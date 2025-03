Iconisch automerk Lancia keert terug in stijl met nieuwe Ypsilon

Lancia, een naam die autoliefhebbers doet dromen van iconische rallywagens en tijdloze elegantie, is helemaal terug. België mag als een van de eerste landen Lancia opnieuw verwelkomen. De nieuwe Ypsilon is het eerste model in deze wedergeboorte. Zoek je een stijlvolle, originele stadswagen die hybride of elektrisch rijdt, dan is dit een interessante keuze.

In Italië was Lancia ook de jongste jaren nog actief met de vorige Ypsilon en nu koestert het befaamde merk opnieuw internationale ambities. In België openden intussen tien nieuwe Lancia-showrooms. De renaissance start met de lancering van de nieuwe Ypsilon. Deze vijfdeurs hatchback brengt de Italiaanse charme en elegantie terug naar het premium B-segment. De Ypsilon is onmiskenbaar een Lancia, maar dan met een frisse, moderne uitstraling. Kijk bijvoorbeeld naar de opvallende grille met drie led-lichtstroken of de ronde led-achterlichten, die duidelijk verwijzen naar de Lancia Stratos van weleer.

Gezellige woonkamer

Het interieur van de nieuwe Ypsilon is opgevat als een gezellige woonkamer met mooie, gerecycleerde materialen en een stijlvolle afwerking. Je vindt er twee grote schermen (elk 10,25 duim groot) die duidelijke informatie tonen. Natuurlijk kun je jouw smartphone hieraan koppelen via Android Auto of Apple CarPlay. Lancia noemt zijn slimme interface S.A.L.A. In het Italiaans betekent dat ‘woonkamer’, maar hier staat het voor Sound Air Light Augmentation: een infotainmentsysteem dat audio, klimaatregeling en verlichtingsfuncties samenbrengt. Ook slim is de parkeerassistent met camera’s en sensoren vooraan en achteraan, een handig hulpmiddel om te manoeuvreren.

Hybride of elektrisch

Onderhuids gebruikt de nieuwe Ypsilon het STLA Small-platform van Stellantis. Deze leuke stadswagen is technisch helemaal mee met zijn tijd. Voor de Ypsilon-aandrijving heb je twee keuzes: hybride of 100 procent elektrisch. De efficiënte milde hybride beschikt over een 1.2 driecilinder benzinemotor (100 pk).

De elektrische Ypsilon is 156 pk sterk en schiet vlot uit de startblokken. De batterij van 51 kWh zorgt voor een rijbereik tot 403 km (WLTP). Rijd je langere afstanden? Dan is het goed om te weten dat de batterij in 24 minuten van 20 naar 80 procent kan snelladen. De elektrische aandrijving heeft een extra voordeel: de Ypsilon is fiscaal aantrekkelijk als bedrijfswagen dankzij de 100 procent aftrekbaarheid. Dit maakt van de Ypsilon niet alleen een stijlvolle en milieuvriendelijke keuze, maar ook een financieel verstandige optie voor bedrijven. Voor een premiumwagen is de Ypsilon trouwens aantrekkelijk geprijsd.

Sportieve toekomst: rallycomeback en Ypsilon HF

Lancia staat niet alleen bekend om zijn elegantie, maar ook om zijn rijke rallyverleden. Modellen als de Stratos HF, Delta HF Integrale en Rally 037 hebben een legendarische status bereikt in de rallygeschiedenis. Dat rallyverleden kun je nog tot 21 april bewonderen in de tentoonstelling Rally Legends – From Dust to Glory in het Autoworld-museum in Brussel. Lancia knoopt weer aan met die traditie. Het heeft zijn terugkeer naar de rallysport in 2025 aangekondigd en bouwde een nieuwe rallywagen, de Ypsilon Rally4 HF.

Later dit jaar verschijnt bovendien een sportieve HF-versie van de Ypsilon op de markt. Dit model krijgt een krachtige elektromotor met 280 pk. Met een strakker onderstel, sportiever design en verbeterde prestaties wordt de Ypsilon HF een spannende toevoeging aan het gamma die de harten van autoliefhebbers sneller doet slaan.

Klaar voor meer

Met de Ypsilon toont Lancia dat het klaar is voor de toekomst, zonder zijn erfgoed te verloochenen. De mix van Italiaans design, hoogwaardige afwerking en moderne technologie maakt van de Ypsilon een aantrekkelijke keuze als je stijl en duurzaamheid wilt combineren. En dit is nog maar het begin, want Lancia belooft met de Gamma en Delta nog meer nieuwe modellen in de komende jaren. De nieuwe Ypsilon heeft de comeback alvast goed ingezet.

