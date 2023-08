WK atletiek: 10 momenten om naar uit te kijken

Zaterdag begint in Boedapest het WK atletiek. Welke nummers met internationale sterren en/of Belgische toppers springen het meest in het oog?

Zevenkamp vrouwen

Zaterdag 19 en zondag 20 augustus, afsluitende 800 meter om 18 uur

Het had een van dé duels van het WK atletiek moeten worden, tussen tweevoudig olympisch en wereldkampioene Nafi Thiam en haar nieuwe uitdaagster, de 22-jarige Amerikaanse Anna Hall. Thiam haakte echter af met een achillespeesblessure. Dus zijn alle blikken gericht op de flamboyante Hall. Kan ze haar topscore van 6988 punten van afgelopen mei overtreffen en de magische kaap van de 7000 punten kan ronden? In dat geval wordt Hall een grote concurrente voor Thiam op de Olympische Spelen van Parijs in 2024.

Een Belgische medaille is op deze zevenkamp ook niet uitgesloten, want na het forfait van Thiam (eerste op het WK vorig jaar) en de Poolse Adrianna Sulek (vierde op dat WK) schuift Noor Vidts twee plaatsen op in de rangorde. Vorig jaar eindigde ze al vijfde in Eugene. Anderzijds is ook de voormalige wereldkampioene Katarina Johnson-Thompson weer van de partij. De Nederlandse Anouk Vetter, de Duitse Carolin Schäfer en de Finse Saga Vanninen worden allicht Vidts’ grootste medailleconcurrentes.

Austria will always have a special place in my heart 🇦🇹🫶🏽



same time next year?!? (next time with 12 more points 😉 pic.twitter.com/6u7uExDEkJ — Anna Hall (@annaahalll) May 29, 2023

Finale 100 meter mannen

Zaterdag 20 augustus, 19.10 uur

Traditioneel een van de hoogtepunten op een internationaal atletiekkampioenschap. Zoals de laatste jaren is er ook nu geen topfavoriet. Fred Kerley, de wereldkampioen van 2022, opende zijn seizoen met 9.88, maar liep daarna niet meer sneller. Half juli werd hij zelfs verslagen in Polen, en op de Amerikaanse kampioenschappen eindigde Kerley pas als vierde op de 200 meter.

Twee atleten liepen in 2023 al rapper dan Kerley: de Brit Zharnel Hughes, die dit jaar zowel op 100 meter (9.83) als op de 200 meter (19.73) zijn persoonlijke records flink aanscherpte, en de Keniaan Ferdinand Omanyala (9.84). Bij de Amerikanen is het verder uitkijken naar Cravont Charleston (9.90), de voormalige wereldkampioen/ex-dopingzondaar Christian Coleman (9.91 dit seizoen) en Noah Lyles (9.94), al zal die vooral op de 200 meter schitteren.

Finale 100 meter vrouwen

Zondag 21 augustus, 21.50 uur

Op de 100 meter bij de vrouwen hebben de Jamaicaanse Shelly-Ann Fraser en Elaine Thompson sinds de Olympische Spelen van 2008 bijna alle gouden medailles op de mondiale kampioenschappen onder elkaar verdeeld. Deze keer ligt het veld meer open, met liefst zes sprintsters die dit seizoen al 10.85 of sneller hebben gelopen: Shericka Jackson (10.65), Sha’Carri Richardson (10.71), Marie-Josée Talou (10.75), Shelly-Ann Fraser (10.82), Julien Alfred (10.83) en Dina Asher-Smith (10.85).

Fraser had eerder dit seizoen last van een knieblessure, maar lijkt net op tijd in vorm te raken voor haar jacht op een zesde wereldtitel. Gezien het persoonlijke record dat haar landgenote Shericka Jackson op de Jamaicaanse kampioenschappen liep is zij iets meer favoriet. Uitkijken is het ook naar de kleurrijke en zeer uitgesproken Richardson, de grootste atletiekvedette in de VS. Een eerste wereldtitel zou haar ster nog meer doen rijzen.

Finale hoogspringen mannen

Dinsdag 22 augustus 19.58 uur

Weinig actieve mannelijke atleten kunnen op een imposanter palmares bogen dan de Qatarees Mutaz Essa Barshim. De ‘Valk’ veroverde al drie keer goud op een WK, deelde de olympische titel in Tokio met de Italiaan Gianmarco Tamberi (zie tweet), en behaalde ook al twee keer olympisch zilver. Het WK in Boedapest gaat Barshim weer in met de beste sprong van het jaar (2m36), weliswaar van dichtbij gevolgd door de Amerikaan JuVaughn Harrison (2m35), Tamberi (2m34) en de Duitser Tobia Potye (2m34).

