Evi Hanssen op museumbezoek in Locarno

Tijdens haar verblijf in het Zwitserse kanton Ticino kreeg Evi Hanssen de kans om de unieke Ghisla Art Collection in Locarno te gaan bewonderen. Ze ontmoette er Pierino Ghisla, die er samen met zijn Belgische vrouw Martine hun eclectische kunstcollectie aan het brede publiek tentoonstelt.

Locarno ligt aan de oevers van het Lago Maggiore, in het meest zuidelijke kanton van Zwitserland. De stad staat bekend om haar jaarlijkse filmfestival, maar is ook de plek waar in 1925 het Verdrag van Locarno bezegeld werd. Met ruim 2.300 zonne-uren per jaar is het de warmste plek van Zwitserland en meteen ook een van de favoriete toeristische bestemmingen van het land.

©Zwitserland Toerisme

Culturele topbestemming

In dit deel van Zwitserland spreekt men Italiaans en sluit men la dolce vita liefdevol in de armen. Maar behalve heerlijke espresso’s, wuivende palmbomen, witte stranden, watersport en spectaculaire vergezichten heeft deze plek ook culturele pijlen op zijn boog. Het filmfestival hebben we al genoemd, maar ook de zogeheten Fondazione Ghisla Art Collection heeft zich inmiddels ontpopt tot een icoon.

De stichting is het levenswerk van Pierino en Martine Ghisla, een gepensioneerd echtpaar dat een plek zocht om hun kunstcollectie de ruimte te gunnen die ze verdient. Meer nog, ze wilden hun verzameling ook tonen aan zielsverwanten, liefhebbers van moderne en hedendaagse kunst.

©Zwitserland Toerisme

De stichting werd in 2014 opgericht en omvat de werken die de familie Ghisla over de laatste 40 jaar heeft verzameld. De plek waar de werken tentoongesteld worden, is al even uniek als de collectie zelf: een raadselachtige rode kubus, zonder ramen.

Het echtpaar is vaak zelf aanwezig en is niet te beroerd om in dialoog te gaan met de bezoekers. Het is duidelijk dat het koppel hun enthousiasme voor kunst wil overbrengen aan al wie bij hen over de vloer komt. Eerder lieten ze al optekenen dat de museumgasten sinds de komst van de meertalige audiogidsen tot drie keer langer in het gebouw toeven. “Ze brengen inderdaad meer tijd door bij de kunstwerken”, knikt Pierino Ghisla tevreden. Hij kreeg ook de gelegenheid om Evi Hanssen te enthousiasmeren. Evi Hanssen: “Je voelt dat Pierino Ghisla gepassioneerd is door zijn privécollectie. Zijn kennis is nooit pretentieus, maar wil je inspireren en nieuwsgierig maken om nog meer van de kunstenaars en hun visie te weten te komen.”

Mysterieuze kubus

©Zwitserland Toerisme

Het museumgebouw is een opvallende verschijning in het stadsbeeld: een rode kubus bedekt met een metalen net van ijzeren roosters. Er stroomt water rond het gebouw, een verwijzing naar het meer iets verderop. Eén werk naast het gebouw lokt de al dan niet toevallige voorbijgangers naar de strakke ingang: een sculptuur van de Zwitserse kunstenaar Lori Hersberger. Het werk neemt de ganse dag de wisselende kleuren van de omgeving in zich op en lijkt te hinten naar wat zich binnenin bevindt. Concreet: meesterwerken uit de popart, informele en abstracte kunst, new dada en conceptuele kunst. Een bijzonder eclectisch aanbod, geeft Pierino Ghisla glimlachend toe: “Je vindt niet altijd allebei hetzelfde mooi, zo gaat dat nu eenmaal.”

Maar toch zet dit bijzondere museum een harmonieus geheel neer, weet Evi Hanssen: “Hoewel de variatie van kunstwerken enorm is, van Picasso over Haring tot Magritte, slaagt Pierino Ghisla erin om al deze kunststijlen prachtig te combineren tot één samenhangend geheel. Hij heeft een hele goeie smaak en combineert feilloos grote klassiekers met hedendaagse kunst.”

Acht zalen, drie verdiepingen

©Zwitserland Toerisme

De werken in de Fondazione Ghisla zijn verdeeld over acht zalen op drie verdiepingen. De opstelling is niet bepaald door chronologie of door een indeling in stromingen en trends die de kunst vanaf het eind van de 20ste eeuw tot nu hebben gekenmerkt. Wie deze ruimtes betreedt, dompelt zich onder in de persoonlijk smaak en leefwereld van Pierino en Martine Ghisla. Het is alsof ze gasten ontvangen in hun eigen huis.

De stichting kan putten uit honderden werken, zodat de bezoeker op de eerste verdieping gespreid in de tijd telkens een andere inkijk krijgt in de collectie. Van de honderden werken worden er telkens een tachtigtal getoond, terwijl andere werken uitgewisseld worden met andere musea.

De tweede verdieping huisvest de permanente collectie, met belangrijke werken van Pablo Picasso, René Magritte, Joan Miró, Roy Lichtenstein, Christo & Jeanne-Claude, Jean-Michel Basquiat, Cy Twombly, Agostino Bonalumi, Lucio Fontana, Fernando Botero en anderen.

Het museum pakt ook uit met tijdelijke expo’s, waardoor de affiche vaak wisselt en de liefhebbers blijvend gestimuleerd worden om langs te komen. Ronkende namen die aan de rode kubus gelinkt kunnen worden, zijn onder meer Rinus Van de Velde, Mario Schifano, Bernar Venet, Joris Van de Moortel, Paul Rebeyrolle en Peter Halley.

Het museum is toegankelijk van woensdag tot zondag, telkens van 13.30 uur tot 18 uur (vanaf 1 november van 13.30 uur tot 17.30 uur).