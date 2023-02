Euronav kan duurzamer varen dankzij sensoren, IoT en de cloud

Tankerrederij Euronav is met een vloot van ongeveer 70 schepen een marktleider in het transport van ruwe olie. Voor deze internationale beursgenoteerde groep is het verduurzamen van haar activiteiten een prioriteit. Zo wil ze het energieverbruik van haar tankers verminderen. Daarvoor werd een cloudplatform op maat ontwikkeld door Proximus-filiaal Codit.

In een videoreportage legt Euronav uit hoe IoT-sensoren op een tankerschip een aantal vitale parameters meten, die gelinkt zijn met het energieverbruik. Die data worden aan boord verzameld en wanneer het schip verbinding heeft, doorgestuurd naar het cloudplatform.

Dankzij de applicaties en analyses in dat platform beschikken de verantwoordelijken aan de wal over veel meer kwalitatieve data, die kunnen helpen om de schepen aan te sturen en het brandstofverbruik te beperken. Euronav verwacht dat dergelijke technologie in de toekomst alleen maar aan belang zal winnen.