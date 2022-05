Beschadigd haar verzorgen

Beschadigd haar hebben is vervelend en je krijgt het hierdoor niet meer in model. Je haar voelt droog en stug aan en dat komt doordat je het te vaak gewassen of gestyled hebt. Het haar bestaat uit proteïne vezels die beschadigd raken door het wassen met een goedkope shampoo. Daarnaast raakt het snel beschadigd als je regelmatig je haren laat verven, zo gaat het in de haarschubben van je haren zitten. Ben je dat droge en beschadigde haar helemaal zat? Lees dan verder in dit artikel zodat je meer te weten komt over de juiste haarverzorging bij beschadigd haar. Je kunt op deze manier weer goed voor de dag komen met glanzend en stralend haar.

Oorzaken

Naast dat overbodig veel wassen en verven zorgt voor beschadigd droog haar zijn er nog meer factoren. Op veel van deze factoren heb je als persoon geen invloed en zijn dit vooral externe factoren zoals zonlicht, zeewater en een koude temperatuur. Daarnaast is het gebruik van een haardroger, stijltang en elastiekjes ook slecht en zorgt het voor beschadigd haar. Deze zorgen er allemaal voor dat de keratine uit je haar verdwijnt, terwijl het de belangrijkste bouwsteen van het haar is. Je haar wordt droog en wordt zwakker waardoor het sneller kan afbreken.

Investeer in een goede shampoo

De eerste tip die we geven is het niet overbodig wassen van je haren. Je wilt maximaal 3 keer per week je haren wassen, doe je dat niet? Dan wordt het haar droogt en kan de hoofdhuid hierdoor zelfs aangetast worden. Je wilt investeren in een shampoo die veel natuurlijk keratine bevat, zodat je het haar kan versterken. Sla de goedkope shampoos over zodat je de haren de zorg kan geven die ze verdienen. Goedkope shampoos bevatten chemicaliën die ongezond zijn voor je haren en juist de afbraak stimuleren. Je kunt eventueel de Stap No.3 Hair Perfector kopen van Olaplex, deze shampoo is ideaal voor beschadigd haar. Het herstelt de haren eenvoudig met natuurlijke keratine zodat het haar een stuk sterker wordt dan voorheen. De shampoos van Olaplex zijn ook bestemd voor alle soorten haartypes, zo hoef je niet lang te zoeken.

Gebruik geen haardrogers

Wanneer je haast hebt en snel de douche uitstapt zijn veel mensen geneigd om de haardroger te pakken. Maar wist je dat dit heel slecht is? De warmte van de haardroger zorgt juist voor beschadigd en droog haar. Nat haar is namelijk kwetsbaarder dan droog haar en je wilt dit droog maken met de handdoek. Maak wrijvende bewegingen en op het eind kun je de handdoek in het haar wikkelen. Het hoeft niet direct droog te zijn en je kunt hier altijd mee wachten, zodat het gezond droog wordt. Heb je echt haast en moet je de haardroger gebruiken? Zet de haardroger op de laagste stand of gebruik een haardroger die koude lucht uitblaast. Zijn de haren nog nat en wil je de borstel gebruiken? Doe dat niet, en gebruik alleen de borstel als de haren goed droog zijn.