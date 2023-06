Belgian Cats schrijven geschiedenis: Europese titel na zinderende finale tegen Spanje

De Belgian Cats hebben zondagavond in de finale op het EK vrouwenbasketbal tegen viervoudig Europees kampioen Spanje de kers op een weergaloos toernooi geplaatst met een felbevochten 64-58 overwinning (rust: 25-32).

Ze hinkten de hele wedstrijd lang achterop, maar dankzij een ultieme remonte keerden ze de scheve situatie in extremis nog om, met een historische eerste EK-winst tot gevolg. De Cats gaven aanvankelijk een zenuwachtige indruk en gingen in het eerste kwart iets te vaak op zoek naar sterspeelster Emma Meesseman. Ze moesten na de eerste tien speelminuten een kloofje laten van vier punten (13-17).

Ook in het tweede kwart hadden de Spaanse vrouwen, die over veel meer ervaring beschikken in finales, licht de bovenhand (12-15), waardoor België aan het rustsignaal tegen een achterstand van zeven eenheden aankeek (25-32). In het derde kwart slaagden de troepen van Rachid Meziane erin om de achterstand te reduceren tot vijf punten (18-16).

In het vierde en laatste kwart bleven de Belgen aanklampen, dankzij onder meer een knappe driepunter van een uitmuntend spelende Kyara Linskens. Op vier minuten van het einde lukte Meesseman een cruciale driepunter, waarmee ze haar land voor de eerste keer in de partij met een puntje verschil de leiding schonk. Meesseman en Julie Vanloo toonden in de laatste minuten hun koelbloedigheid met zes perfecte vrijworpen en zo was de Europese titel met 21-10 in het slotkwart alsnog een feit.

Meesseman (24 punten, 8 rebounds en 1 assist), speelster van de match Linskens (18 punten, 15 rebounds en 2 assists) en Vanloo (13 punten, 3 rebounds en 4 assists) gidsten België naar een afspraak met de geschiedenisboeken. Het is de eerste zege ooit voor België op een groot baskettoernooi. Eerder waren de Cats al goed voor twee bronzen medailles, op de EK’s van 2021 in Valencia en 2017 in Praag.

Op het WK in Sydney werden ze vorig jaar vijfde, na een eerdere vierde plaats in Tenerife in 2018. De Spelen in 2021 werden een teleurstelling met een zevende plaats en nipt verlies tegen gastland Japan in de kwartfinales.

Emma Meesseman stuwt Cats naar Europese titel: “Dit vergeten we nooit meer”

Emma Meesseman was met 24 punten, 8 rebounds en 1 assist weer eens van goudwaarde voor de Belgian Cats, zondagavond in de gewonnen EK-finale tegen Spanje. Na afloop werd ze ook nog eens verkozen tot MVP van het toernooi.

“De slogan van het toernooi is ‘Dare to dream’, maar vooraf hadden we nooit durven te dromen het EK op deze manier te winnen”, bekende Meesseman na afloop. “Maar we hebben het dus wel gedaan. Het is gewoon magisch om zo’n toernooi te winnen met deze groep, die al sinds 2011 samen is. Je kan naar de speelsters individueel kijken, maar de kracht is het collectief. We hebben het samen gedaan. We zijn van nul af aan begonnen en hebben alles opgebouwd. Dan is dit het mooiste dat er kan gebeuren en het spreekt voor zich dat we dit nooit zullen vergeten.”

De Cats kwamen pas in het vierde kwart voor het eerst op voorsprong. Voordien waren ze de hele tijd op achtervolgen aangewezen. “Ik ben er altijd in blijven geloven. We stonden in de finale en waren niet voor minder dan goud gekomen. Iedereen is er dan ook voor blijven gaan. We hebben alles gegeven.” “Het is dan ook een verdiende titel”, sloot Antonia Delaere daarbij aan. “Het is een enorme reis geweest en daarbij moeten we niet alleen deze groep feliciteren, maar ook de speelsters die er nu niet meer bij zijn. Sinds het begin van het toernooi voelden we dat er iets te gebeuren stond, dat ons moment aangebroken was.”

Rachid Meziane loodst Cats naar EK-goud: “Dit is een fantastisch team”

Rachid Meziane is nog maar sinds november vorig jaar bondscoach van de Belgian Cats en loodste de Belgische basketvrouwen meteen naar de Europese titel. In de finale in de Sloveense hoofdstad Ljubljana werd zondagavond Spanje geklopt.

Heel wat speelsters lieten tijdens het toernooi verstaan dat ze zich belangrijk voelen voor het team en dat ze blij zijn met hun rol. Voor Meziane staat of valt alles met de vertrouwensrelatie met zijn speelsters. “Dat is de essentie van mijn job”, liet hij na afloop verstaan. “Hoe kan je een team coachen zonder het te vertrouwen? Het is altijd geven en nemen. Ik vertrouw al mijn speelsters en de hele staf, ongeacht hun rol in het team.

Er is een hiërarchie en die wordt door iedereen gerespecteerd. Iedereen hier heeft zijn specifieke rol en plaats in dit fantastische team.”

De 43-jarige Meziane kon rekenen op een uitstekende Emma Meesseman, verkozen tot MVP van het EK. “Zij verdient het om geschiedenis te schrijven. Voor wat zij allemaal doet voor het team en niet alleen dat. Emma is een uitzonderlijke vrouw. Toen ze die historische triple-double scoorde tegen Servië had je de reactie van de bank moeten zien. Dat was prachtig. Die samenhorigheid en solidariteit was ongezien.”