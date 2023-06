Volkswagen vernieuwt en breidt ID-gamma uit

Volkswagen is sinds jaar en dag nummer één in Europa en heeft met iconische modellen zoals de Kever en Golf autogeschiedenis geschreven. Met meer dan 600.000 verkochte ID-modellen is Volkswagen ook koploper in het nieuwe elektrotijdperk.

Love Brand

“Volkswagen verschilt van andere constructeurs door het boeiende verhaal achter het automerk”, zegt woordvoerder Jean-Marc Ponteville. “Vanaf de jaren vijftig en zestig heeft Volkswagen, als geen ander, ertoe bijgedragen dat autobezit voor brede lagen van de bevolking toegankelijk en betaalbaar werd. Met iconische modellen zoals de Kever en Golf die veel emoties losmaken, is Volkswagen hét huismerk geworden van miljoenen families binnen en buiten Europa. Volkswagen is voor velen een vriend des huizes geworden, een love brand zeg maar.”

Elektrotijdperk komt eraan

Feit is dat de Duitse autoconstructeur sinds jaar en dag nummer één in Europa is en al die tijd ook de drijvende kracht achter opeenvolgende technologische vernieuwingen en evoluties op het vlak van veiligheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid.

Met de komst van de ID.2 in 2025 richt Volkswagen zich vooral naar de privégebruiker.

“De autowereld staat aan de vooravond van een nieuw tijdperk in de geschiedenis en ook al is onze sector zeker niet de grootste vervuiler, de snel voortschrijdende klimaatverandering dwingt ons tot drastische maatregelen. Bij Volkswagen zijn wij ervan overtuigd dat elektrische aandrijving de snelste en beste manier is om een CO 2 -neutrale productieketen te realiseren. Elektrische aandrijving is nu eenmaal efficiënter en levert een hoger rendement op dan waterstof of andere vormen van alternatieve aandrijving. Just in time neemt Volkswagen de lead in de omslag naar elektromobiliteit. Als eerste stap hebben onze ingenieurs het zogenaamde MEB-platform ontwikkeld dat de basis vormt voor alle toekomstige modellen van onze autogroep. Midden 2020 hebben wij de ID.3 in de markt gezet, het eerste volledig elektrisch aangedreven model van Volkswagen dat zopas een grondige update heeft gekregen. Intussen heeft de ID.3 het gezelschap gekregen van de ID.4, ID.5 en ID.Buzz en is ook het doek gehaald van de ID.2 en ID.7. Daardoor biedt Volkswagen nu in alle belangrijke marktsegmenten meerdere attractieve elektrische modellen aan die CO 2 neutraal zijn en komen wij onze belofte na om tegen 2026 over een gamma van tien e-modellen te beschikken. Tegen 2030 zal 80 procent van onze verkoop in Europa bestaan uit elektrische modellen, van klein tot groot en voor elk wat wils. Op die manier levert Volkswagen een belangrijke bijdrage in de strijd tegen de opwarming van de aarde én voor een veralgemeende implementatie van elektromobiliteit.”

“Belofte maakt schuld, wordt weleens gezegd. Welnu, als autogroep komen wij ons engagement na dat kadert in het grote Klimaatakkoord van Parijs. Parallel bouwt Volkswagen immers zes megafabrieken voor de productie van eigen batterijen en blijven wij investeren in de ontwikkeling van nieuwe systemen en toepassingen inzake connectiviteit en digitalisering.”

Vernieuwing en uitbreiding ID-gamma

Volkswagen beschikt vandaag over het ruimste aanbod aan elektrisch aangedreven wagens en bestrijkt alle belangrijke marktsegmenten.

Met de vernieuwde ID.3 blijft elektrische mobiliteit aan kracht winnen bij Volkswagen

Ponteville: “De ID.3 is en blijft één van onze bestsellers in een markt die almaar competitiever wordt. De recente facelift en upgrade moeten ervoor zorgen dat hij zijn toonaangevende positie kan verstevigen. Met de komst in 2025 van de ID.2 die een compacte stadswagen is, richten wij ons vooral tot de privégebruiker die in een stedelijke omgeving woont en/of geen aanspraak kan maken op financiële incentives van de overheid.”

Met de ID.7 maakt Volkswagen als volumemerk zijn intrede in het premiumsegment. De verwachtingen zijn hooggespannen, zegt Ponteville. “Met de ID.7 kruisen wij de degens met de premiummerken zoals wij dat eerder al hebben gedaan met de Phaeton. De ID.7 beschikt over een 286 pk sterke elektromotor en beantwoordt aan de strengste kwaliteits- en comforteisen van de professionele gebruiker. De lage luchtweerstandscoëfficiënt van 0,23 Cw komt de efficiëntie én een autonomie van 700 kilometer ten goede. Ideaal voor wie dagelijks veel onderweg is voor de job en dus tijd heeft om te genieten van de zalige stilte aan boord of van de zuivere klanken uit de exclusieve Harman Kardon-muziekinstallatie.”

