Nieuwe Lexus RZ is 100% elektrisch en 100% Lexus

In het luxesegment heeft Lexus de afgelopen jaren een sterke reputatie opgebouwd met zijn verfijnde hybrides. Nu pakt het Japanse premiummerk uit met zijn eerste model dat van in het begin ontworpen werd als puur elektrische wagen De RZ 450e is in meerdere opzichten een bijzondere wagen.

Als er één luxemerk geassocieerd wordt met hybrides, dan is het wel Lexus. Het zustermerk van Toyota introduceerde zijn eerste hybride, de RX 400h, al in 2005 en heeft intussen een mooi parcours afgelegd met een wereldwijde verkoop van meer dan 2,3 miljoen hybrides. Lexus biedt vandaag hybride, plug-inhybride en 100 procent elektrische premiumwagens. De Lexus RZ, die qua afmetingen past tussen de cross-overs NX en RX, betekent een belangrijke nieuwe stap voor het topmerk.

Onder de noemer ‘Lexus Electrified’ volgt Lexus een stappenplan naar meer elektrificatie en volledige koolstofneutraliteit. “Lexus wil tegen 2030 in Europa evolueren naar een 100 procent emissievrij merk”, zegt Ellen De Wilde, PR-manager van Lexus in België. “We kijken nauw toe op wat de markt vraagt en passen ons productaanbod aan. Lexus is een premiummerk en in die markt is het zeer belangrijk om ook elektrische wagens aan te bieden. Dat verlangt de premiumklant meer dan ooit.”

Lexus pur sang

De nieuwe Lexus RZ komt dus op het juiste moment, zeker nu de fiscaliteit voor bedrijfswagens in België nog meer gericht is op elektrische wagens vanaf 1 juli 2023. “We verwachten dat de meeste klanten professionele rijders zullen zijn. Bedrijfswagens zijn vaak premiumwagens en daar heeft Lexus zeker zijn plaats. Maar ook voor de particuliere klant die elektrisch wil rijden, is de RZ een uitstekende optie. Het is immers een Lexus pur sang”, aldus Ellen De Wilde.

“Lexus houdt wel van een sterke designtaal en is vooruitstrevend. Op de premiummarkt willen we een eigen koers varen en niet per se doen wat de anderen doen.”

De Lexus RZ staat op een platform dat speciaal ontwikkeld werd voor elektrische wagens. Dat bood nieuwe perspectieven en de vrijheid om een onderscheidend uiterlijk te tekenen. “De typische spindelgrille is nu volledig geïntegreerd in het koetswerk, wat een impactvolle look oplevert. Lexus houdt wel van een sterke designtaal en is vooruitstrevend. Op de premiummarkt willen we een eigen koers varen en niet per se doen wat de anderen doen.”

Twee elektromotoren

Verfijning zie je niet alleen in het design en de afwerking, maar ook in de technologie van de RZ. Zo beschikt hij over compacte motorunits voor en achter (e-Axles) die samenwerken met de elektronische vierwielaandrijving (DIRECT4) die het aandrijfkoppel voortdurend verdeelt tussen de voor- en achteras. “Het is de bedoeling dat je een dynamische rijervaring beleeft in de RZ, met comfort en prestaties van het hoogste niveau”, aldus Ellen De Wilde. De twee elektromotoren zorgen samen voor 313 pk. Ook het rijbereik mag gezien worden. De meeste RZ-varianten met velgen van 20 duim halen een rijbereik van ongeveer 395 km of 440 km met velgen van 18 duim (WLTP).

“Het is de bedoeling dat je een dynamische rijervaring beleeft in de RZ, met comfort en prestaties van het hoogste niveau.”

Vlinderstuur

Een Lexus is altijd een beetje anders en innovatiever. Dat blijkt onder meer uit het optionele One Motion Grip-vlinderstuur. Deze technologie vergt minder stuurinspanning en in bochten zijn geen hand-over-hand-bewegingen nodig. Het stuur heeft een vlindervorm, zoals in de cockpit van een vliegtuig. “In 2025 introduceren we dit vlinderstuur met een elektronische in plaats van mechanische verbinding. Het is zeker niet zomaar een gadget, maar verbetert de stuurervaring met een onmiddellijke respons. Lexus brengt deze steer-by-wire-technologie als eerste op de markt.”

Nog een leuke optie – die je wel al meteen kunt bestellen – is het warmtewerende en dimbare panoramadak, dat zowel voorin als achterin een gevoel van ruimte en licht creëert. Het glazen dak heeft een elektrische dimfunctie, waardoor je het met een druk op de knop ondoorzichtig maakt. Een oprolbaar zonnescherm is dan ook niet meer nodig.

Tien jaar garantie

Met de nieuwe RZ wil Lexus zijn sterke betrouwbaarheidsreputatie bevestigen. De lithium-ionbatterij behoudt naar verwachting 90 procent van haar capaciteit na tien jaar rijden. De constructeur is zo zeker van zijn zaak dat je tot tien jaar of 200.000 km garantie krijgt op de RZ. Zodra de oorspronkelijke vijfjarige garantie verstreken is, wordt de garantie na elke jaarlijkse onderhoudsbeurt automatisch met een jaar of 15.000 km verlengd.

“Het is belangrijk dat kopers kunnen vertrouwen op onze technologie. En dat doen ze ook, want Lexus heeft een heel loyaal publiek. De retentiegraad is zeer hoog: na de aankoop van een eerste Lexus, kijken heel weinig mensen nog naar een ander merk voor hun volgende wagen”, besluit Ellen De Wilde.

Boek hier een testrit met de nieuwe Lexus RZ 450e

Meer info op www.lexus.be

Volg de volledige reeks op www.knack.be/RoadtoEV

TECHNISCHE FICHE – Lexus RZ 450e