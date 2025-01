Off the beaten path in Europa: ontdek Wales!

Overvolle stranden, broeiende temperaturen en stadjes waar je over de koppen kan lopen… Wie het ook zo gehad heeft met het toenemende massatoerisme is niet alleen. Steeds vaker zijn we als doorgewinterde reiziger op zoek naar alternatieve bestemmingen waar touristtraps en all-in-hotels plaats maken voor rust en ruimte. Voor wie daarbij ook graag de hitte van zuiden inruilt voor een milder klimaat, biedt Noord-Europa een gedroomd alternatief.

Scandinavië, Schotland of Ierland stonden misschien al op de radar, maar wat dacht je van Wales? Nog meer dan haar buurlanden biedt deze bestemming een unieke reiservaring en een alleen-op-de-wereldgevoel. Ontdek de troeven van deze nog ongekende parel.

Troef 1: meer dan 400 kastelen

Voor wie een zwak heeft voor kastelen op schilderachtige locaties, is Wales het ultieme paradijs. Nergens ter wereld vind je meer kastelen per vierkante kilometer. Het kan dan ook niet anders dan dat er enkele echte schatten tussen zitten. Conwy Castle bijvoorbeeld, gelegen aan de noordkust, is een indrukwekkend staaltje middeleeuwse architectuur met een adembenemend uitzicht over de stad en de zee. Ook Caernarfon Castle, een UNESCO-werelderfgoedlocatie, ademt geschiedenis. Dit kasteel is de plek waar King Charles III in 1969 tot prins werd gekroond.

Vergeet ook de kleinere kastelen niet, zoals Harlech Castle, dat als een burcht op een klif uitkijkt over de Ierse Zee. Elk van deze kastelen brengt de Welshe volksverhalen over ridders, draken en koningen tot leven. De legende van Koning Arthur, bijvoorbeeld, is onlosmakelijk verbonden met deze regio.

Troef 2: kusten, bergen en eindeloze mogelijkheden

Wales mag dan niet erg groot zijn, de natuur is er enorm divers. Maar liefst drie Nationale Parken domineren het landschap. Snowdonia National Park is het ruigste en meest bergachtige gebied. Hier vind je de hoogste berg van Wales, Mount Snowdon. De klim naar de top is uitdagend, maar de beloning is een uitzicht dat je de adem beneemt. Voor wie het iets rustiger aan wil doen, is er ook een treintje dat je naar de top brengt.

In het zuiden vind je de Brecon Beacons, een mix van glooiende heuvels, watervallen en uitgestrekte heidevelden. Ideaal voor meer toegankelijke wandelingen. Beide Nationale Parken lenen zich bovendien perfect voor avontuurlijke bezigheden zoals mountainbiken, kajakken, ziplinen en rotsklimmen.

Hadden we al verteld dat Wales, naast kastelen, ook bekend staat om haar eersteklas kustlijnen? De Pembrokeshire Coast spant de kroon. De steile kliffen, verborgen baaien en uitgestrekte stranden maken dit een van de mooiste kustgebieden van Europa. In dit Nationaal Park kan je dolfijnen spotten, kajakken langs grotten en genieten van het geluid van de golven die tegen de rotsen slaan.

Troef 3: de Welsh, een uniek volk

In Wales is cultuur geen relikwie uit het verleden, maar iets wat volop in het heden leeft. De Welshe taal, een van de oudste in Europa, wordt nog steeds gesproken door een groot deel van de bevolking. Op borden in steden en dorpen zie je dan ook trotse tweetalige opschriften.

In de kleinere dorpen ervaar je de gastvrijheid van de Welshe bevolking. Plaatsen als Portmeirion, een kleurrijk dorpje geïnspireerd door Italiaanse architectuur, trekken bezoekers van over de hele wereld. In de lokale pubs proef je niet alleen de beste bieren, maar ook de hartelijke sfeer.

Is Wales na het lezen van dit artikel ook een paar plaatsen naar voor geschoven op jouw bucketlist? Reisorganisatie Galtic is dé specialist in België voor reizen naar de Anglo-Keltische eilanden. Hun team van ervaren Travel Designers helpt je graag bij het verwezenlijken van jouw reisplannen. Kijk snel op Galtic.be voor meer informatie of schrijf je in voor de gratis infosessie in Merelbeke op 8 maart.