Digitalisering tilt service van garagegroep Haeck naar hoger niveau

De automobielsector zit in volle transformatie. Dat is het gevolg van de opmars van elektrische voertuigen en de intrede van nieuwe technologieën, maar evenzeer door de nood om meer klantgericht en performanter te werken. De digitale toepassingen in wagens hebben nood aan het juiste onderhoud door updates. Telkens is een algemene digitalisering in de sector de oplossing. Groep Haeck, met vestigingen in Gent, Eeklo en Knesselare is op dat vlak een voorloper.

Groep Haeck investeerde de voorbije jaren bijvoorbeeld al in cloudtoepassingen voor boekhouding en afsprakenbeheer. Recent werd samen met Proximus de hele IT-infrastructuur doorgelicht en op punt gesteld. De garagegroep vond in Proximus een partner om haar digitalisering te begeleiden en kon rekenen op een persoonlijke aanpak. Specialisten analyseerden samen met de IT-verantwoordelijke de nieuwe noden van het bedrijf.

Dat leidde tot het installeren van een betrouwbare, flexibele totaaloplossing met versterkte connectiviteit via SD-WAN, wifi voor klanten en een vernieuwde telefonieoplossing..

