Elektromobiliteit en groene energie ontmoeten elkaar op Autoworld

De 1ste“on thE-MOVE” Summit gewijd aan elektrische mobiliteit en hernieuwbare energie zal plaatsvinden op 22 juni in Autoworld te Brussel. Politici, mensen uit het veld en gerenommeerde sprekers zullen de uitdagingen van de elektrificatie van de mobiliteit met duurzame oplossingen proberen aan te pakken.

Alle vooruitzichten op Belgisch, Europees en internationaal niveau wijzen in dezelfde richting: de verkoop van elektrische voertuigen (EV’s) zal exponentieel stijgen in de komende jaren. Men verwacht dat tegen 2030 al 2 op 3 verkochte voertuigen in België elektrisch zal zijn (1).

Wat is de reden van deze trend? Wat zijn de ins en outs van deze massale elektrificatie van de Belgische mobiliteit? Zullen er voldoende oplaadstations zijn om de voor deze voertuigen benodigde elektriciteit te leveren? Hoe kunnen EV’s de integratie van hernieuwbare energie in ons elektriciteitssysteem stimuleren?



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Door slim om te schakelen naar elektrische mobiliteit creëren we nieuwe en enorme kansen om onze elektriciteitsvoorziening duurzaam te maken. EV’s zijn rijdende batterijen, die zullen helpen om het elektriciteitsnet te beheren en de productie van zonnepanelen, windturbines, waterkracht, … optimaal te benutten. Zeker als we met “Vehicle-to-Grid (V2G)” en “Vehicle-to-Home (V2H)” een deel van die elektriciteit weer uit het voertuig kunnen halen om er onze gezinnen en bedrijven duurzaam op te laten draaien…

© Getty Images/iStockphoto

Openstaande vragen

Zoveel veranderingen impliceren ook veel vragen waarop onze experts een antwoord formuleren tijdens de 1ste thE-MOVE Summit:

* Wie zijn de trekkers van deze E-mobility & HE-tendens?

* Welke sectoren zullen mee hun stempel zetten in dit succesverhaal?

* Blijft de E-mobility een geprivilegieerd businessmodel of zullen de particulieren voorgoed de overstap maken naar elektrisch rijden?

* Wat zijn de mogelijke hinderpalen voor de doorbraak van E-mobility & HE en welke oplossingen zijn er?

* Hoe zal de verdeling van de laadinfrastructuur gebeuren voor publieke en privé doelstellingen en in het kader van energiegemeenschappen of appartementcomplexen?

* Wat zijn de vooruitzichten op korte, middellange en lange termijn voor V2G?

© Fritz Jorgensen Getty Images/iStockphoto

De Summit gaat van start op 22 juni om 9.00 u met een plenaire sessie waarop Vincent Van Peteghem, Vice-eerste minister en minister van Financiën, Georges Gilkinet, Vice-eerste minister en minister van Mobiliteit, Chris Peeters, CEO van Elia (en onlangs verkozen tot Manager van het Jaar), Michaël Grandfils, gedelegeerd bestuurder van Lab Box, de start-up studio van D’Ieteren, die zich toespitst op de toekomst van mobiliteit…. het woord zullen nemen.

Na de lunch volgen er break-out sessies rond diverse deelthematieken met bedrijven en organisaties zoals Fluvius, Smappee, Luminus, ENERSOL, FASTNED… die u meer vertellen over enkele praktische oplossingen.

De Summit zal rond 18.00 uur worden afgesloten met een receptie en een netwerkmoment.

PROGRAMMA & INSCHRIJVINGEN tot 20 juni via https://otm-summit.be/nl/

(1) Polaris studie D’Ieteren