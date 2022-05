Meer stress en angstgevoelens door de oorlog in Oekraïne? Zo ga je hiermee om

Heel even konden we genieten van het vrije gevoel nadat corona haar koffers had genomen. De ziekenhuisopnames liepen af, de maatregelen werden steeds verder versoepeld en we konden uitkijken naar een hele mooie zomer. Toen kwam de volgende gigantische tegenslag voor Europa: de oorlog in Oekraïne. Dit nieuws is bij veel mensen als een bom ingeslagen. Het roept veel angsten en zorgen op. Hoe ziet de toekomst van Europa eruit? Hoe gaat de toekomst er voor onze kinderen uitzien? Maar ook praktische zorgen. Want hoe kom je financieel nog rond als ook nog de gas- en benzineprijzen in rap tempo toenemen?

Ondanks al deze zorgen gaat het gewone leven ook ‘gewoon’ door. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je het beste met deze situatie om kunt gaan en op die manier je mentale gezondheid bewaakt. We geven enkele tips.

Zoek afleiding

Tegenwoordig staan we de gehele dag in contact met de buitenwereld. Je hoeft je smartphone maar te openen en je bent direct op de hoogte van het laatste nieuws in Oekraïne. Maar wil je dit wel? Het is misschien heel verleidelijk om telkens het nieuws te checken. Zeker nu de ontwikkelingen elkaar in rap tempo op lijken te volgen. Dit zorgt er echter wel voor dat je jezelf nog verder verliest in het nieuws en daardoor mogelijk niet meer kan genieten van de kleine dingen in het dagelijkse leven. Probeer daarom zoveel mogelijk afleiding te zoeken en plan één of maximaal twee momentjes per dag in waarop je het nieuws mag kijken.

Zoek met name afleiding in de vorm van sport. Sporten is bewezen effectief voor het reguleren van stress. Bovendien maak je tijdens het sporten een aantal gelukshormonen aan. Hierdoor voel je je veel relaxter na een sportsessie. Een goed moment om dus een lidmaatschap bij de fitnessclub in Brugge af te sluiten.

Onderneem actie

Voel je je enorm machteloos en somber door de hele situatie? Probeer deze gevoelens dan in te zetten voor iets moois. Er zijn heel veel verschillende manieren waarop je Oekraïne kunt steunen. Hierbij kun je denken aan een donatie in de vorm van spullen of geld, maar ook aan het opvangen van Oekraïense vluchtelingen. Kies een manier om jouw machteloosheid om te zetten naar iets goeds en help Oekraïne op jouw manier.

Vermijd sociale media

Hoe fijn sociale media ook kan zijn om in contact te staan met je dierbaren, zo onprettig is dit als er nieuwtjes worden verspreidt. Feit blijft dat op sociale media nog wel eens nieuws schrappen rondgaat dat niet helemaal betrouwbaar is. Daardoor kan je onnodig stress ervaren. Het is daarom verstandig om sociale media bij extra veel stress te vermijden of om in elk geval de push-berichten op je telefoon uit te schakelen. Zo ontvang je enkel berichten wanneer jij deze echt zelf wilt ontvangen. Probeer altijd zo betrouwbaar mogelijke nieuwsbronnen op te zoeken.