eerste voor de eindstrijd.

De Belgische vrouwen doen dankzij de kwalificatie voor de finale beter dan de twee bronzen medailles op de edities van 2021 in Valencia en 2017 in Praag. Op het WK in Sydney werden ze vorig jaar vijfde, na een eerdere vierde plaats in Tenerife in 2018. De Spelen in 2021 werden een teleurstelling met een zevende plaats en nipt verlies tegen gastland Japan in de kwartfinales.