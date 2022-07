Waar een wil is, is een weg

Van nu tot 2026 lanceert Hyundai 6 nieuwe e-modellen. De Zuid-Koreaanse autoconstructeur beoogt een wereldwijd EV-marktaandeel van 7% tegen 2030, met een jaarlijkse verkoop van 1,87 miljoen elektrische voertuigen. Ambitieus maar niet onmogelijk.

Marketingmanager Isabelle Michiels windt er geen doekjes om. “Hyundai wil innovatieve technologie toegankelijk en betaalbaar maken voor een zo ruim mogelijk publiek. Onze Plug-in Hybride (Tucson en Santa Fe) en elektrische modellen (Kona, IONIQ 5 en Nexo) vormen een toekomstgerichte aanvulling op ons bestaande gamma. En die toekomst is elektrisch. Tegen 2030 wil Hyundai een wereldwijd EV-marktaandeel van 7 procent en een jaarlijkse verkoop van 1,87 miljoen elektrische voertuigen.” Daartoe investeert Hyundai Motor zo’n 24 miljard in elektrificatie en software en ontwikkelt het een efficiënt productieproces. Dat moet resulteren in een hogere competitiviteit en een operationele winst van 10 procent voor de EV-activiteiten. Die rendabiliteit is nodig om blijvend te kunnen investeren in nieuwe technologieën. “Koken kost geld!”



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Eigen line-up-merk

Hyundai heeft in korte tijd een lange weg afgelegd en behoort ondertussen tot de meest innovatieve en snelst groeiende automerken. Onder het line-up-merk IONIQ lanceerde het in 2021 de IONIQ 5 die bij de uitreiking van de World Car Awards in New York drie eerste prijzen in de wacht sleepte: World Electric Car, World Car Design en Auto van het Jaar 2022.

Hyundai Motor investeert zo’n 24 miljard in elektrificatie en software en ontwikkelt een efficiënt productieproces

Isabelle Michiels: “Van nu tot 2026 wordt het EV-gamma uitgebreid met zes nieuwe modellen. De IONIQ 6, een sportsedan op basis van de Concept EV Prophecy, is al voorzien voor dit jaar, in 2023 is het de beurt aan de IONIQ 7, een grote SUV.”

Ioniq 5

Ultrasnel opladen dankzij 800V-systeem

De IONIQ 5 maakt gebruik van het Electric-Global Modular Platform (E-GMP) dat speciaal is ontwikkeld voor batterij-elektrische voertuigen (BEV). Het biedt grote voordelen inzake prestaties, veiligheid en ruimte. Dankzij het 800V-systeem laadt de IONIQ 5 ultrasnel op, in 18 minuten van 10 tot 80 procent. Een nieuw snelheidsrecord in zijn segment. De positie van het batterijpack tussen de voor- en achteras zorgt voor een ideale gewichtsverdeling en laag zwaartepunt. Dat garandeert een optimale grip en veilige wegligging.

Ioniq 5

De IONIQ 5 is verkrijgbaar met een batterij van 54 kWh of 77,4 kWh, met achterwiel- of vierwielaandrijving. In die laatste versie wordt hij aangedreven door twee elektromotoren met een gecombineerd vermogen van 325 pk (in 5,1 seconden van 0 naar 100 km/u), die in de voor- en achteras zijn geïntegreerd. Een rijbereik van 400 km op onze Belgische wegen is zeker haalbaar.

De positie van het batterijpack tussen de voor- en achteras zorgt voor een ideale gewichtsverdeling en laag zwaartepunt

Door zijn unieke proporties zet de IONIQ 5 nieuwe maatstaven inzake concept en design en tovert de 5-deurs hatchback om tot een crossover. Door de vlakke bodemvloer en het ontbreken van een aandrijftunnel biedt de IONIQ 5 een zee van ruimte, zowel voorin als achteraan. Het interieur kan flexibel worden aangepast. Het 12,3“ infotainmentscherm en instrumentenbord zijn kunstvol geïntegreerd in het dashboard, de assistentie-, veiligheids- en infotainmentsystemen laten zich vlot bedienen.

Tot slot verwijzen wij nog naar twee functies die het innovatieve karakter van de IONIQ 5 beklemtonen. Dankzij de toepassing Vehicle-to-Load (V2L) kan die elektrische apparaten zoals een e-bike of laptop van stroom voorzien. Vehicle-to-Grid (V2G) gaat nog een stap verder en levert stroom aan het publieke netwerk. Isabelle Michiels: “Hyundai stelt 25 exemplaren van de IONIQ 5 ter beschikking aan een uniek testproject van de stad Utrecht dat duurzaamheid en volksgezondheid combineert met innovatie en mobiliteit.”

Ioniq 7

Technische steekkaartHyundai IONIQ 5 Gecombineerd stroomverbruik : · 16,7 kWh/100 km (kleine batterij) · 18,0 kWh/100 km (long range batterij) · 19,1 kWh/100 km (long range – AWD) Gemiddelde CO 2 -uitstoot : 0 g/km Aandrijving : achterwielaandrijving (batterij 58 kWh) of vierwielaandrijving (batterij 77,4 kWh) Maximum vermogen : · 125 kW/170 pk · 168 kW/228 pk · 239 kW/325 pk Maximum rijbereik (WLTP): 507 km Maximum laadtijd (@7,4 kW): 8u11 min – 11u40min – 11u40min Accutype/accucapaciteit (AC): 11 (driefasig) Topsnelheid : 185 km/u Acceleratie 0-100 km/u : 8,5 / 7,3 / 5,1 sec Instapprijs: € 48.499

Reserveer hier een proefrit met de Hyundai IONIQ 5

Meer info op www.hyundai.be

Volg de volledige reeks op www.knack.be/RoadtoEV