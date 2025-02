Een sprookje? Kom zelf de warmtepomp ervaren!

60 tot 80% van de energie gratis uit de omgeving halen? Dat kan. Een warmtepomp is een milieuvriendelijke en zuinige oplossing die vier keer meer energie produceert dan dat hij verbruikt. Voor iedere kilowatt die de warmtepomp aan elektriciteit opneemt, genereert hij vier tot vijf kilowatt aan warmte.

Op dit moment haalt de beste gasketel een rendement van 93%. Er gaat bij deze verwarmingsoplossing onvermijdelijk een deel energie verloren. Bij een warmtepomp is het andersom. Het is het enige verwarmingstoestel dat een veelvoud van de opgenomen energie aan je vloerverwarming, radiatoren of sanitair water afgeeft. Een warmtepomp haalt een rendement tot 500%.

Fossiele brandstoffen einde verhaal

Dat is goed nieuws voor het milieu en je portemonnee. De olie- en gasvoorraden raken namelijk uitgeput en heel veel gezinnen zijn afhankelijk van sterk schommelende prijzen voor fossiele brandstoffen. Bovendien is de CO 2 -productie medeverantwoordelijk voor de klimaatopwarming, waardoor hernieuwbare energiebronnen een hoge vlucht nemen. Aangezien deze hernieuwbare energiebronnen voornamelijk elektriciteit produceren, werken de technologieën van vandaag steeds vaker op elektriciteit.

Samenwerking met zonnepanelen

Een Daikin-warmtepomp produceert tot 24 keer minder CO 2 -uitstoot dan een aardgasketel met hoogrendement. Op die manier draag je dus persoonlijk je steentje bij aan een groenere toekomst. Een extra bonus is dat je tegelijk je comfort verhoogt. In de winter onttrekt de warmtepomp energie uit de buitenlucht om de warmte binnen af te staan. In de zomer kun je de werking omdraaien zodat tijdens hittedagen je woning wordt gekoeld door dezelfde warmtepomp. Heb je zonnepanelen, dan wordt de opgewekte zonne-energie rechtstreeks gebruikt als voeding voor de warmtepomp. Dat betekent dat je in de winter op een zonnige dag gratis verwarming hebt en in de zomer van gratis koeling geniet, terwijl je tegelijk minder stroom injecteert op het net.

Driekwart van de woningen zijn geschikt

Is een warmtepomp alleen verstandig in het geval van supergeïsoleerde nieuwbouw? Toch niet, het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) claimt dat maar liefst 70 procent van de woningen in Vlaanderen geschikt is voor een warmtepomp. Er zijn drie manieren om erachter te komen of je huidige woning klaar is voor een warmtepomp. De eerste manier is de 50°C-test. Wacht tot het buiten koud is en zet gedurende enkele weken de uitvoertemperatuur van je verwarmingsketel op 50°C. Als je met die instelling toch alle leefruimtes voldoende kunt verwarmen, dan lukt het ook met een warmtepomp. Ten tweede heeft Daikin een online test. Wil je ten slotte helemaal zeker zijn, bezoek dan een van de drie Daikin Experience Centers.

De proef op de som

Je hoeft ons niet op ons woord te geloven. Met de huidige energieprijzen is het verstandig om kritisch te zijn. Om te weten of en hoe jouw woning baat heeft bij deze oplossing hebben we drie Daikin Experience Centers opgericht. Maak zonder enige verplichting een afspraak in Gent, Herentals of Waver. Hier ben je getuige van hoe snel een warmtepomp een ruimte opwarmt, hoe stil deze oplossing werkt en hoe compact en stijlvol de warmtepompen en airco’s wel zijn. Hoe beter je zo’n afspraak voorbereidt, hoe nauwkeuriger de informatie zal zijn. Ken je je huidige jaarlijkse verbruik? Wil je alleen verwarmen of koelen? Wat vind je belangrijk: zuinig verwarmen? Comfort? Als je dan ook nog weet welke ruimtes je wilt verwarmen en je kent het volume van de ruimtes, dan ontvang je meteen advies op maat.