Optimale klantenservice: dé uitdaging voor 2025

Een sterke klantenservice levert je als zelfstandige een flink concurrentievoordeel op. Maar wist je ook dat deze vorm van interactie met je klanten in 2025 een absolute noodzaak wordt? Orange speelt hierop in met de organisatie van de ‘Trofee van de Zelfstandige’. Ontdek hoe jij het verschil kunt maken en een voorsprong kunt nemen op je concurrenten door digitale tools in te zetten voor een betere klantenervaring!

Je klanten verwachten van jou een zo goed als onmiddellijke beschikbaarheid … én een gepersonaliseerde klantervaring. En dat kan alleen als je digitaal gaat, of je dat nu fijn vindt of niet! Geen paniek: het is makkelijker dan je denkt.

Klantenservice en -ervaring in het digitale tijdperk

Klantenervaring moet je zien als de indruk die klanten hebben voor, tijdens en na hun aankoop. Die beleving hangt uiteraard nauw samen met de kwaliteit van de producten en diensten die je aanbiedt, maar wordt ook beïnvloed door de manier waarop jij je klanten tracht te begrijpen, tevreden te stellen en zelfs te anticiperen op hun noden.

De tijd dat telefoontjes en bezoeken aan een verkooppunt met een fysieke getrouwheidskaart volstonden om klanten tevreden te stellen, ligt ver achter ons.

De nieuwe kanalen zijn de sociale media, de berichtenapps en review platforms. Grote bedrijven hebben het over ‘multichannel experience’, maar ook voor de meeste handelaars en zelfstandigen in België is dit inmiddels dagelijkse realiteit.

Vorig jaar ging de Trofee van de Zelfstandige naar het bedrijf 100% Liégeois. Aan het woord is Geoffrey Defize, medeoprichter van 100% Liégeois: “Het is onze passie en gedrevenheid om klanten altijd tevreden te stellen, die de jury ervan heeft overtuigd om ons te selecteren uit de 255 kandidaten.” Iets voor jou? Schrijf je dan nu in voor de Trofee van de Zelfstandige.

Klantenservice anno 2025 is synoniem van ‘aanwezig zijn’. Je bent beschikbaar voor je klanten, zowel via de digitale kanalen als via menselijke interactie.

Goede praktijken voor klantenservice in 2025

Klanten van vandaag verwachten dat ze makkelijk informatie kunnen vinden over je bedrijf. Daarom is het belangrijk dat je zo hoog mogelijk scoort in de zoekresultaten van browsers als Google. Een website, zelfs een basic pagina, kan je daarbij helpen. Vertel wat je doet, waar je gevestigd bent en hoe geïnteresseerden contact met je kunnen opnemen.

Een cruciale tool om je zaak op de kaart te zetten is een Google My Business-fiche met je actuele openingsuren, foto’s en FAQ’s.

Geen tijd om een website ineen te knutselen? Maak dan een Facebookpagina van je bedrijf aan. Vergeet niet om alle informatie te vermelden waarmee potentiële klanten je kunnen vinden, met foto’s en eventuele video’s. Bedrijven die actief aanwezig zijn op de sociale media kunnen hun producten en diensten onder de aandacht brengen en snel communiceren met klanten.

Ga om te beginnen proactief te werk. Vraag aan je tevreden klanten om hun ervaring online te delen door een positieve review te posten op je Google- of je Facebookpagina. Zo beland je hoger in de zoekresultaten, wat op termijn zeker een pluspunt is.

Allemaal zaken die jij nu al kunt afvinken? Dan mogen we stellen dat je helemaal klaar bent om mee te dingen naar de Trofee van de Zelfstandige!

Vergeet de vaste lijn, schakel over op WhatsApp Business

Nog zelden bellen klanten op je vast nummer. Iedereen wil tegenwoordig even gemakkelijk kunnen communiceren als via sms. Daarom zijn berichtenapps een must voor een snelle, directe klantenservice.

Gebruik je daarvoor een Facebookpagina? Vergeet dan niet de meldingen te activeren zodat je geen berichten misloopt. De app waar iedereen tegenwoordig mee dweept, is WhatsApp. Gebruik de gratis WhatsApp Business-app om privé- en zakelijke berichten gescheiden te houden. Met deze app kun je verzoeken afhandelen met vooraf geconfigureerde berichten, productencatalogi en snelle antwoorden.

Om je reactiesnelheid en de klantenervaring te optimaliseren kun je eventueel automatische antwoorden uitsturen tijdens je sluitingsuren of alternatieve contactnummers opgeven, bv. voor dringende gevallen.

Online reviews: de nieuwe mond-tot-mondreclame

Fan of geen fan: je moet ermee dealen. Online beoordelingen wegen zwaar door op aankoopbeslissingen. Zeg nu zelf: wat doe jij als je een hotel wil boeken of een goed restaurant zoekt? Inderdaad, je leest de recensies!

Ga aan de slag met de reviews en maak van je klanten ambassadeurs van je merk. Reageer op zowel positieve als negatieve recensies. Dank de reviewers voor hun feedback en reik oplossingen aan voor kritische opmerkingen. Laat je nooit intimideren door negatieve kritiek: beschouw het als een kans om bij te leren. Reageer tactvol en stel een oplossing voor.

Stoom je bedrijf klaar voor een betere klantenservice in 2025

Een succesvolle klantenservice is in 2025 gebaseerd op een combinatie van de nieuwste digitale tools en een alerte, menselijke aanpak. Bouw je online aanwezigheid uit, werk met berichtenapps en bewaak je e-reputatie. Deze initiatieven zullen niet alleen je klantenbinding versterken, maar ook nieuwe klanten aantrekken.

Is dit waar jij naar streeft? Twijfel dan niet en schrijf je nu in voor de Trofee van de Zelfstandige van Orange. Je hebt nog tijd tot 28 maart 2025. De jury zal tien finalisten selecteren uit Brussel en Vlaanderen. Er wacht hen onbetaalbare exposure op de verschillende kanalen van Orange Belgium, bij zijn partners en in de pers. De top drie ontvangt een geldprijs, een telecompack voor een jaar en andere prijzen geschonken door de partners. De winnaar gaat uiteraard naar huis met de Trofee van de Zelfstandige. Wedden dat jij in de prijzen valt?