Hans Vandeweghe: ‘Geen enkele vrouwelijke topsporter zou voor volledige inclusie pleiten’

Transvrouwen mogen niet deelnemen aan internationale atletiekwedstrijden, zo heeft de Internationale Atletiekfederatie beslist. ‘Een logische zaak’, vindt sportjournalist Hans Vandeweghe.

De Atletiekfederatie heeft de knoop doorgehakt en weert transvrouwen uit internationale competities. Vindt u dat terecht?

Hans Vandeweghe: Transvrouwen mogen wel nog meedoen aan internationale competities. Maar de fysiologische bovengrens is verlaagd tot 2,5 nanomol testosteron per liter urine. En het testosterongehalte bij transvrouwen is – ongeacht de hormoonbehandeling – nu eenmaal hoger dan bij vrouwen die ook als vrouw geboren zijn.

Je ziet dus zelden cisvrouwen die boven dat niveau uitsteken. Testosteron beïnvloedt nu eenmaal danig de sportprestaties. De beslissing van de Atletiekfederatie lijkt mij dus logisch.

Begrijpt u dat mensen verontwaardigd zijn over die beslissing? Ze vinden het regelrechte discriminatie.

Vandeweghe: Het is een logische, maar daarom nog geen goede zaak. Het is natuurlijk in zekere zin discriminerend. Maar soms moet je een kleine groep discrimineren zodat je een grotere groep kunt beschermen.

In feite heb ik hier als cisman niets over te zeggen, maar ik ken persoonlijk geen enkele vrouwelijke topsporter die voor die inclusie pleit. Door hun hogere testosterongehalte zijn transvrouwen oneerlijke concurrentie voor cisvrouwen.

Sport is altijd een genetische afrekening. Hans Vandeweghe, sportjournalist

Daarnaast is het ook in ploegsporten en vechtsporten een goed idee om dat onderscheid te maken. Meer testosteron staat gelijk aan meer fysieke kracht. En zonder dat onderscheid vraag je gewoon om moeilijkheden en blessures.

Wat opvalt: de discussie lijkt nooit over transmannen te draaien.

Vandeweghe: Die zullen dan ook nooit een rol kunnen spelen in de sportwereld. Het probleem bestaat daar gewoon niet.

Is het een idee om te evolueren naar competities op basis van testosterongehaltes?

Vandeweghe: Dan wordt het wel heel ingewikkeld. Je kunt geen tien verschillende competities organiseren.

Moeten we dan geen onderscheid meer maken?

Vandeweghe: Het andere uiterste, iedereen in één categorie indelen, is ook geen optie, want dan wint geen enkele cisvrouw nog een prijs. Je wordt nu eenmaal geboren als man of als vrouw. Die binaire opdeling is een biologische realiteit, en de twee liggen qua hormonen onzettend ver uit elkaar. Voor veel sporten heeft de mannelijke hormoonhuishouding een competitief voordeel. Wie genetisch gezien het meest gunstige profiel heeft, heeft meer kans om te winnen.

Kan sport dan ooit eerlijk zijn?

Vandeweghe: Nee. Sport is in feite altijd een genetische afrekening, zelfs denksport.