BMW focust op duurzaamheid

BMW verkoopt in ons land voor het tweede jaar op rij meer auto’s dan zijn concurrenten en blijft met voorsprong de nummer één. De X1 en iX1 zullen de koppositie van het Duitse premiummerk nog versterken. Centraal in de bedrijfsstrategie staat duurzaamheid.

“Klimaatneutraliteit tegen 2050 is het ultieme doel. Tegen 2030 moet de CO 2 -uitstoot in de hele waardeketen met 40 procent per voertuig verminderen in vergelijking met 2019.” Duidelijker kan de boodschap van BMW-woordvoerder Jeroen Lissens niet zijn.



Volgens Lissens wordt vandaag al bijna 30 procent van de voertuigen van BMW Group gemaakt van gerecyclede en herbruikbare materialen, de zogenaamde secundaire grondstoffen. “Op langere termijn wil de Secondary First-benadering dit percentage verhogen tot 50 procent. BMW Group heeft zich als eerste Duitse autofabrikant aangesloten hij het Science Based Targets Initiative (SBT). BMW volgt daarmee een wetenschappelijk gevalideerd en transparant pad richting klimaatneutraliteit, in lijn met de meest ambitieuze doelstelling van het Parijse Klimaatakkoord.”

De eerste 100% elektrische BMW iX1 voor een onvergetelijke rijervaring.

360-graden aanpak in de hele waardeketen

“Elektrificatie is een eerste stap. Tegen 2030 moet minstens één op de twee auto’s van BMW Group volledig elektrisch zijn. Duurzaamheid betekent voor BMW Group echter veel meer dan alleen het bouwen en verkopen van elektrisch aangedreven voertuigen. Wij hebben ons tot doel gesteld om de meest duurzame toeleveringsketen in de gehele auto-industrie op te bouwen, met de klemtoon op het verminderen van de CO 2 -uitstoot, beschermen van natuurlijke hulpbronnen en het voldoen aan milieu- en sociale normen. Naarmate e-mobiliteit toeneemt, komen de grondstoffen die specifiek nodig zijn voor e-drive-componenten in de kijker. Het ontwerpprincipe voor de huidige generatie BMW eDrive elektromotoren elimineert de noodzaak om zeldzame aardmetalen in de rotor te gebruiken. De BMW Group koopt lithium en kobalt bovendien rechtstreeks in en stelt het ter beschikking van de fabrikanten van batterijcellen. Op die manier streven wij naar een volledige transparantie in de oorsprong en mijnbouwmethoden van het materiaal. Om de CO 2 -uitstoot in de toeleveringsketen te verminderen, heeft BMW Group meer dan 400 contracten afgesloten met zijn leveranciers om 100 procent groene stroom te gebruiken.”

De BMW i Vision Circular concept car.

Met de BMW i Vision Circular heeft de constructeur aangetoond hoe een auto consistent kan worden ontworpen volgens de principes van de circulaire autonomie. “Dat begint bij het ontwerp en het consequent verminderen van componenten, materiaalgroepen en oppervlakteafwerkingen. In plaats van composietmaterialen en lijmen gebruikt de BMW i Vision Circular monomaterialen, waardoor de afzonderlijke componenten gemakkelijk van elkaar worden gescheiden en gerecycled volgens type.”

Sterke acte de présence

Dit najaar lanceert BMW de derde generatie X1-reeks, voor het eerst ook verkrijgbaar als full electric.

De BMW iX1 brengt elektrisch autorijden binnen het bereik van een breder publiek en zet nieuwe maatstaven op het vlak van design. Opvallende kenmerken zijn de imposante nierengrille en X-vormige lijnen die uitstralen naar de zijkanten, zij bezorgen deze derde generatie X1 een sterkere acte de présence. De opvallende chromen strips in de onderste luchtinlaat zijn definiërende elementen die verwijzen naar de verschillende aandrijving. De uitlopende wielkasten achteraan beklemtonen het sportieve karakter van de X1.

Binnenin profiteren de inzittenden van de verhoogde zitpositie, opvallend is het slanke design van het instrumentenpaneel, het Curved Display en de ‘zwevende’ armsteun. De tweede zitrij bestaat uit drie volwaardige zetels, de kofferinhoud bedraagt 540 liter.

De iX1 is de eerste elektrische auto van BMW met vierwielaandrijving in het compacte premiumsegment. De elektrische vierwielaandrijving zorgt voor een betere tractie en baanvastheid, en verhoogt dus de veiligheid.

Technische fiche BMW iX1

Gecombineerd stroomverbruik : 18,4-17,3 kwh/100km (WLTP)

Gemiddelde CO 2 -uitstoot : 0 g/km

Aandrijving : elektrisch, vierwielaandrijving

Maximum vermogen : 230 kW (313 pk)

Maximaal rijbereik (WLTP) : 438 km

Maximale laadtijd : in 10 minuten 120 km aan een snellader, DC-laadsnelheid = 130 kW

Accutype/accucapaciteit : 64,7 kWh (effectief)

Topsnelheid : 180 km/u

Acceleratie 0-100 km/u : 5,7 sec Instapprijs: € 57.950

