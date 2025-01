Zet als vastgoedinvesteerder in op het Bilbao-effect

Deze publicatie valt onder de verantwoordelijkheid van Skyline Europe NV en Triple Living NV

De opening in 1997 van het Guggenheim-museum langs de rivier Nervión in Bilbao betekende voor deze stad een ware omwenteling. De plek die enkele jaren ervoor nog een troosteloze aanblik bood door de teloorgegane industrie transformeerde in een mum van tijd tot een bruisende hotspot en trekt intussen elk jaar een miljoen bezoekers, in de ban van het spectaculaire gebouw van de hand van toparchitect Frank Ghery.

De verloederde stad groeide zo uit tot een culturele metropool die al snel andere vastgoedinvesteringen aantrok die de stad een heel nieuw uitzicht en nieuwe voorspoed brachten. Vastgoedinvesteerders van het eerste uur konden zich al snel in de handen wrijven met de mooie huurinkomsten en de indrukwekkende meerwaarde die hun panden opleverden.

Het Bilbao- of Guggenheim-effect verwijst naar de economische opleving van een hele stad of wijk dankzij de onweerstaanbare aantrekkingskracht van een uniek museumgebouw

Van Bilbao naar Brussel

De Brusselse kanaalwijk heeft alles om dit kunstje te herhalen. Op de restanten van een roemrijk industrieel verleden schiet momenteel een bloeiend stadsdeel uit de grond rond een culturele trekpleister die even indrukwekkend belooft te worden als het Guggenheim in Bilbao. In de herfst van 2025 opent het museum KANAL-Centre Pompidou er zijn deuren, op de plek waar ooit de iconische, gigantische Citroën-garage stond die een waar herkenningspunt vormde voor wie Brussel binnenreed. Met meer dan 35.000 vierkante meter wordt het meteen de grootste culturele instelling van Brussel.

Dé opkomende wijk in Brussel

In de aanloop van de opening werden al heel wat infrastructuurwerken uitgevoerd die de wijk nog aantrekkelijker maken, zoals een voetgangersbrug over het kanaal, een brede groenboulevard van 3,2 hectare en in totaal 4 parken, waarvan één van de hand van de befaamde landschapsarchitect Bas Smets, de bruisende site van Tour & Taxis met al zijn bedrijven, restaurants en eventruimtes.

Kanal-Pompidou belooft de Brusselse kanaalbuurt een krachtige impuls te geven. Dat stelt voor wie in het project The Banks investeert een stevige meerwaarde in het vooruitzicht

Een unieke opportuniteit voor vastgoedinvesteerders

Na het succes van zijn vastgoedprojecten rond het MAS-museum op het Eilandje in Antwerpen, liet Skyline Europe ook deze buitenkans in een opkomende wijk rond een iconisch museumgebouw niet liggen. Aan de Havenlaan, op wandelafstand van het KANAL-Centre Pompidou en Tour & Taxis, pakt het eruit met het indrukwekkende nieuwbouwproject The Banks, dat een ideale ligging combineert met adembenemende uitzichten over het water en de Brusselse skyline.

Een ideale locatie voor de verhuur van vastgoed aan hoogopgeleide expats

‘De plek leent zich uitstekend om te beantwoorden aan de grote vraag naar hoogkwalitatieve huisvesting voor de vele expats in de hoofdstad’, verklapt ons Kris Langbeen, commercieel directeur van Skyline Europe, de nummer 1 op de verhuurmarkt aan expats. ‘De hoofdstad telt niet minder dan 2.000 multinationals, 130 ambassades en consulaten, naast internationale instellingen zoals de NAVO en de Europese Unie’, vervolgt hij.

‘Extra interessant voor vastgoedbeleggers is dat de expat professionals die er werken hogere woningeisen stellen dan de doorsnee huurder. Daarom zijn hun werkgevers bereid om stevig in de buidel te tasten voor comfortabele huisvesting. Bovendien zijn dit ook correcte en stipte betalers, een betalingszekerheid die ontegensprekelijk een niet te verwaarlozen troef vormt.’

‘Bovendien ben je als vastgoedinvesteerder zeker van huur op lange termijn met expats als huurders. Bij Skyline Europe hebben wij het dan over een gemiddelde huurperiode van zo’n 4 jaar. Daar komt nog bij dat de gemiddelde bezettingsgraad bij onze eerdere, gelijkaardige projecten niet minder dan 98% bedraagt. De overblijvende 2% valt trouwens volledig terug te brengen tot de rotatieperiode tussen oude en de nieuwe huurders. En dat zal met een project als The Banks zeker niet anders zijn’, glimlacht Kris Langbeen.

Ontdek het aanbod op www.thebanks-brussels.be of bel 02 342 09 09 voor een afspraak.