E-commercebedrijf KrisCo rekent op bol.com

Kristof Janssens koopt de voorraadoverschotten van grote winkelketens op en verkoopt die voornamelijk via bol.com. Zijn e-commercebedrijf KrisCo e-commercenam een vliegende start. “Onder meer omdat ik mijn assortiment kan afstellen op de populaire zoektermen. En de prijs van de concurrentie is geen geheim voor mij dankzij de handige tools van bol.com waarmee je in enkele kliks je eigen marktonderzoek kan doen.”

In het magazijn van KrisCo e-commerce in Stekene is het een komen en gaan van postpakketten. Hier komt de opgekochte overstock in paletten binnen. Alle producten worden gecontroleerd, gesorteerd, opnieuw verpakt en verzonden. Voor Kristof begon het acht jaar geleden als bijberoep. “Ik kocht kleine partijen van verschillende leveranciers op en verkocht die online via tweedehands.be, eBay, online veilingen, op marktjes en zo meer. Tot ik op een dag de voordelen van bol.com heb ontdekt. Die webwinkel is veel meer dan een enorm online verkoopkanaal.”

Vliegende start

Als starter hoefde Kristof geen abonnement aan te gaan, zoals bij veel andere onlineverkoopplatformen. “Je betaalt eenvoudigweg een commissie per pakje dat je verkoopt. Of er dat nu 100 of 10.000 zijn. Het zijn relatief lage kosten waarvoor je helemaal ontzorgd word, zodat je je kan bezighouden met je hoofdtaak. Heeft een klant zijn pakje niet ontvangen? Dan ontfermt bol.com zich daar bijvoorbeeld over. Bovendien zorgt de webwinkel voor goedkope verzendlabels. Een beginnend bedrijfje met nog maar weinig verzendingen betaalt hogere tarieven bij bpost of PostNL. Dat maakt het moeilijk te concurreren met grotere spelers. Met bol.com als partner sta je meteen op gelijke voet.”

“Ik kan snel inspelen op wat de klant zoekt”

White spots

De ondersteuning gaf KrisCo een vliegende start. De omzet verdubbelt zowat elk jaar. Intussen heeft Kristof drie voltijds equivalenten in dienst en staan er 2724 artikelen bij bol.com te koop. Dankzij de handige tools hoeft hij niet te investeren in een marketingcampagne of een analyse van de concurrentie.

Drie keer per jaar publiceert bol.com een overzicht van de ‘white & grey spots’ op het Partnerplatform. White spots zijn die artikelen waar klanten naar zoeken en die nog niet aangeboden worden. De grey spots zijn artikelen die al wel aangeboden worden en waar interesse voor is, maar toch weinig verkocht worden. Omdat de prijs te hoog is, bijvoorbeeld.

Ken je concurrentie

“Deze informatie is van onschatbare waarde in een online wereld waar vraag en aanbod snel veranderen en de concurrentie zeer sterk is”, zegt Kristof. “Je kan snel inspelen op het zoekgedrag van de potentiële klant. Is Lego in trek? Dan koop dat extra palet Lego in. Ik weet ook welke producten die ik aanbied veel en welke weinig bekeken worden bij bol.com. Als iets niet goed in de markt ligt, zoek ik de oorzaak. Misschien is het de prijs? Via het Partnerplatform kan ik heel eenvoudig de marktprijzen vergelijken en erop inspelen.”

Mondmaskers

Het aanbod van bol.com helpt Kristof heel kort op de bal te spelen, maar je moet het online wereldje ook een beetje kennen. “Het heeft weinig zin om in de zomermaanden speelgoed te promoten. Die verkoop zwelt vanaf oktober vanzelf aan. In de zomer verkocht KrisCo vooral parasols, tuinsets, en opvallend veel regendieven. Die filteren het regenwater voor dat de regenwaterput bereikt. Zo blijft het weinige water dat is gevallen proper en herbruikbaar. Soms moet je een beetje geluk hebben. Net voor corona toesloeg, hadden we een palet elastieken voor kleding gekocht. Toen de overheid een oproep deed om mondmaskers te maken, was de voorraad in geen tijd uitverkocht. We hebben er geen winst op gemaakt. We vonden het onze plicht te helpen.”

Expert van bol.com

“Liefst 50.000 partners telt bol.com intussen”, zegt Yasmine van Moortel, key accountmanager voor de Belgische partners van bol.com. “Van kleine eenmanszaken tot grote en bekende merken binnen het retaillandschap. Zij zorgen voor een enorm assortiment zodat de klant vindt wat hij zoekt.”

“Elke partner is anders, met andere behoeften en prioriteiten. KrisCo e-commerce gaat voor een breed assortiment, speelt kort op de bal en volgt de trends in de markt op de voet. Andere partners zijn dan weer heel sterk merkgedreven.”

“Wat je businessplan ook is, met de tools van bol.com slaag je er altijd in om je verkoop te managen, analyseren en optimaliseren. Verkooppartners die het goed doen bij bol.com, zijn diegenen die goed gebruik maken van het Partnerplatform en van de data die we aanreiken via het verkoopaccount. Zo maakt KrisCo gretig gebruik van onze white en grey spots, daardoor kent de ondernemer de artikelen waar klanten wel naar zoeken maar die nog niet aangeboden worden of waar er maar weinig van wordt verkocht. De zaak speelt in op het snel veranderende zoekgedrag van klanten en stemt de inkoop daarop af.”

“Maak gebruik van de data en tools die we ontwikkelen. Zorg voor goede titels en productinformatie zodat je artikelen optimaal vindbaar zijn. Analyseer je assortiment aan de hand van de verkoopanalyse, pas je prijzen aan conform de markt, doe mee met campagnes en boost je artikelen aan de hand van sponsored products. Dit kan allemaal heel eenvoudig vanuit het verkoopaccount en het partnerplatform. Jouw tweede key to succes.”

Klik hier voor meer e-commerce kennis om samen door te groeien.