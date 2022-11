“Dankzij 5G kunnen we bedrijven echt vooruithelpen”

De komst van 5G zal de komende jaren een ongeziene waaier aan nieuwe mogelijkheden creëren en onze leefwereld ingrijpend veranderen. Jonge techbedrijven zoals Nirli en Iristick spelen daarop in met ontwikkelingen rond virtual en augmented reality en smartglasses. En dat is nog maar het begin. “5G zal de multiplicator worden van de digitale transformatie. De technologie is een enabler voor iets veel groter”, stelt Michaël Peeters, Director Innovation and Business Development bij Orange.

Als directeur innovatie bij Orange bent u goed geplaatst om de nieuwste trends op vlak van new tech te kunnen schetsen. Hoe ziet dit landschap er uit?

Eigenlijk kun je stellen dat het voor ons vandaag allemaal draait rond de nieuwe technologische mogelijkheden die 5G biedt. Dit nieuwe mobiele netwerk zal de multiplicator van de digitale transformatie zijn en vormt een accelerator voor heel wat andere emerging technologies van het moment. Ik denk dan bijvoorbeeld aan cloud en edge computing, geconnecteerde voertuigen, augmented reality of AI.

“Online toepassingen zullen sneller zijn, van hogere kwaliteit en beter beveiligd.”

5G heeft immers vele kwaliteiten: een hogere bandbreedte, een grotere reactiviteit, veel lagere latency en de mogelijkheid om aan network slicing te gaan doen. Dit wil zeggen dat het mogelijk is om een deel van een publiek netwerk te gaan reserveren om zo een privaat netwerk te creëren voor bedrijfstoepassingen. Die combinatie van kenmerken zorgt ervoor dat de impact van deze technologische innovatie gigantisch is: online toepassingen zullen sneller zijn, van hogere kwaliteit en beter beveiligd.

Bekijk hier het verhaal van Johan De Geyter, CEO van Iristick, dat hard- en software voor smartglasses ontwikkelt.



Welke impact heeft deze acceleratie op de werking van telecombedrijven?

Voor de telecombedrijven zoals Orange heeft de komst van 5G grote gevolgen. Vroeger verkochten we aan onze klanten toegang tot ons netwerk. Dankzij 5G worden we een veel bredere dienstverlener, die oplossingen ontwikkelt om de operationele modellen van de bedrijven te verbeteren. We worden dus een deel van de keten die zorgt voor de creatie van meerwaarde. Dankzij 5G kunnen we bedrijven echt vooruit helpen. Bijgevolg moeten wij onze aanpak veranderen en ook extra kennis aan boord halen. Je merkt dan ook dat alle “telco’s” volop partnerships bouwen met ICT-spelers om zo een volledig gamma aan oplossingen te kunnen aanbieden.

Waarin onderscheidt Orange zich dan in zijn toekomstvisie op 5G?

We vormen een internationale groep met expertise in tal van businessdomeinen waarin 5G een echte meerwaarde kan brengen. Dat is ook grotendeels het gevolg van onze pioniersrol in verschillende van die domeinen. In de haven van Antwerpen werken we bijvoorbeeld al enkele jaren aan de ontwikkeling van een aantal specifieke 5G-toepassingen voor industriële bedrijven actief in de chemie, de petrochemie en in de logistiek. Daarnaast maken we, met ons 5G Lab in Antwerpen, deel uit van een internationaal netwerk van Labs waarin we klanten en innovatieve startups begeleiden in de ontwikkeling van hun 5G-toepassingen.

Wie zijn de klanten waarmee jullie vandaag al dit soort innovaties ontwikkelen?

Ons co-innovatieprogramma is in de eerste plaats gericht op industriële bedrijven, omdat we voelen dat daar de grootste appetite zit om van start te gaan op die nieuwe technologie. Al sinds 2019 bouwen we hierrond samen met een reeks grote bedrijven ervaring op. Maar ik wil benadrukken dat het aantal potentiële use cases eigenlijk onbeperkt is en zich uitstrekt over alle sectoren. Het is vooral een kwestie van het durven innoveren en mobiliseren van mensen en middelen. De healthcare sector is een duidelijk voorbeeld. Daar worden bijvoorbeeld al slimme brillen ontwikkeld en ingezet voor assistentie in de ambulance. Dankzij de 5G-technologie kunnen artsen op afstand reeds een eerste diagnose stellen en instructies geven over de behandeling nog voor een patiënt het ziekenhuis heeft bereikt.

Hoe ziet de groep eruit die vandaag nog niet overtuigd is van de meerwaarde van 5G?

Over het algemeen gaat het over bedrijven die nog niet gestart zijn met het opstellen van hun digitalisatiemogelijkheden en -plannen. Daardoor zien ze onvoldoende het potentieel en is het moeilijk voor hen om de waarde van 5G in te schatten. Zij redeneren dan bijvoorbeeld: ons wifinetwerk – waar we zoveel in hebben geïnvesteerd – zal voorlopig nog wel volstaan op he vlak van connectiviteit. Deze bedrijven nodigen we dan uit voor een inspiratiesessie in ons 5G Lab. Hier demonstreren we alle mogelijkheden. We leggen uit wat er vandaag al mogelijk en wat er in de toekomst zit aan te komen. We willen alle mogelijkheden demonsteren en uitleggen wat vandaag al operationeel mogelijk en wat er in de toekomst zit aan te komen.

Tot slot: beseffen we als maatschappij al genoeg wat 5G allemaal zal teweegbrengen?

Eigenlijk niet, ook omdat België vrij laat is met de uitrol van de 5G-netweken en -licenties. Als we deze technologie echt gaan omarmen en de digitale transformatie tot een goed einde brengen, zullen onze bedrijven en onze maatschappij efficiënter, veiliger en duurzamer worden en zullen onze bedrijven hun concurrentiepositie significant kunnen versterken. De technologie vormt dus een enabler voor het groter geheel. Onze slagzin is niet voor niets: het meest innovatieve aan 5G is wat je ermee kan doen.

