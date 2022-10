Van slimme brandstofwijzer tot handige laadpas: zo helpt DATS24 je op weg

Is het voor jou interessant om over te schakelen op een elektrische wagen? Kies je beter voor een plug-inhybride als tussenstap? Of is het voordeliger om nog even voort te rijden op diesel, benzine of CNG? De knoop doorhakken is niet altijd evident en daarom heeft DATS 24 een handige tool ontwikkeld: Brandstofwijzer.be. Ook met workshops en een breed gamma aan producten, zoals een laadpas en laadpalen, helpt DATS 24 bestuurders zorgeloos op weg.

De keuze voor een nieuwe wagen wordt met de dag complexer. Niet alleen om het beste merk of model te kiezen, maar vooral om de aandrijfvorm te vinden die past bij jouw rijprofiel en binnen de toekomstperspectieven van de overheid. DATS 24, de brandstofspecialist en energieleverancier van Colruyt Group, wil consumenten ondersteunen en meer inzicht geven. “Veel klanten vragen zich af welke auto ze nu het best kopen als duurzame oplossing”, vertelt Jonas Cautaerts, Head of EV Charging bij DATS 24. “Niet elke wagen is voor iedereen even geschikt.”

“Om iedereen te begeleiden, hebben we de tool Brandstofwijzer.be ontwikkeld. Hier zit heel wat expertise en wetenschappelijk inzicht achter. De brandstofwijzer houdt niet alleen rekening met jouw antwoorden, maar ook met externe factoren zoals de huidige prijzen, in functie van het budget en rijgedrag dat je ingeeft. Welk type bestuurder ben je? Doe je veel lange afstanden? Wat is je budget? Complexe algoritmes berekenen welke wagen het best geschikt is voor je rijprofiel, budget en mobiliteitsbehoefte. We leggen ook uit waarom dat zo is en welke voor- en nadelen je mag verwachten. We merken dat er veel onduidelijkheid heerst bij de consument en zien dat onze tool vaak gebruikt wordt.”

Laden tijdens het winkelen

DATS 24 werkt ook volop mee aan de transitie naar een emissievrije mobiliteit, onder meer met laadinfrastructuur voor elektrische wagens. “Bij winkelpunten van Colruyt Group (Colruyt, OKay, Bio-Planet, Dreamland, Dreambaby) zijn nu al meer dan 350 laadpunten beschikbaar. Binnen het jaar zullen dat er 1.000 zijn. We zetten de ontwikkeling van het netwerk in een stroomversnelling. Onze bedoeling is dat klanten bij elk winkelpunt van Colruyt Group kunnen laden. Nadien zullen we opschalen in functie van de vraag.”

“Niet elke wagen is voor iedereen even geschikt. Om iedereen te begeleiden, hebben we de tool Brandstofwijzer.be ontwikkeld.”

Thuis en op het werk laden

Daarnaast wil DATS 24 bedrijven actief begeleiden in de uitbouw van hun laadinfrastructuur. “Samen met onze partner Pluginvest bieden we laadoplossingen voor bedrijven en hun medewerkers thuis. We bekijken hoeveel werknemers het bedrijf telt, hoeveel er vandaag elektrisch rijden en welke laadinfrastructuur nodig is, waarbij we rekening houden met uitbreiding in de toekomst. Niet elke elektrische wagen heeft een eigen laadpunt nodig, want niet elke wagen moet elke dag laden.”

Zelf heeft Colruyt Group fors geïnvesteerd in laadinfrastructuur voor zijn medewerkers. “Voor onze medewerkers hebben we in Halle het grootste semipublieke laadplein van België voorzien met 108 laadpunten op wisselstroom en één snellader op gelijkstroom. Die site is uitbreidbaar naar 300 laadpunten. Vanuit die ervaring willen we gelijkaardige oplossingen aanbieden aan andere bedrijven.” En daar blijft het niet bij. “In de toekomst willen we ook laadoplossingen voor particulieren introduceren zodat ze thuis kunnen laden”, licht Jonas Cautaerts al een tipje van de sluier.

Laadpas voor alle EV-rijders

Zowel voor bedrijven, zelfstandigen als particulieren heeft DATS 24 een handige laadpas met een groot netwerk, wat rijden met een elektrische wagen gemakkelijk en comfortabel maakt. De DATS 24-laadpas geeft toegang tot 19.500 Belgische laadpunten en meer dan 206.000 internationale laadpunten. De laadpas kun je gebruiken voor slechts 1,99 euro abonnementskosten per maand. “Bij onze eigen laadpunten geniet je bovendien van een voordelig laadtarief per kWh”, vult Jonas Cautaerts aan. “We garanderen ook dat je bij de eigen DATS 24-laadpunten altijd groene stroom krijgt.” De laadpas geeft toegang tot negen van de tien laadpalen van andere providers in België. Alle laadbeurten komen uiteindelijk op één factuur bij de klant terecht.

“We garanderen dat je bij de eigen DATS 24-laadpunten altijd groene stroom krijgt.”

Achter de schermen werkt DATS 24 trouwens aan een app voor professionals die het laden nog vereenvoudigt, met functionaliteiten zoals laden met de smartphone, snel laadpunten vinden en de beschikbaarheid van laadpunten raadplegen voor je vertrekt.

Inspiratie en inzicht via workshops

Niet alleen met de brandstofwijzer maar ook met workshops begeleidt DATS 24 bestuurders. Tijdens de workshop ‘Groener de baan op’ ontdek je hoe jij je duurzamer kunt verplaatsen. Van rijden op elektriciteit of waterstof tot (bio-)CNG (samengeperst (bio-)aardgas): alle mogelijkheden worden uit de doeken gedaan. “Iedereen kan zich inschrijven voor deze workshops, die plaatsvinden in de Colruyt Group Academies. We geven aan waar de technologie vandaag staat en wat deze keuzes kunnen betekenen. Deelnemers kunnen ook zelf ervaren hoe het voelt om met een wagen op waterstof of elektriciteit te rijden.” Op 27 oktober is er een workshop gepland in Luik, op 7 november in Kortrijk. Volgend jaar staan er nog meer op het programma.

“De workshops zijn ideaal om mensen te begeleiden en een antwoord te geven op al hun vragen. We zien vandaag dat er een transitie aan het gebeuren is. Die was al ingezet bij de bedrijven die hun vloot moeten elektrificeren en we voelen dat dit nu ook begint te evolueren bij particulieren. Daarom willen we meestappen in de transitie en hen zo goed mogelijk begeleiden”, besluit Jonas Cautaerts.