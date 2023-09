In stilte genieten van Franse chic en vernieuwend design

Het was een berekende zet van de Franse autogroep PSA om in 2014 een nieuw luxemerk in de markt te zetten. Tien jaar later is DS Automobiles een gevestigde waarde en synoniem van Franse chic en vernieuwend design in combinatie met hightech.

Elektrificatie vormt het hart van de strategie van het merk. Getuige hiervan het engagement van DS in de Formula-E en dat sinds 2015, met als kers op de taart twee kampioentitels bij de constructeurs en piloten. Onder de noemer E-Tense wordt de opgedane expertise rechtstreeks toegepast in alle modellen van het gamma.

Enorme boost door DS3 E-Tense

De elektrische DS3 E-Tense biedt compromisloze prestaties, stijl en comfort voor ongezien rijplezier.

Vernieuwend design, comfortabel en dynamisch rijgedrag, hoogwaardige materialen en ambachtelijk vakmanschap in combinatie met hightech zijn kenmerkende eigenschappen van de DS3. Die is immers ook verkrijgbaar met 100 procent elektrische aandrijving waardoor klanten een keuze kunnen maken in functie van hun mobiliteitsprofiel en statuut. De overheid stelt zich inderdaad gul op ten overstaan van bedrijfswagenklanten die opteren voor full electric. Die beleidskeuze draagt bij aan de vergroening van ons verouderd wagenpark én aan het afremmen van de klimaatverandering.

“De DS3 E-Tense evenaart het hoge kwaliteitsniveau van zijn Duitse concurrenten maar is goedkoper.”

“Het is waar dat de komst van de DS3 E-Tense een enorme boost heeft gegeven aan onze verkoop”, zegt Milosz Tomanek, CEO Premium Cluster Stellantis. “2022 was een recordjaar en die positieve trend zet zich in 2023 door. De DS3 E-Tense levert professionele klanten zo veel financieel voordeel op dat de keuze snel gemaakt is, wat onze doorbraak op de belangrijke B2B-markt verklaart. Die is in ons land goed voor twee derde van de globale autoverkoop en bepaalt in grote mate het potentieel van een merk op de Belgische markt. Wij doen er daarom alles aan om onze positie op de bedrijfswagenmarkt nog te versterken. In 2024 introduceren wij de DS4 E-Tense die op een compleet nieuw e-platform staat en over een zeer competitieve autonomie beschikt.”

l’Art à la française

De DS3 E-Tense is niet de enige compacte elektrische auto op de markt. Wat maakt hem zo succesvol? Milosz Tomanek: “Onze sterkhouder is een premiumproduct met SUV-allure. De DS3 E-Tense evenaart het hoge kwaliteitsniveau van zijn Duitse concurrenten maar is goedkoper én verschilt in look & feel door het gebruik van hoogwaardigere materialen, door een originele en kunstzinnige aankleding van het interieur en door een zeer geraffineerde afwerking die het werk is van vakbekwame ontwerpers en handwerkers, die inspiratie hebben opgedaan bij hun collega’s in de Franse haute couture-ateliers. Zowel het exterieur als interieur stralen karakter, moderniteit en authenticiteit uit. Ik verwijs naar de originele lichtsignatuur voor- en achteraan, naar het kostbaar nappaleder en de parelvormige steek, naar het horlogebandmotief dat op een elegante wijze de band legt tussen DS Automobiles en echte Franse ambachtskunst en naar het FOCAL-soundsysteem dat voor een unieke muziekbeleving zorgt, vergelijkbaar met die in een concertzaal.”

“Wij doen er alles aan om onze positie op de bedrijfswagenmarkt nog te versterken.”

Bonne route

Door het gebruik van lichte materialen is de DS3 E-Tense minder zwaar dan vergelijkbare modellen van de concurrentie en verbruikt die gemiddeld 15,2 kWh/100 km, wat resulteert in een WLTP-actieradius van zo’n 400 kilometer. Compact van buiten en ruim van binnen biedt hij plaats aan vier volwassenen, inclusief bagage. Hij kan daardoor fungeren als eerste auto in het gezin. Qua zitcomfort en rijplezier scoort de DS3 E-Tense uitstekend, de akoestische isolatie zorgt voor een hemelse stilte binnenin. Het centrale 10,3 inch HD-scherm geeft toegang tot alle functionaliteiten en laat zich gemakkelijk bedienen. Spraakherkenning draagt bij aan het gebruiksgemak, het head-up display is goed afleesbaar.

De bestuurder kan kiezen uit drie rijmodi: Eco, Sport en Normaal. Met behulp van de MY DS App kan je het laden van de auto vanop afstand programmeren, de laadduur tot 80 procent van de batterij aan een snellader bedraagt zo’n 30 minuten.

In Europa voor Europa

Met de DS3 E-Tense spreekt het Franse luxemerk zowel een jong als ouder trendy publiek aan dat op zoek is naar een elektrische beleving en positief wil bijdragen aan een meer duurzame samenleving. De DS3 E-Tense is niet alleen 100 procent elektrisch en 100 procent aftrekbaar maar ook een 100 procent Europees product, dat in het noorden van Frankrijk van de band rolt en in de smaak valt door zijn originaliteit en ongeëvenaarde verfijning die verwijst naar de Franse savoir-vivre. DS Automobiles is niet toevallig hofleverancier van het Elysée.

DS is ook succesvol actief in de Formula-E en behaalde wereldtitels bij de constructeurs en piloten.

TECHNISCHE FICHE DS 3 E-TENSE