Qashqai e-Power biedt het beste van twee werelden

Vijftien jaar geleden introduceerde Nissan met de Qashqai een compleet nieuw carrosserieconcept. Intussen zijn crossovers zeer populair en is de Qashqai een bestseller. Vanaf nu ook verkrijgbaar met een originele elektrische aandrijving.

Bij zijn lancering in 2007 was het revolutionaire carrosserieconcept van de Nissan Qashqai talk of the town. De nieuwkomer, opvolger van de Almera, combineerde de struise figuur en hogere zitpositie van een SUV met de dynamische look en het gebruiksvriendelijke karakter van een hatchback. De crossover was geboren en de autowereld een aantrekkelijke modelvariante rijker. Door zijn elegant silhouet en veelzijdige (rij)eigenschappen viel de Qashqai meteen in de smaak bij het grote publiek en groeide die snel uit tot een echte bestseller.



Nissan in een pioniersrol

Crossovers zijn inmiddels bijna even populair als SUV’s en de Qashqai is na al die jaren nog altijd een koploper binnen zijn segment. Toelichting krijgen we van Nissan-woordvoerder Melvin Keuter. “De Qashqai is zowel een sterkhouder als een uithangbord van ons merk. Daarom is die vanaf nu ook verkrijgbaar met elektrische aandrijving.” Nissan is een van de pioniers op het vlak van elektrische aandrijving en heeft met de Leaf in 2010 de eerste elektrische gezinswagen in de markt gezet. Toen was elektrische aandrijving voor de meeste automerken geen aandachtspunt. Inmiddels heeft de voortschrijdende klimaatverandering ervoor gezorgd dat elektrificatie hoog op de politieke agenda staat en voor alle constructeurs, klein en groot, een topprioriteit is.

Nissan volgt een concreet stappenplan met als einddoel een koolstofneutrale productieketen, van well to wheel

Elektromobiliteit is de toekomst

“Er is geen weg terug, elektrische aandrijving is de toekomst! Nissan volgt een concreet stappenplan met als einddoel een koolstofneutrale productieketen, van well to wheel. In 2010 hebben wij een eerste stap gezet met de Leaf, met de Qashqai e-Power en Ariya gaan wij op de ingeslagen weg verder. Onze nieuwe e-modellen profiteren van de kennis en ervaring die wij in al die jaren hebben opgedaan. Die knowhow heeft ons ertoe doen besluiten gebruik te maken van een verschillend concept. De Ariya, ons futuristisch ogende paradepaardje in het SUV C-segment, is full electric met een batterijcapaciteit van 63 of 87 kWh en een WLTP-rijbereik van 403 tot 533 kilometer. De klemtoon ligt op efficiëntie, rijcomfort en duurzaamheid maar ook op aerodynamica. Hoe gestroomlijnder een auto is, hoe lager zijn luchtweerstand én stroomverbruik. Welnu, ook inzake design zet de Ariya nieuwe maatstaven en introduceert die de nieuwe vormtaal van Nissan.”

Originele elektrische aandrijving

Zoals gezegd tapt de Qashqai e-Power uit een ander vaatje. Wij geven het woord opnieuw aan Melvin Keuter. “De onmogelijkheid om (thuis) te kunnen laden is voor heel wat mensen een beletsel om nu al de overstap naar elektrische aandrijving te maken. Om die drempel weg te nemen, heeft Nissan gekozen voor een origineel systeem dat wel de voordelen van een elektrische auto biedt maar niet de nadelen. De Qashqai e-Power is uitgerust met een 1.5 liter 3-cilinderverbrandingsmotor met een vermogen van 158 pk. Via een kleine generator levert die stroom aan de 190 pk sterke elektromotor die op de vooras is gemonteerd. Deze originele toepassing resulteert in een uitermate laag benzineverbruik van 5,3 l/100 km wat zich, in combinatie met een benzinetank van 55 liter, vertaalt in een actieradius van om en bij de 1.000 kilometer.”

Wat deze aandrijflijn uniek maakt, is het feit dat alleen de elektromotor de wielen aandrijft, waardoor de reacties direct en lineair zijn

Weg dus de angst om onderweg zonder stroom te vallen terwijl de rijbeleving dezelfde is als die van een e-auto en waarbij het prijsverschil tussen de Qashqai Mild-Hybrid en e-Power, in een vergelijkbare uitvoering, amper 1.500 euro bedraagt. Een kleine meerprijs voor een groot verschil in verbruik en prestaties. Nissan stelt terecht hoge verwachtingen in de verkoopresultaten van de Qashqai e-Power én de andere deels of volledig geëlektrificeerde modellen zoals de Juke Hybrid en gloednieuwe X-Trail die eind 2022 op de markt komt.

In 2010 heeft Nissan een eerste stap gezet met de Leaf, met de Qashqai e-Power en Ariya gaan zij op de ingeslagen weg verder.

Technische fiche NISSAN QASHQAI E-POWER Gecombineerd stroomverbruik: niet gemeten Gemiddelde CO2-uitstoot: 120 g/km Aandrijving: voorwielaandrijving Maximaal vermogen: 140 kW (190 pk) Maximaal rijbereik (WLTP): 1.038 km Maximum laadtijd: N.V.T. Accutype/accucapaciteit: Lichtgewicht lithium-ion batterij/ 2,1 kWh Topsnelheid: 170 km/u Acceleratie 0-100 km/u: 7,9 sec Instapprijs: €40.740

