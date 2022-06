Succesverhaal Renault krijgt spannend vervolg

Renault en de elektrische auto is een succesverhaal dat in 2013 begint met de lancering van de ZOE. Die ontpopte zich tot een bestseller, elektropionier Renault werd marktleider. Met de Megane E-Tech Electric zet het een volgende stap richting duurzame mobiliteit.

Het zijn cijfers die doen nadenken. Woordvoerder Karl Schuybroek brengt ze graag in herinnering: “Renault heeft de voorbije tien jaar 400.000 exemplaren verkocht van ZOE, Twingo E-Tech Electric, Kangoo E-Tech Electric en Master E-Tech Electric. Samen hebben die 10 miljard e-kilometers afgelegd en een schat aan ervaring en kennis opgeleverd. De nieuwe inzichten stellen onze ingenieurs in staat om van de nieuwe Renault E-Tech modellen dé referentie in hun segment te maken op het vlak van technologie, design en prijs.”



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Megane E-Tech Electric zet nieuwe maatstaven

“Met ZOE en Twingo E-tech heeft Renault elektrisch autorijden betaalbaar en toegankelijk gemaakt, hun succes heeft ervoor gezorgd dat Renault nummer één in Europa is geworden.”

Om zijn koppositie te consolideren, breidt Renault zijn gamma nu uit met de Megane E-Tech Electric.

De compacte hatchback staat op het CMF EV-platform dat speciaal is ontwikkeld voor elektrische aandrijving. 70 procent van de onderdelen is ontwikkeld in Europa, de lichtgewichtbatterij uit Zuid-Korea weegt amper 395 kilogram en is slechts 11 cm hoog. De Megane E-Tech Electric is daardoor lichter en lager dan zijn concurrenten. De compacte synchrone elektromotor drijft de voorwielen aan en gebruikt geen zeldzame metalen. Door de lange wielbasis van 2,70 meter beschikken de inzittenden voor een zee van ruimte, het koffervolume bedraagt 440 liter en is best in class.

De Megane E-Tech Electric is leverbaar met een accu van 40 of 60 kWh en een elektromotor van 130 of 220 pk. In zijn krachtigste versie heeft de nieuwkomer een WLTP-rijbereik van 470 km en spurt die in 7,4 seconden van 0 naar 100 km/u.

De Renault Scenic Vision is een conceptcar waarvan het seriemodel in 2024 wordt verwacht.

Toonbeeld van vernieuwend design

Binnenin springt het grote display in het oog. Dat bestaat uit twee schermen waarbij het horizontale gedeelte (12,3”) achter het stuurwiel alle relevante rij-info weergeeft. Op het verticale deel verschijnen de gegevens van het multimediasysteem dat op Android Automotive draait en een verlengstuk is van je smartphone. Het systeem laat zich gemakkelijk bedienen en wordt over-the-air geüpdatet.

Voor de aankleding van het interieur is gekozen voor kwaliteitsvolle stoffen uit gerecycleerd materiaal, de afwerking is top. Zowel de voorste als achterste stoelen geven een uitstekende ondersteuning aan het lichaam, de bestuurdersstoel is in alle richtingen verstelbaar en garandeert een ideale zitpositie achter het stuur. Aan boord heerst een bijna hemelse stilte, daar zorgt een extra dikke schuimlaag tussen de accu en het passagierscompartiment voor.

De Megane E-Tech Electric is een toonbeeld van vernieuwend design, een kunstwerk op wielen dat dynamisch oogt en sportief rijdt en door zijn laag zwaartepunt een uitstekende wegligging bezit. Op het einde van de eerste levenscyclus wordt de batterij hergebruikt en uiteindelijk gerecycleerd waarbij de diverse materialen nieuwe industriële toepassingen vinden.

Visie met een missie

De Renault Scenic krijgt binnenkort een waardige opvolger. De Scenic Vision is de voorbode van de toekomstige volledig elektrische gezinswagen. Binnenin en op technologisch vlak nodigt de duurzame concept car uit om in een futuristische omgeving naar een meer milieu- en mensvriendelijke wereld te reizen. Scenic Vision concretiseert de meest geavanceerde technologische ideeën inzake CO 2 -reducering en belichaamt de drie pijlers van de duurzaamheidsstrategie van Renault Group: milieu, veiligheid en inclusie.

Technische fiche Megane E-Tech Electric

Gecombineerd stroomverbruik : 16,1 kWh/100 km

Gemiddelde CO 2 -uitstoot : 0 g/km

Aandrijving : 100% elektrisch

Maximum vermogen : 160 kW (218 pk)

Maximum rijbereik (WLTP) : 450 km

Maximum laadtijd : 9u

Accutype/accucapaciteit : Lithium-ion / 60 kWh

Topsnelheid : 160 km/u

Acceleratie 0-100 km/u : 7,4s

Instapprijs: € 37.350

Reserveer hier een testrit met de Megane E-Tech Electric

Meer info op www.renault.be

Volg de volledige reeks op: www.knack.be/RoadtoEV