On this day in 2021: Mutaz Essa Barshim and Gianmarco Tamberi 𝘀𝗵𝗮𝗿𝗲𝗱 the gold medal in an extraordinary end to the high jump at the Tokyo 2020 Olympics 🥇 pic.twitter.com/riNx71eVPQ — Eurosport (@eurosport) August 1, 2023

Aan Belgische zijde is Thomas Carmoy een potentiële finalist. Hij behaalde op het jongste EK indoor brons en moet zich met een evenaring of verbetering van zijn persoonlijk record (2m29) zich bij de beste acht kunnen plaatsen. Vlak voor het WK liet zijn vaste coach Marc Muryn hem echter vallen. Afwachten welke impact dat geeft. Roger Lespagnard, de ex-coach van Nafi Thiam, wordt zijn coach ad-interim.

Finale 1500 meter mannen

Woensdag 23 augustus, 21.50 uur

Op geen enkel nummer zijn de Belgen zo goed vertegenwoordigd als op de 1500 meter bij de mannen, met Ruben Verheyden, Ismael Debjani en Jochem Vermeulen. Een plaats in de halve finale is realistisch, een ticket voor de finale wordt veel moeilijker.

In die finale zullen alle ogen gericht zijn op Jakob Ingebrigtsen. De nog altijd pas 22-jarige Noorse vedette strandde vorig jaar verrassend naast de wereldtitel op de 1500 meter, maar veroverde wel goud op de 5000 meter, als de eerste niet in Afrika geboren winnaar in 39 jaar.

In Boedapest wil hij wereldkampioen worden op beide nummers, een dubbelslag die slechts drie mannelijke atleten ooit hebben neergezet op een WK of Olympische Spelen: Paavo Nurmi op de Spelen van 1924, Hicham El Guerrouj op de Spelen van 2004 en Bernard Lagat op het WK van 2007. Ingebrigtsen lijkt beter dan ooit, na een persoonlijk record op de 1500 meter (3:27.14, de vierde tijd ooit) en een wereldrecord op de ongebruikelijke twee mijl. Zijn grootste tegenstander op de 1500 meter wordt allicht de Amerikaan Yared Nuguse. Op de 5000 meter is de concurrentie nog groter, met name van de Ethiopiërs.

Finale 400 meter horden vrouwen

Donderdag 24 augustus, 21.50 uur

Op dit nummer is niet de vraag of Femke Bol zal winnen, maar welke tijd de Nederlandse zal neerzetten. Nadat de Amerikaanse wereldrecordhoudster Sydney McLaughin dit seizoen overstapte naar de 400 meter, komt niemand in de buurt van Bol. Acht wedstrijden op rij heeft ze gewonnen sinds haar Europese titel vorig jaar. Met 51.45 is ze bijna twéé seconden sneller dan de tweede snelste op de wereldranglijst van 2023, de Amerikaanse Britton Wilson. Toch is Bol met die tijd nog altijd 77 honderdsten verwijderd van het wereldrecord van McLaughin. Kan ze, dankzij haar nieuwe stappenpatroon tussen de horden, die kloof in de WK-finale verkleinen?

Femke Bol won dit jaar onder meer op de Diamond League in Londen. © Getty

Voor een plaats in die finale komt ook de Belgische Hanne Claes in aanmerking. Begin juli liep ze een nieuw nationaal record (54.33), de dertiende beste wereldjaartijd. Met een nog scherpere tijd moet top acht mogelijk zijn.

Finale 200 meter mannen

Vrijdag 25 augustus, 21.50 uur

Op het WK vorig jaar in Eugene kroonde Noah Lyles zich tot wereldkampioen op de 200 meter met de vierde snelste tijd ooit: 19.31, een honderdste rapper dan het legendarische ex-wereldrecord van zijn landgenoot Michael Johnson in 1996. De Amerikaan bleef zo slechts 12 honderdsten verwijderd van het huidige wereldrecord, op naam van Usain Bolt (19.19). Zijn ambitie op dit WK is niet alleen zijn derde wereldtitel op rij veroveren, maar ook nog sneller lopen dan de Jamaicaan. Lyles nam zelfs al openlijk een tijd van 19.10 in de mond.

