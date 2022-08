Toyota is er helemaal klaar voor

Terwijl de autoverkoop in ons land terugloopt, gaat Toyota als enige top 10-speler vooruit. Het Japanse merk dankt zijn succes aan de sterk gestegen vraag naar hybrides en aan zijn breed gamma. Met de bZ4X lanceert Toyota zijn eerste full electric model.

Met de Prius lanceerde Toyota 25 jaar geleden de eerste hybridewagen. Een kwarteeuw later lanceert de wereldwijde nummer één met de bZ4X zijn eerste volledig elektrische auto. In ons land is Toyota overigens de enige top 10-speler die op de particuliere markt vooruitgaat, en niet een klein beetje. Plus 7 procent qua volume en plus 31 procent qua marktaandeel in 2021. Toyota klimt daardoor van de negende naar de zesde plaats.



Pionier inzake elektromobiliteit

“Eindelijk loon naar werk”, repliceert woordvoerster Ellen De Wilde, enthousiast als altijd. “Met onze zelfopladende hybrides dragen wij al heel lang bij aan de vergroening van het Belgische wagenpark. Toyota is dé referentie voor milieubewust autorijden: 78 procent van de nieuw ingeschreven Toyota’s in ons land is geëlektrificeerd. De opstap naar full electric is de volgende stap naar een koolstofneutrale mobiliteit en duurzamere samenleving. Geen enkel ander merk bezit meer knowhow en ervaring met elektrische aandrijving.”

Tot 10 jaar waarborg

Het resultaat van de bundeling van die expertise vinden we terug in de bZ4X, de eerste full electric van Toyota op basis van het nieuwe eTNGA-modulair platform dat ook door alle toekomstige e-modellen zal worden gebruikt. Voor wie zich vragen stelt bij de ongewone modelnaam: bZ verwijst naar het submerk ‘Beyond Zero’, het cijfer 4 staat voor D-segment en de letter X voor SUV-segment.

De nieuwkomer kan inderdaad ook offroad, dankzij een innovatief vierwielaandrijfsysteem en afzonderlijke elektromotoren op de voor- en achteras met een gecombineerd vermogen van 218 pk. In zijn 4×4-configuratie beschikt de bZ4X over een WLTP-rijbereik van 470 kilometer, als voorwielaandrijver bedraagt de autonomie zowaar 516 kilometer – dankzij de krachtige lithium-ionbatterij (71,4 kWh) met een innovatieve waterkoeling. Snel opladen tot 80 procent kan in 30 minuten. Als blijk van vertrouwen in de betrouwbaarheid van zijn geëlektrificeerde voertuigtechnologie biedt Toyota een nooit eerder geziene waarborg tot 10 jaar of 200.000 km.

Dynamisch en veilig rijgedrag

De bZ4X zet ook nieuwe maatstaven inzake design en rijdynamiek. Het Europees designteam van Toyota heeft schitterend werk geleverd. Het frontaanzicht wordt gekenmerkt door de zogenaamde hamerkopvorm en fijne led-koplampen die het sterke postuur van de nieuwkomer benadrukken. Wielkasten met grote wielen en brede dorpels beklemtonen zijn SUV-karakter.

Ruim 78 procent van de nieuw ingeschreven Toyota’s in ons land is geëlektrificeerd

Het ruime interieur ademt de sfeer van een woonkamer uit. Het principe van ‘handen aan het stuur, ogen op de weg’ wordt ondersteund door een 7”-scherm op ooghoogte van de bestuurder.

Vanzelfsprekend is de bZ4X uitgerust met de modernste infotainment- en Toyota Safety Sense rijhulpsystemen.

Onze auto-expert is vol lof over het dynamische én veilige rijgedrag van de bZ4X, zowel op de weg als offroad. De smalle batterij is geïntegreerd in de bodem van de wagen wat de stijfheid van de carrosserie fors verhoogt en voor een laag zwaartepunt zorgt. Rijplezier gegarandeerd.

Ontevreden, breng het terug

Woordvoerster Ellen De Wilde wijst tot slot nog op het voordelige ‘Kinto One’ leasecontract voor professionelen dat elektrisch autorijden toegankelijker maakt. “Full service op 48 maanden en 120.000 km! Klanten die toch niet overtuigd zijn van hun elektrische rijervaring kunnen hun bZ4X na 12 maanden gewoon terugbrengen.” Het dient gezegd, Toyota bulkt van zelfvertrouwen en is beter gewapend dan ooit.

De nieuwkomer kan ook offroad, dankzij een innovatief vierwielaandrijfsysteem en afzonderlijke elektromotoren op de voor- en achteras

Technische fiche bZ4X * Gecombineerd stroomverbruik : 14,3 kWh/100 km (FWD) en 15,8 kWh/100 km (AWDi)

* Gemiddelde CO 2 -uitstoot : 0 g/km

* Aandrijving : FWD & AWD

* Maximum vermogen : 204 pk (FWD) en 218 pk (AWD)

* Maximaal rijbereik (WLTP) : 516 km (FWD) en 470 km (AWD)

* Maximale laadtijd : 23 min tot 80 % DC-laadpaal 150 kW

* Accutype/accucapaciteit : lithiumionbatterij 71,4 kWh

* Topsnelheid : 160 km/u

* Acceleratie 0-100 km/u : 7,5 sec (FWD) en 6,9 sec (AWD)

* Instapprijs: TBA

