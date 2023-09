Het paradepaard dat vooruitloopt op de elektrische markt

De verkoopcijfers van Kia in het eerste kwartaal spreken voor zich: + 10,8% buiten Zuid-Korea, terwijl de Belgisch-Luxemburgse markt het met een stijging van 18% nóg beter doet. Om deze positieve lijn door te trekken, wil Kia met de EV9 een nieuw segment aanboren, namelijk dat van de 100% elektrische SUV’s.

Het valt niet te weerleggen dat de elektrische crossover EV6 een uitgesproken succes is op de Belgisch-Luxemburgse markt. Tegen het einde van het jaar zullen zomaar eventjes 2.500 EV6-exemplaren geleverd zijn! Dit succesverhaal heeft Kia er mee van overtuigd om een gloednieuwe elektrische auto te lanceren, een wagen die belooft nieuwe normen vast te leggen op het gebied van innovatief design, duurzame prestaties en geavanceerde technologie: de EV9.

Ruimte voor iedereen

De gloednieuwe Kia EV9 is een zuiver elektrische SUV, ontworpen en gebouwd voor een moderne levensstijl in het geëlektrificeerde tijdperk.

De Kia EV9 valt op door zijn avant-gardistische design waarmee hij alweer alle blikken naar zich toe trekt! De Koreaanse wagen biedt niet alleen de veelzijdigheid van 6 of 7 zitplaatsen waarmee hij tegemoet wil komen aan de behoeften van moderne gezinnen, maar ook een opmerkelijke ‘look’. Dankzij zijn lengte van vijf meter, zijn trendy kubieke vorm en de plaatsing van de batterijen onder de vloer kunnen de inzittenden nog meer genieten van de maximale binnenruimte. Een interieur 2.0 dat werd ontworpen door Limburger Jochen Paesen. Fantastisch. Bovendien wordt dankzij het “Mijn gezin en ik”-beleid van Kia aan alle passagiers gedacht. De bestuurder beschikt over een futuristische ‘cockpit’ met een 29 inch (ca. 74 cm) breed touchscreen in het dashboard. De configuratie met 6 zitplaatsen is beschikbaar als de tweede rij is uitgerust met relax- of draaizetels, zodat je naar de inzittenden op de derde rij kan kijken. Of je nu voor 6 of 7 zitplaatsen kiest, de kofferruimte heeft een fraaie inhoud van 333 liter. Als je de derde stoelenrij neerklapt, stijgt het laadvermogen naar 828 liter.

“Met de EV9 brengt Kia de SUV van morgen naar de wereld van vandaag.”

De ‘big shots’ trotseren

Met het E-GMP-platform van de groep, standaard voorzien van een 800V-accutechniek, kan snel en efficiënt worden opgeladen. “Dankzij deze technologie neemt het snel opladen van 10% naar 80% slechts 24 minuten in beslag. Daarmee rangschikt de EV9 zich bij de beste platformen op de huidige markt. Enkel de merken uit de topklasse gebruiken momenteel een dergelijk platform”, verduidelijkt Olivier Gelas, Managing Director van Kia Belux. “Met een WLTP-actieradius van 541 kilometer bij achterwielaandrijving is al een groot gedeelte van het rijbereik van een wagen gedekt. De actieradius is evenwel niet alles. Snel opladen is een belangrijk punt voor de gebruiker. En wij behoren tot de besten van de klas.”

Kia Connect- en Kia Charge-technologieën vormen nieuwe maatstaf voor gebruiksgemak, toegang en efficiëntie op het vlak van geconnecteerde elektrische mobiliteit.

Bovendien is de EV9 100% geconnecteerd en biedt onder meer updates op afstand, locatietracking en bewaking van de batterijstatus. Deze topklasse SUV kan ook als energiebron dienen om andere toestellen zoals elektrische fietsen mee op te laden. Tot slot zouden vanaf 2025 buitenspiegels in de vorm van camera’s aan het koetswerk worden toegevoegd.

“Wij streven ernaar om in 2040 CO 2 -neutraal te zijn met een hoog elektrificatiepercentage. En tegen 2030 willen wij dat 80% van de Kia’s die op de Europese markt worden verkocht volledig elektrisch zijn.”

Bezorgd om de ecologische realiteit

Kia zet al jaren stevig in op duurzaamheid door milieuvriendelijke materialen te gebruiken zoals bioplastic, gerecycleerde kunststoffen en natuurverf. De zetelbekleding in de EV9 is gemaakt van veganistisch leer. “Deze inspanningen weerspiegelen de doelstelling van ons merk om toonaangevend te worden inzake duurzame mobiliteit. Wij streven ernaar om in 2040 CO 2 -neutraal te zijn met een hoog elektrificatiepercentage”, aldus Olivier Gelas. “Tegen 2030 willen wij dat 80% van alle Kia’s die op de Europese markt worden verkocht volledig elektrisch zijn. Dat percentage zou in België zelfs nog eerder kunnen worden bereikt, vooral doordat Vlaanderen heeft beslist om vanaf 2029 enkel nog de verkoop toe te staan van nieuwe wagens die volledig elektrisch zijn.”

Kies je team

De EV9 is beschikbaar in twee edities: de Earth Launch Edition en de GT Line Launch Edition. De Earth, met een kostprijs van € 74 990, levert een vermogen van 204 pk aan de achterwielen en ontwikkelt een koppel van 350 Nm. “Hij is het instapmodel bij het ontdekken van de door Kia aangeboden topklassereeks. De Earth is gemonteerd op velgen van 19 inch en heeft een standaarduitrusting waar niets aan ontbreekt. Bij de concessiehouder hoeft enkel nog de lakkleur te worden gekozen.” De GT Line, met een prijskaartje van € 83 890, heeft een sportievere look, onder meer door zijn velgen van 21 inch (ca. 53 cm). Hij is voorzien van vierwielaandrijving, een vermogen van 384 pk en een koppel van 700 Nm. Als je voor de optie met 6 zitplaatsen wil gaan, moet je deze versie kiezen. Tot nu toe zijn er voor de Belgisch-Luxemburgse markt al meer dan 500 pre-orders genoteerd. “Met de EV9 brengt Kia de SUV van morgen naar de wereld van vandaag. Ons nieuwe ‘vlaggenschip’ heeft immers technologieën aan boord die enorm ‘future proof’ zijn”, besluit een enthousiaste Olivier Gelas.

Ontdek hier de digitale wereldpremière

Meer informatie op www.kia.com

Volg de volledige reeks op www.knack.be/RoadtoEV

Technische fiche – Kia EV9