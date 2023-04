Een tweede verblijf aankopen? Bereid u goed voor!

De aantrekkingskracht van vastgoed op Belgen is bekend. Demografische factoren, de gunstige rente-omgeving, maar ook de fiscale omgeving ondersteunden de voorbije jaren de vraag naar residentieel vastgoed. Vele landgenoten bezitten behalve de eigen woning nog een tweede verblijf. De aanschaf daarvan is een project dat voorbereiding vergt.

Bij de aankoop van een tweede verblijf gelden de klassieke aandachtspunten:

Hoeveel bedraagt de aankoopprijs, inclusief alle kosten voor fiscaliteit, lening, herstelling of renovatie, onderhoud en beheer van het patrimonium?

De keuze van ligging en type vastgoed hangt af van de bestemming: eigen gebruik, verhuur …

Wat zijn de implicaties van kopen als privépersoon of via een vennootschap en hoe financiert u de aankoop?

Betrekt u uw kinderen bij de aankoop in het kader van uw vermogensplanning?

Wat is de fiscale impact van het bezit van een tweede verblijf?

Energiezuinigheid als gamechanger

Het toenemende belang van energiezuinigheid van residentiële woningen wordt een heuse gamechanger. Nu al geldt in Vlaanderen een renovatieplicht en die regelgeving wordt almaar strenger. De waarde van een woning of appartement wordt nog altijd in grote mate bepaald door de ligging, maar de energiezuinigheid zal elk jaar aan belang winnen als criterium voor waardebepaling.

MARC VAN DE VLOET, Estate planner bij Degroof Petercam

Aandachtspunten bij aanschaf van een tweede verblijf in het buitenland

De aandachtspunten zijn dezelfde als bij aankoop in België. Het is in deze nog belangrijker om u te laten bijstaan door experts, want elk land kent eigen fiscale en juridische regels.

Verwerft u als Belg een buitenverblijf in het buitenland, dan wordt u in de meeste gevallen daar belast, zowel bij aankoop (registratierechten of btw), als bij bezit of verhuur. In sommige landen is er ook een vorm van vermogensbelasting op onroerend goed, bijvoorbeeld in Frankrijk en in Spanje, waar de tarieven verschillen naargelang de regio.

Ook bij de overdracht van uw tweede verblijf betaalt u belasting in het land waar het gelegen is. Veel landen heffen een meerwaardebelasting, terwijl België de door een privépersoon gerealiseerde meerwaarde op onroerend goed veeleer in uitzonderlijke gevallen belast. Frankrijk, Spanje en Portugal kennen een vorm van meerwaardebelasting bij verkoop.

Wat met successieplanning?

Bij overlijden kan een buitenlands tweede verblijf theoretisch tweemaal belast worden: successiebelasting in het land waar het onroerend goed zich bevindt en erfbelasting in België op uw wereldwijde vermogen. Voor successierechten heeft België alleen met Frankrijk en Zweden dubbelbelastingverdragen. Toch kan op basis van een bepaling in ons interne recht de in het buitenland betaalde successiebelasting worden verrekend met de in België verschuldigde successierechten. Het is dus aangewezen om bij vermogensplanning ook het tweede verblijf te betrekken. Belangrijk is dat de technieken voor vermogens- en successieplanning die doorgaans in België gebruikt worden, niet zonder meer toepasbaar zijn in het buitenland. Een begeleiding door experts is dus aangewezen.