Als hij een wereldrecord neerzet, wordt dat ongetwijfeld het hoogtepunt van dit WK, maar veel zal ook afhangen van de omstandigheden: warm weer en meewind in de laatste 100 meter. Voor de andere medailles zijn de voornaamste kanshebbers de pas 19-jarige Erriyon Knighton, de 20-jarige Letsile Tebogo, en de ervaren olympische kampioen Andre De Grasse.

Kan Noah Lyles het wereldrecord van Usain Bolt verbeteren op de 200 meter? © Getty

Finale polsstokspringen mannen

Zaterdag 26 augustus, 19.25 uur

Zes keer verbeterde Mondo Duplantis al het wereldrecord outdoor in het polsstokspringen. De laatste keer op het WK van vorig jaar in Eugene, toen hij over 6m22 sprong (zie tweet). Dit jaar kwam hij nog niet in de buurt. De Zweed ging in juni over 6m11 en 6m12, maar bleef daarna steken op 6m05. In Monaco leed hij zelfs een zeldzame nederlaag toen hij tweemaal faalde op 5m92 en een derde keer op 6m02. De voorbode voor een verrassing in Boedapest?

Een derde opeenvolgende WK-finale moet ook mogelijk zijn voor Ben Broeders, al presteerde hij tot nog toe wisselvallig in 2023. Hij raakte nog niet hoger dan 5m76, terwijl zijn Belgisch record op 5m85 staat. Broeders heeft echter gewerkt met nieuwe, lange stokken en heeft meer op snelheid gewerkt. Dat moet in Boedapest zijn vruchten afwerpen. Als de vriend van Femke Bol tenminste niet te veel last heeft van stress. Dat speelde hem parten op de jongste twee EK’s (outdoor en indoor) en op de Olympische Spelen van Tokio.

Finale 5000 meter vrouwen

Zaterdag 26 augustus, 20.50 uur

Met twee wereldtitels en twee olympische titels (twee voor en twee na een zwangerschap) was Faith Kipyegon al verzekerd van de titel als de GOAT, de Grootste Aller Tijden, op de 1500 meter. Het enige wat nog ontbrak op het palmares van de Keniaanse was een wereldrecord.

Dat vestigde ze begin juni in Firenze, met zelfs een marge van bijna een seconde (3:49.11). Een week later voegde Kipyegon daar ook de snelste tijd ooit op de 5000 meter aan toe en daarna liep ze ook een nieuw wereldrecord op de twee mijl. In Boedapest wil ze net als Jakob Ingebrigtsen voor de dubbel 1500/5000 meter gaan.

Op de eerste nummer is goud zeer waarschijnlijk, op dat tweede nummer krijgt ze grotere concurrentie. Onder meer van de Nederlandse Sifan Hassan, die de 1500 meter, de 5000 meter én de 10.000 meter loopt. Op de Spelen in Tokio won zij goud op de laatste twee nummers, op de 1500 meter pakte ze brons na… Kipyegon.

Op de Spelen van Tokio won Faith Kipyegon de 1500 meter, en behaalde Siffan Hassan brons. In Boedapest vechten ze nieuwe duels uit, op de 1500 én de 5000 meter.

Finale 4×400 meter mannen

Zondag 27 augustus, 21.50 uur

De 4x400m bij de mannen is de vaste afsluiter van het WK. En traditioneel ook een van de grootste medaillekansen voor ons land met de Belgian Tornado’s. Zoals vorig jaar toen ze een bronzen plak behaalden in Eugene.

Deze keer is een podium minder vanzelfsprekend aangezien de tweelingbroers Jonathan en Kevin Borlée (35) de voorbije weken weer last kregen van blessures en dit jaar nog niet onder de 46 seconden liepen. Vooral Kevin Borlée was op alle voorbije kampioenschappen een sleutelfiguur. Zonder hem zullen Dylan Borlée, Alexander Doom, Robin Vanderbemden en Florent Mabille hun allerbeste niveau moeten halen als de Tornados willen meestrijden voor een medaille.

Ook de Belgian Cheetahs moeten minstens de finale kunnen halen, met sterkhoudster Cynthia Bolingo, die ook individueel kans maakt op een topachtplaats op de 400 meter.