Tips om je smartphone veilig te gebruiken

Wanneer je een smartphone gebruikt, laat je heel wat persoonsgegevens achter. Hoe belangrijk is het om die gegevens te beveiligen en je privacy te beschermen? We vroegen het aan beveiligingsexpert Herman Maes van dailybits.be.

Let op met locatiegegevens

Docent en beveiligingsexpert Herman Maes van dailybits.be: “Bij ‘persoonsgegevens’ denken we spontaan aan onze naam, adres en e-mailadres. Maar we delen online nog heel wat andere gegevens. Het meest onderschatte gevaar zijn locatiegegevens. Android registreert continu waar en wanneer je je smartphone gebruikt. Dankzij die locatiegegevens kan Google bijvoorbeeld tonen wat de drukste momenten in een winkel zijn. Op myaccount.google.com kun je een kaart bekijken met alle plekken waar je ooit geweest bent. Als ik dat tijdens een les of een lezing toon, schrikken de meesten wel even.”

In de privacy-instellingen van je Google-account kun je instellen dat Google deze locatiegegevens niet mag bewaren.

Apps: denk twee keer na

Herman Maes: “Daarnaast gebruiken ook heel wat apps locatiegegevens. Sommige apps hebben die gegevens natuurlijk ook nodig: een routeplanner of een app als Buienradar moet weten waar je bent. Maar voor sommige apps is er geen reden waarom ze jouw locatie moeten kennen. Een berucht geval is een Amerikaanse zaklamp-app die persoonlijke gegevens – waaronder je locatie – verzamelde. Achteraf werd duidelijk waarom: die gegevens werden doorverkocht aan andere bedrijven.”

In Android en iOS moeten apps tegenwoordig eerst toestemming vragen om je locatie te registreren. “Je kan die toestemming weigeren, maar dan zullen sommige apps niet of minder goed werken. Dus klikken veel mensen gewoon ja, zonder er over na te denken,” aldus Herman Maes.

Het gevaar van locatiegegevens

En daar schuilt precies het gevaar: zo geef je zonder nadenken toestemming aan kwaadwillende apps die locatiegegevens doorverkopen aan andere bedrijven. Door die gegevens te koppelen aan andere persoonsgegevens, kunnen individuele gebruikers geïdentificeerd worden. En dat is niet zonder risico’s voor je privacy.

Herman Maes: “Zo werd een Amerikaans priester geout: uit zijn locatiegegevens bleek dat hij regelmatig homobars bezocht. Of een ander, heel actueel voorbeeld: in Amerikaanse staten waar abortus illegaal is, wil je echt niet dat bekend wordt dat je een abortuskliniek bezocht hebt.”

Ook in Europa

In Europa moeten bedrijven zich aan de strenge GDRP-wetgeving houden. Maar dat wil niet zeggen dat we op twee oren mogen slapen. Herman Maes: “De GDPR beschermt onze privacy, en dat is op zich een goede zaak. Maar heel wat Amerikaanse apps trekken zich daar niets van aan. Vraag je dus altijd af of pakweg een zaklantaarn-app op jouw smartphone jouw locatie wel moet kennen.”

In de privacy-instellingen van je smartphone kun je nagaan welke apps je locatie mogen registreren, en kun je deze toestemming intrekken.

Bescherm je persoonlijke info

De smartphone is het centrum van ons digitale leven, en daarom is het belangrijk dat vertrouwelijke gegevens – zoals je wachtwoorden of pincodes – extra goed beveiligd zijn zodat niemand daar toegang tot heeft.

Herman Maes: “Een simpel voorbeeld: soms moet je een foto van de voor- en achterkant van je identiteitskaart doorsturen om je identiteit te bewijzen. Je wil echt niet dat die foto’s in verkeerde handen vallen. Bewaar ze daarom niet gewoon op de camerarol van je toestel, maar in een aparte folder die je met een wachtwoord of vingerafdruk extra beveiligt.”

Jongeren meer bezorgd over privacy

Herman Maes geeft ook les, en stelt vast dat jongeren zich meer bewust zijn van mogelijke privacyproblemen. “Dertigers en veertigers zijn opgegroeid met een heel positief beeld van internet en kijken vooral naar de grote mogelijkheden die het biedt. Ik merk dat jongeren ook wel oog hebben voor de schaduwzijden ervan. Zij zijn voorzichtiger met wat ze delen, en hebben bijvoorbeeld veel vaker een afgeschermd profiel op sociale media. Zij zijn daar echt veel bewuster mee bezig dan de generatie voor hen.”

