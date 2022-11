Werken in het hybride tijdperk: “Dankzij de cloud kan je veel efficiënter werken”

De pandemie maakte van “hybride werken” ontegensprekelijk een blijvende trend. Ook de meeste kmo’s zijn nu overtuigd van de voordelen om werken op kantoor en thuis te combineren: het verhoogt de efficiëntie en zorgt voor een betere balans werk/privé. Maar dat betekent niet dat er geen uitdagingen meer zijn. Garagegroep Mazuin en technologiebedrijf Teamleader getuigen erover op Kanaal Z. Orange staat klaar met raad en daad om de infrastructuur en technologie die hybride werken mogelijk maakt, te implementeren.

Vincent Desmarets is B2B Product Manager bij Orange. Hij kadert samenwerkingen rond hybride werken met bedrijven uit tal van sectoren in het bredere verhaal van Orange. Diederik Beckers is Product Development Manager Collaboration bij BKM-Orange, de ICT-integrator van Orange Belgium en voorziet klanten uit alle sectoren van een gepast cloudtelefonieplatform, uitgerust met tal van functionaliteiten op maat. “We hebben een beetje een duobaan, al leggen we elk onze accenten”, klinkt het in koor.

Vincent Desmarets, B2B Product Manager Orange Belgium

Waarom heeft de “doorbraak” van het hybride werken zo’n grote impact op jullie werk gehad?

Diederik Beckers: “Hybride werken betekent: niet meer steeds vanop dezelfde plaats werken. Dat kan enkel als je van overal op een efficiënte manier je werk kan doen en in contact kan blijven staan met je bedrijf en je collega’s. In de praktijk kan dit dankzij het gebruik van collaboration tools, met Teams als bekendste voorbeeld.”

Vincent Desmarets: “Ook een telefooncentrale is nog steeds een belangrijk basisinstrument om samenwerking te faciliteren. Als je medewerkers verspreid zitten, is het wel essentieel dat je als bedrijf vlot bereikbaar blijft voor klanten en partners.”

Beckers: “In feite valt alles wat interactie mogelijk maakt, gaande van pakweg headsets tot digital whiteboards, hieronder. Met onze diensten faciliteren wij al deze tools, dus de facto faciliteren mensen zoals wij het hybride werken.”

Welk effect heeft de enorme toename aan vragen naar hybride werkvormen gehad op de technologie?

Desmarets: “Het overschakelen naar verplicht thuiswerk heeft voor een brede verspreiding van hybride werkvormen gezorgd, maar evenzeer de digitalisering van onze economie in een stroomversnelling gebracht. Hybride werken is bijvoorbeeld een enabler gebleken voor shift naar cloud. Bedrijven die hun teams op een performante manier willen organiseren in hybride werkvormen, hebben vlotte toegang tot alle applicaties nodig. Dan is de keuze voor een overschakeling naar de cloud snel gemaakt. Met als voordeel dat je systemen steeds up-to-date zijn en beter beveiligd tegen cyberaanvallen.”

Beckers: “Dit heeft ook geleid tot een race tussen de aanbieders van diensten voor hybrid working. We hebben gezien dat alle platformen een enorme ontwikkeling hebben doorgemaakt en er een grote standaardisatie is ontstaan. Deze vernieuwde markt biedt opportuniteiten, maar stelt ons ook voor grote uitdagingen. Zo moeten we enerzijds bijblijven met de nieuwe ontwikkelingen, maar anderzijds moeten we ook de huidige systemen voor onze bestaande klanten op peil houden. Wij kunnen het verleden dus nooit zomaar van tafel vegen, we zoeken altijd de juiste balans.”

Diederik Beckers, Product Development Manager Collaboration BKM-Orange

Jullie zijn geëvolueerd tot een ICT-integrator. Hoe kunnen jullie zich in deze competitieve markt differentiëren?

Beckers: “Vooral door zoveel mogelijk oplossingen op maat van de klant uit te werken. We kiezen als integrator bewust niet voor een one strategy fits all-aanpak. We proberen de nieuwe functionaliteiten te integreren in de bestaande structuren en waar mogelijk bouwen we niche markttools in. Zo kunnen we onze expertise vertalen in een meerwaarde voor het bedrijf. Een voorbeeld hiervan is de integratie van een systeem met chatbot en achterliggend callcenter in Teams.”

Desmarets: “Een bijkomend voordeel is dat wij onze klanten een onestopshop aanbieden. In feite kan je bij ons terecht voor alle uitdagingen die gepaard gaan met hybride werken. Ik denk dan bijvoorbeeld ook aan cybersecurity. Zeker voor kleinere bedrijven is dat interessant, omdat zij over minder mensen beschikken om alle ICT-uitdagingen te counteren.”

Maatwerk afleveren vergt een duidelijke kennis van de klant en zijn noden. Hoe komt zo’n pakket op maat concreet tot stand?

Beckers: “We beginnen altijd met een intakegesprek bij onze klant. Zo proberen we de cultuur en de toekomstvisie te achterhalen. Concreet gaat een van onze solutions architects de flow van het bedrijf in kaart brengen en de specifieke behoeftes rond hybride werken detecteren. We voeren tevens een audit uit van de bestaande infrastructuur. Zo kunnen we nagaan welke verbeteringen tot een ideale situatie kunnen leiden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kracht van de connectiviteit, die vaak nog versterkt wordt om de gekozen oplossingen vlot te laten draaien. Op basis van dat alles kunnen we dan een specifiek design uitwerken en de kostprijs bepalen.”

Desmarets: “Bij maatwerk denkt men misschien eerder aan de grote spelers, maar dat hoeft dus helemaal niet zo te zijn. Deze aanpak geldt voor grote én kleine bedrijven. Omdat in de praktijk iedere tool geïntegreerd moet worden in de bestaande werking van een bedrijf, is een aanpak op maat voor iedereen voordelig. Ik denk bijvoorbeeld de koppeling van het CRM-systeem met de telefooncentrale. Hybride werken is dus altijd een omnichallenge verhaal.”

Tot slot: wat is de belangrijkste les die jullie trekken uit 2,5 jaar groeiversnelling op het vlak van hybride werken?

Beckers: “De evolutie is tot hier toe altijd heel technologisch benaderd, maar in de praktijk merk ik dat we het menselijke aspect terug meer centraal moeten stellen. Het meetrekken van je mensen, ook zij die bijvoorbeeld niet zo graag vanop afstand werken en sociaal contact op kantoor heel belangrijk vinden, is cruciaal. Dat werd de afgelopen jaren misschien wat te veel vergeten.”

