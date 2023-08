Van ster tot superster: sprinter Noah Lyles kan de opvolger van Usain Bolt worden

Sinds Usain Bolt in 2016 heeft geen enkele sprinter de 100 én de 200 meter op een mondiaal atletiekkampioenschap gewonnen. De kans is groot dat het Noah Lyles (26) deze week zal lukken op het WK in Boedapest. Het moeilijkste deel, goud veroveren op de 100 meter, heeft hij al achter de rug.

Toen de regerende wereldkampioen Fred Kerley op de persconferentie, voorafgaand aan de 100 metercompetitie op het WK, verklaarde dat hij zijn titel zou verlengen en dat hij voor zijn landgenoot Noah Lyles zou eindigen, was de repliek van Lyles even stoutmoedig: ‘Dat zeggen ze allemaal, tot ze verslagen worden.’ Eerder had de Amerikaan verkondigd dat hij in de WK-finale van de 100 meter een tijd van 9.65 zou lopen, én 19.10 in de 200 meterfinale.

Die eerste tijd zou liefst 21 honderdsten rapper zijn dan Lyles’ persoonlijk record (9.86), die tweede tijd zou een even grote verbetering zijn van zijn snelste tijd ooit op de 200 meter (19.31). En vooral negen honderdsten rapper dan het wereldrecord van Usain Bolt (19.19).

De eerste voorspelling was nog gedurfder dan de tweede, aangezien Lyles op de kortste en meest prestigieuze sprintafstand nog nooit had geschitterd op grote kampioenschappen. Voor het WK van 2019, de Olympische Spelen van Tokio in 2021 en het WK 2022 kon/wilde hij zich zelfs niet kwalificeren.

Vooral omdat hij de 100 meter lang als een zijsprongetje heeft beschouwd. De 200 meter was zijn hoofdfocus. En met succes, want in 2019 en 2022 werd Lyles wereldkampioen, in Tokio behaalde hij olympisch brons. Sinds die wedstrijd heeft hij zelfs geen race meer over die afstand verloren, en ontpopte hij zich tot de onbetwiste koning van de dubbele hectometer.

Kruissnelheid

Lyles wist wel dat hij alleen de titel van de ‘snelste man ter wereld’ kon claimen als hij ook op de 100 meter goud zou veroveren, in combinatie met goud op zijn geliefde 200 meter. En dus ging hij vorig jaar werken aan zijn start, zijn grootste minpunt. Op de 200 meter is dat minder een probleem, omdat Lyles dat kan uitvlakken met zijn ‘top-end speed’. Zodra hij op kruissnelheid raakt, kan niemand zo hard lopen als hij.

Het was alleen zaak om Lyles op de kortste sprintafstand dicht in de buurt te krijgen van de beste starters aan het 60 meterpunt. En dan zou hij in de laatste 40 meter de klus kunnen klaren, voorspelde zijn coach Lance Brauman. Lyles moest daarvoor nog krachtiger worden, en zijn starttechniek bijschaven. Dus spendeerde hij nog meer tijd in de fitnesszaal en nam hij in 2022 en 2023 deel aan twaalf indoorwedstrijden op de nog explosievere 60 meter.

Toch leidde dat niet meteen tot toptijden op de 100 meter. Op de Amerikaanse trials eindigde Lyles als derde en dit jaar hadden voor het WK al 20 sprinters sneller gelopen dan hij. Een medaille lag misschien binnen zijn bereik, maar goud leek volgens velen onbereikbaar, ondanks zijn ‘Ik ga 9.65 lopen’-uitspraak.

Trede hoger

Lyles geloofde er wel in, en maakte zijn voorspelling deels waar: 9.87 in de halve finale, 9.83 in de finale. Ver boven zijn beoogde 9.65, maar wel goed voor zijn eerste wereldtitel op de 100 meter. Met dank aan zijn goede start en sterke tweede deel, zoals coach Brauman had gepland.

Toen het resultaat bevestigd werd, schreeuwde Lyles in de camera: ‘They said I wasn’t the one. But I thank God that I am.’ Voortaan mag hij zich de snelste man ter wereld noemen, en is hij op de ladder van het sterrendom in de atletiek een trede hoger gesprongen.

De sprinter uit Florida was al de grootste mannelijke ster van de Amerikaanse atletiek, omdat hij op en naast de piste charisma uitstraalt, bewust werkt aan zijn imago, en ook openlijk sprak over zijn mentale problemen. Niet toevallig wordt Lyles een van de dragende figuren van een nieuwe Netflixserie over sprinters in de atletiek en kwam de dag voor het WK al een documentaire over zijn leven uit.

Daarin is een fragment te zien waarin Lyles na een gewonnen 200 meterrace in Jamaica aangesproken wordt door sprinticoon Usain Bolt. En die als voormalige showman hem de boodschap meegeeft: ‘Keep that same attitude, brother. The sport needs that sh*t.’

Wereldrecord?

Hoewel Lyles nu al spreekt van een ‘nieuwe dynastie’, staat hij nog niet op dezelfde hoogte als de Jamaicaan. Hij kan wel in de buurt komen als hij vrijdagavond op de 200 meter zijn wereldrecordvoorspelling waarmaakt. En dus rapper loopt dan de 19.19 die Bolt veertien jaar geleden neerzette op het WK in Berlijn.

Of dat lukt, zal deels afhangen van de weersomstandigheden. Maar zelfs met goud zou Lyles realiseren wat niemand sinds Bolt op de Olympische Spelen van 2016 heeft gedaan: op een mondiaal kampioenschap de titels pakken op de beide sprintafstanden. Als de Amerikaan daar ook in zou slagen op de Spelen van Parijs 2024, dan zou de atletiek eindelijk de opvolger van Usain Bolt hebben gevonden: een charismatische én standvastige, succesvolle sprintkoning.